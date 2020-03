Restez à la maison, regardez l’horreur: 5 comédies d’horreur cultes que vous devriez diffuser cette semaine

Grâce à la série continue de reports sur le front théâtral, ainsi qu’à des fermetures théâtrales sans fin, l’ardoise actuelle au box-office est actuellement, enfin, nulle. Au moins, les services de streaming ne manquent pas, avec des titres d’horreur apparemment infinis à portée de main. Ce volume peut être extrêmement écrasant.

Pour vous aider, voici cinq choix d’horreur intéressants actuellement disponibles pour la diffusion.

La sélection de la semaine dernière était consacrée à l’horreur irlandaise en l’honneur de la Saint-Patrick. La sélection de cette semaine est consacrée aux comédies d’horreur, le véhicule parfait de l’évasion qui offre à la fois des rires et des peurs. Rétrécir les choix jusqu’à cinq n’était pas une mince tâche, alors considérez ceci comme «l’édition culte».

Turbo Kid – Prime Video

Nous sommes en 1997; le «futur» est une friche dystopique. Le bandit de BMX The Kid (Munro Chambers) fouille le Wasteland pour survivre et tombe sur une fille étrange, Apple (Laurence Labeouf), dans ses voyages. Ils forgent un lien profond et soudé qui devient menacé lorsque le souverain tyrannique Zeus et ses hommes de main la kidnappent. Le Kid fait face à une bataille incroyablement sanglante contre Zeus pour se venger et la fille aux cheveux roses de ses rêves. Un mélange de genre rétro avec un score de tympan incroyablement accrocheur, Turbo Kid apporte le sang et le rire à la pelle.

Relié à la maison – Tubi

Si vous vous sentez fou de rester coincé à l’intérieur, cela pourrait être la montre parfaite. À tout le moins, il fournira beaucoup de divertissement. Kylie (Morgana O’Reilly) est placée en résidence surveillée après son dernier crime. Elle ne s’entend pas avec sa mère, Miriam (Rima Te Wiata), ou son beau-père, et ses frustrations s’aggravent lorsque Miriam insiste sur le fait que leur maison est hantée. Une série de phénomènes inexpliqués convainc bientôt Kylie que sa mère pourrait dire la vérité. Flippante, sinueuse et hilarante, cette comédie néo-zélandaise est un incontournable.

Slumber Party Massacre II – Shudder

La

Courtney Bates, la sœur cadette qui a survécu au premier film, est maintenant une adolescente bien ajustée dans un groupe de rock avec ses copains. Eh bien, surtout bien ajusté. Elle fait des cauchemars intenses à propos du Driller Killer et craint qu’elle ne suive les traces de sa sœur aînée mentalement troublée. Cette fois, cependant, le Driller Killer est devenu un véritable psychobilly, chantant et dansant dans ses rêves troublants. Une escapade d’un week-end avec les amis de Courtney et leurs amants signifie que les cauchemars se sont fait chair alors que le Driller Killer fait tomber la fête pour tous les tuer. Slumber Party Massacre II offre du plaisir schlocky des années 80. D’un méchant exagéré à l’explosion de zits monstrueux, cela prend une différence tonale significative par rapport à son prédécesseur.

Tammy et le T-Rex – Shudder

Un incroyable “comment cela a-t-il été fait?” Plaisir des foules du début à la fin, Tammy et le T-Rex défient les limites du réalisme à chaque tour possible. Y compris les crédits d’ouverture qui se réfèrent au film comme “Tanny” et le T-Rex. Après un accident bizarre, le footballeur du secondaire Michael (Paul Walker) est assassiné et son cerveau transplanté dans un dinosaure mécanique. Il s’échappe, le nombre de corps augmente et il retrouve sa petite amie Tammy (Denise Richards). Réduit à l’origine à un PG-13 pour être présenté comme un film familial en 1994, les fantastiques morceaux gore SFX de John Carl Buechler ont récemment été réintégrés, et vous pouvez voir ce film tel qu’il était destiné sur Shudder. C’est le type de film précis qu’il faut voir pour le croire. Peut-être que nous devrions faire une fête de surveillance de groupe Twitter autour de celui-ci

Rien que des ennuis – Vudu

Le seul crédit de réalisateur de Dan Aykroyd peut être classé comme une comédie simple, au moins lors de la sortie initiale, mais il appartient fermement à la comédie d’horreur. Il appartient à la même conversation que The Texas Chainsaw Massacre 2, l’humour extravagant et les scénarios cauchemardesques, les décors et tout le reste. Chevy Chase incarne un homme d’affaires égoïste et avide qui accepte d’accompagner l’avocate Diane Lightson (Demi Moore) lors d’un voyage à Atlantic City. Ils et deux accompagnateurs indésirables se sont rendus coupables de la police locale dans une ville de Backwoods, qui les a emmenés chez un juge sadique dans un étrange manoir décrépit. L’horreur et le chaos s’ensuivent. Accent sur le chaos. Des bébés adultes Bobo (Aykroyd) et L’il Debbull qui terrorisent Diane au juge Alvin au nez complètement énervant (également interprété par Aykroyd), Nothing but Trouble est un carnaval des horreurs. Cherchez le double de John Candy et un numéro musical de Digital Underground, marquant le premier crédit d’acteur de Tupac.