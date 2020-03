Restez à la maison, regardez l’horreur: 5 films d’horreur à diffuser cette semaine

Grâce à une série de reports sur le front théâtral, ainsi qu’à la fermeture de cinémas dans le monde entier, l’ardoise actuelle au box-office semble relativement clairsemée d’ici la fin avril. Heureusement, les services de streaming ne manquent pas, avec des titres d’horreur sans fin à portée de main. À tel point qu’il peut parfois être écrasant d’en choisir un seul.

Pour vous aider, nous proposerons des options intéressantes actuellement disponibles pour la diffusion en ce moment. Inspirés par la Saint-Patrick, les choix de streaming de cette semaine tournent autour de l’horreur irlandaise.

Dracula de Bram Stoker – Crackle

L’une des adaptations les plus fidèles du conte classique de l’auteur irlandais Bram Stoker, il n’y a jamais de mauvais moment pour revisiter ce grand film d’horreur épique. Stoker a changé à jamais le genre avec son introduction littéraire aux horreurs gothiques du comte Dracula, qui a été théorisé pour s’inspirer de la légende irlandaise d’Abhartach, pas de Vlad l’Empaleur. Bien que vous puissiez choisir n’importe quelle adaptation, il est difficile de surpasser la magnifique prise de Francis Ford Coppola ainsi que la performance fascinante de Gary Oldman du célèbre sangsue. Si vous préférez un film de vampire irlandais plus simple, alors jetez un œil à la version originale de From the Dark on Shudder.

La Compagnie des loups – HBO

Le cinéaste irlandais Neil Jordan a livré de nombreux films de genre mémorables qui valent le détour, comme Interview with the Vampire, Byzantium et Greta. Le film fantastique de loup-garou sombre The Company of Wolves, cependant, est un must absolu. Le deuxième film de Jordan offre une touche d’horreur au conte de fées Red Riding Hood et à d’autres histoires, créant une sorte d’anthologie rêveuse. C’était une production britannique, cependant. Si vous cherchez quelque chose de plus irlandais de la part du réalisateur irlandais, jetez un œil à la comédie d’horreur fantomatique High Spirits, avec l’acteur irlandais Liam Neeson. Ce titre est disponible en streaming maintenant sur Amazon Prime Video.

Images – Prime Video

Le film d’horreur psychologique de Palme d’Or, proposé par Robert Altman, suit un riche auteur de livres pour enfants qui perd son emprise sur la réalité. Après une explosion terrifiante, son mari l’emmène dans la campagne irlandaise pour aider à réduire son stress. Sauf qu’elle est affligée d’hallucinations de plus en plus inquiétantes, incapable de dire ce qui est réel ou non. Tourné sur place dans le comté de Wicklow, en Irlande, le décor luxuriant devient tout aussi important que les personnages à l’écran. Une brûlure lente surréaliste et psychologique, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il offre une représentation unique et obsédante de la schizophrénie.

Le canal – Hulu

Écrit et réalisé par Ivan Kavanagh, cette production de Dublin voit la santé mentale d’un archiviste de cinéma s’effondrer après que son collègue de travail lui ait donné une bobine de 16 mm représentant un meurtre horrible qui s’est produit une fois dans la même maison où il vit. Lorsque sa femme est portée disparue et retrouvée morte, cela l’envoie dans une spirale descendante. La question devient de savoir si l’homme est en train de perdre la tête ou s’il est en effet hanté par les vestiges du vieux meurtre. Le canal est atmosphérique et troublant, et les trente dernières minutes font des trucs sombres et choquants.

Grabbers – Hulu

Si vous êtes d’humeur pour une fonctionnalité de créature d’horreur-comédie, c’est la réponse. Une petite île au large des côtes de l’Irlande devient un point zéro pour une invasion extraterrestre. Ces monstres tentacules, surnommés Grabbers par les locaux, ont une affinité pour le sang humain. C’est une terrible nouvelle pour les habitants jusqu’à ce qu’ils découvrent que l’alcool est extrêmement toxique pour les envahisseurs espacés. Naturellement, ils déduisent que la seule façon de survivre à l’attaque est de se faire marteler. Les villageois ivres contre les extraterrestres mangeurs d’hommes constituent un moyen amusant de passer la Saint-Patrick. Chilling Adventures of Sabrina acteur Richard Coyle étoiles.

Bonus: Catcalls – Shudder

Pour ceux qui ont envie d’une horreur de la taille d’une bouchée, ce court métrage de neuf minutes sur Shudder devrait faire l’affaire. Écrit et réalisé par Kate Dolan, Catcalls libère une petite fonctionnalité de créature rapide. Un homme choisit la mauvaise paire de femmes pour jouer avec ce conte de terreur.