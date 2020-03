Restez à la maison, regardez l’horreur: 5 films d’horreur vraiment effrayants que vous devriez diffuser cette semaine

D’un point de vue scientifique, l’horreur est saine. Des études ont montré que la peur libère une poussée d’adrénaline, suivie d’une sensation de soulagement – votre cerveau signale la libération d’endorphines de bien-être. Des éclats rapides de stress induit par la peur sur le corps renforcent également le système immunitaire. Rien de tout cela ne commence même à couvrir la catharsis que l’horreur a tendance à apporter.

Tout cela pour dire que nous aimons la ruée d’une peur bien méritée. Et en ce moment, c’est le moment idéal pour chasser le frisson de cette ruée, dans le confort et la sécurité de votre propre maison.

La semaine dernière, nous avons cherché à élever les esprits avec des films qui chatouillaient l’os drôle, mais cette semaine, nous sélectionnons des films qui visent la jugulaire en termes de frayeurs et d’atmosphère effrayantes. Baissez les lumières, prenez vos collations hurlantes et diffusez certaines des vidéos les plus effrayantes de l’horreur…

Chapitre Banshee – Tubi

Après la disparition soudaine de son amie, la journaliste Anne Roland découvre les liens étranges et horribles entre son amie, un complot gouvernemental impliquant un médicament de recherche et une étrange émission de radio d’origine surnaturelle. S’inspirant d’expériences réelles de médicaments hallucinogènes du gouvernement et de H.P. “From Beyond” de Lovecraft, le premier long métrage de Blair Erickson est aussi effrayant que mystérieux et engageant. Cherchez le Silence de l’Agneau Ted Levine pour voler chaque scène dans laquelle il se trouve; mais plus que cela, soyez prêt pour de grandes peurs.

Histoires de fantômes – Hulu

Basé sur la pièce de théâtre du même nom de Jeremy Dyson et Andy Nyman en 2010, Ghost Stories est une anthologie qui réussit facilement à vous donner la chair de poule. Le sceptique Phillip Goodman (Andy Nyman) est spécialisé dans la démystification de médiums frauduleux à la télévision. Lorsqu’il reçoit trois dossiers insolubles, il se lance dans un voyage qui ébranle son cynisme au plus profond de lui. Dyson et Nyman savent comment se mettre sous la peau et délivrer un maximum de secousses.

Rencontres funéraires – Tubi / Vudu

Une équipe de télé-réalité à la chasse aux fantômes obtient plus que ce qu’elle avait négocié lorsqu’elle explore un hôpital psychiatrique abandonné pour son dernier épisode. Les Vicious Brothers (Colin Minihan et Stuart Ortiz) profitent pleinement du cadre effrayant et déclenchent de graves et interminables peurs. Plus que des plats maison hantés typiques, ils emmènent le récit dans des endroits époustouflants. Grave Encounters constitue l’une des entrées les plus importantes et les plus mémorables de l’horreur des séquences trouvées.

Terrifié – Shudder

Équivalent cinématographique de profiter d’une attraction hantée, le long métrage de Demián Rugna est un assaut de terreur du début à la fin. En ce qui concerne l’intrigue, il n’y a pas grand-chose à dire, et il n’y a pas beaucoup d’explications pour ceux qui préfèrent les réponses. Bien que cela n’empêche pas un flic à l’aube de la retraite et une flopée d’experts paranormaux d’essayer d’aller au fond d’une série d’activités bizarres qui affligent un quartier de Buenos Aires. Avec des craintes créatives et innovantes en abondance, Terrified est le type de film d’horreur qui porte bien son nom; c’est flippant pétrifiant.

Quand un étranger rappelle – Prime Video

Prouvant qu’il y a bien plus à créer de la peur que des fantômes, des démons et des bêtes d’un autre monde, cette suite méconnue offre une tension sévère commençant par l’une des meilleures ouvertures d’horreur de tous les temps. Si vous n’avez pas vu le film original, ça va; cela se suffit tout seul. Jill Schoelen (Le beau-père, Cutting Class) joue le rôle de baby-sitter de cette sortie, la cible d’un inconnu invisible laissé pour s’occuper de deux enfants endormis. Alors que le premier film a livré le trope emblématique «Les appels viennent de l’intérieur de la maison», cette suite l’emmène dans des endroits surprenants et énervants.