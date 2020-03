Restez à la maison ‘revient le lundi 23 mars avec Revilla et Alejandro Sanz comme invités

«El hormiguero» revient à Antena 3. Il fait le Lundi 23 mars et dans son horaire habituel, mais en s’adaptant à la situation exceptionnelle à l’occasion de la crise des coronavirus. Pablo Motos communiquera avec les invités depuis leur propre domicile. Le premier sera le président de la Cantabrie, Miguel Ángel Revilla, et le chanteur Alejandro Sanz.

La version «Stay at Home» comprendra également jeux et science, sections qui seront réalisées à partir du domicile de certains des collaborateurs réguliers du programme, qui dira également comment ils vivent ces jours de confinement dans leurs maisons. Les activités seront adaptées à tous les publics, afin que les spectateurs puissent également jouer depuis leur domicile et ainsi rendre la quarantaine plus agréable.

L’espace revient après une semaine d’absence. Sa place dans les heures de grande écoute d’Antena 3 a été temporairement remplie par les spéciaux informatifs présentés par Vicente Vallés, qui a analysé la situation de la pandémie et ses conséquences du lundi au jeudi. Avant, «El hormiguero» avait déjà pris des précautions lors de la réalisation du programme sans public.

D’Antonio Banderas à Los Javis

Au cours de la semaine, de nombreux visages familiers traverseront le programme. Mardi, il y aura Antonio Banderas, Sergio Ramos et Pilar Rubio, mercredi, ils se connecteront avec Paula Echevarría, Mario Casas et Javier Gutiérrez et jeudi ils s’entretiendront avec Javier Cámara, Javier Calvo et Javier Ambrossi, qui parleront de la première de ‘Veneno’ le 29 mars à Atresplayer Premium.

