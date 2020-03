Restez affamé et «ne prenez jamais de jours de congé»

Jadakiss était un nouvel artiste avec The Lox lorsqu’il a travaillé pour la première fois avec Biggie, et plus de 20 ans plus tard, il garde ces sessions de studio et ces paroles de sagesse à cœur.



Bien qu’il soit salué comme une icône du rap, le regretté Biggie Smalls n’a que deux albums à son actif. Le rappeur tué a perdu la vie à cause d’une fusillade en voiture en 1997, et sa famille, ses amis et ses proches se retrouvent à spéculer sur une vie et une carrière qui auraient pu être. Sur son deuxième et dernier album, Life After Death, Biggie a collaboré avec ses collègues artistes Bad Boy The Lox pour livrer le morceau classique “Last Day”. Au fil des ans, le membre de The Lox, Jadakiss, a partagé des histoires sur son époque avec Christopher “Notorious B.I.G.” Wallace, et il a récemment donné quelques souvenirs de plus avec le Parti populaire avec Talib Kweli.

“Nous irions simplement à l’intérieur de sa session et choisirions son cerveau”, se souvient Jadakiss. “Posez-lui des questions folles, posez-lui simplement toutes sortes de conneries. Demandez-lui à quoi il pensait quand il a écrit certains vers. Demandez-lui à quoi s’attendre. Il nous a dit que Puff allait faire beaucoup de choses que nous n’aimions pas , mais il allait faire de nous des stars. C’était en fait une réalité. “

Jadakiss a ajouté que Biggie était un grand partisan de The Lox et admirait leur éthique de travail. “Il avait de grands projets pour que nous travaillions ensemble”, a ajouté le rappeur. “Comme vous pouvez le voir, nous étions l’un des rares longs métrages du projet Life After Death. Ce n’était pas trop. Pour nous, jeunes artistes, être sur cet album était une grande chose pour nous.”

Biggie a dit à Jadakiss, Sheek Louch et Styles P de toujours avoir faim dans le jeu de rap et de “ne jamais prendre de jours de congé”. Jadakiss a également déclaré qu’après que Big eut joué à l’Apollo Theatre avec Mase et Junior M.A.F.I.A., le défunt rappeur lui avait dit qu’il avait besoin de ce spectacle parce qu’il n’avait que 200 $ à son nom.

“C’est une chose que je pourrais faire. Je ne suis pas tombé sur la table que d’autres artistes pourraient ne pas faire et si cela ne se passe pas trop, je le prends”, a déclaré Jadakiss. “Je me souviens toujours qu’il avait dit ça.” Découvrez le clip de Jadakiss parlant avec le Parti populaire avec Talib Kweli ci-dessous sur le fait d’être dans le studio en tant que Notorious B.I.G. a enregistré son album classique et final Life After Death.

.