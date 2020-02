Résultats des champions AGT – Les finalistes de la saison 2 dévoilés: les 10 derniers actes

HISTOIRES CONNEXES

America’s Got Talent: The Champions a débuté ses demi-finales de la saison 2 lundi, éliminant finalement la moitié des 12 actes restants de la série. Mais avant d’arriver aux résultats, décomposons la douzaine de sales de cette semaine…

JJ PANTANO | Je ne comprends toujours pas l’attrait de cette bande dessinée insultante de sept ans, et le minuscule tyran australien n’a rien changé pour changer d’avis avec sa routine de demi-finale désagréable. Est-ce que ses blagues sur Heidi Klum avec des hommes plus jeunes étaient censées être drôles? Ou sa dépréciation sans inspiration d’Alesha Dixon? Honnêtement, je suis perdu. Je sais que je ne suis pas censé me moquer des enfants, mais le fait qu’il ait survécu à son set sans recevoir un seul X me déroute. (Je ne suis pas non plus convaincu qu’il ne soit pas un personnage d’Amy Sedaris, mais je garderai ce mystère pour un autre jour.)

TYLER BUTLER-FIGUEROA | Maintenant, voici un enfant qui mérite notre respect. Le survivant d’un cancer de 12 ans nous a offert une superbe interprétation au violon de “What a Wonderful World” de Louis Armstrong qui a laissé le public sangloter. Les juges l’ont félicité pour sa décision audacieuse de se détourner de ses performances typiques à haute énergie.

MARC SPELMANN (AS ‘X’) | Les juges n’étaient pas complètement convaincus de la dernière routine du magicien / mentaliste, qui consistait à prédire les réponses de Terry Crews à plusieurs questions aléatoires. Bien que je convienne qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’une “progression” par rapport à ce que Spelmann nous a donné auparavant, je lèverai mon chapeau (surtout par peur) à tout acte capable d’accéder à un flux en direct du salon de Crews.

DUO DESTINY | Je ne peux pas dire un mot sur l’athlétisme que Kinga Grzeskow et Goncalo Roque ont montré ce soir, ce qui était évidemment hors de ce monde, mais je peux dire un mot sur la présentation générale: ennuyeux. Et je ne suis clairement pas seul. “Ce sont tous les mêmes mouvements que nous avons vus auparavant”, a déclaré Howie Mandel à la paire. Même Dixon, dans sa tentative de défendre les acrobates, a admis qu’il y avait «quelques» mouvements qu’elle a reconnus.

HANS | Oubliez la mise à jour du Caucus de l’Iowa qui a été diffusée en haut de l’épisode de cette semaine, le véritable moment politique de la nuit est venu lorsque Hans a annoncé sa candidature au titre de champion de la saison 2. (“Faites à nouveau briller l’Amérique!”) S’adressant directement à ses ennemis en ligne – qui , moi? – Hans a juré de renaître de ses cendres comme un phénix. Et tandis que Klum reste son fan n ° 1, je ne dirais pas que la performance de Hans de “Bang Bang” était plus impressionnante que son interprétation terne de “Juice” il y a quelques semaines. J’apprécie son énergie, mais les cris et les streamers ne font pas à eux seuls un champion AGT.

DANIA DIAZ | Le magicien a emprunté une voie plus personnelle cette semaine, en s’inspirant de sa défunte mère, qui a toujours souligné l’importance de rester positif. Ce qui a commencé comme un tour pour piétons est finalement devenu un autre exploit à couper le souffle, car la fin de la routine de Diaz a révélé qu’elle avait prédit la carte que Dixon choisirait avant même que l’acte ne commence.

DUO TRANSCEND | Mary Ellen Wolfe et Tyce Nielsen se sont immédiatement démarqués des autres «Duo» de la soirée en nous offrant une performance sur le thème du plus grand showman (même si la musique était parfois un peu distrayante). Quant au niveau de difficulté, ces deux-là ont élevé la barre d’une manière que je n’aurais jamais pu prévoir. Comme si les acrobaties n’étaient pas suffisantes, un Nielsen aux yeux bandés a mis fin à la routine en balançant Wolfe… tout en tournant sur des patins à roulettes. Comme quoi?!

SERPENT DE STRAUSS | Ce n’est pas depuis que Samara a rampé hors de ce puits dans The Ring que j’ai été aussi troublé par l’entrée d’une personne dans une pièce, mais c’est à prévoir avec un acte comme Serpent, dont le corps est essentiellement fait de Play-Doh. J’ai l’impression que Dixon a résumé le mieux sa routine des demi-finales: «Chaque chose à ce sujet était brillante. C’était drôle et douloureux à regarder en même temps. “(Cowell a dit que Serpent n’avait pas le” facteur wow “cette fois-ci, mais pouvons-nous vraiment faire confiance au gars qui a donné un Golden Buzzer à Boogie Storm?)

RYAN NIEMILLER | Après être monté sur scène avec confiance – soutenu par “Whatta Man” de Salt-N-Pepa – la bande dessinée préférée des fans s’est lancée dans un autre acte hilarant et autodérision. («J’allais me raser mais je n’avais pas quatre heures et une pinte de sang à perdre.») Bien que les juges lui aient souhaité bonne chance, ils semblaient convenir que le matériel de Niemiller ne semblait pas aussi «frais» qu’il l’a fait. dans les performances précédentes.

ALEXA LAUENBURGER | Le seul numéro de chien de la saison est revenu sur scène avec une routine inspirée de Scooby-Doo et Beetlejuice qui a captivé les quatre juges du début à la fin. “C’est le meilleur numéro de chien que j’aie jamais vu!” S’est exclamé Mandel à un moment donné, tandis que Dixon lui a simplement dit: “Je ne m’ennuierai jamais de cet acte.” Même Cowell qu’il souhaite qu’il y ait un autre Golden Buzzer à pousser ce soir .

SANDOU TRIO RUSSIAN BAR | Ces trois accros à l’adrénaline ont plus que compensé leurs erreurs passées avec une performance enflammée et de haut vol qui a amené la foule à ses pieds. “Vous vouliez dire affaires et vous avez amélioré votre jeu”, a déclaré Dixon, suivi par cet appel désespéré de Klum: “Vous devez être l’un des six! Vous devez être.”

MARCELITO POMOY | Les demi-finales de lundi se sont terminées par une autre démonstration époustouflante de talents de Pomoy, qui a démoli la maison avec un duo solo du classique de l’opéra «Time to Say Goodbye». Nous sommes sûrs qu’Andrea Bocelli et Sarah Brightman seront impressionnées… et peut-être un peu jaloux. Mandel a déclaré à Pomoy qu’il avait la meilleure chance de gagner tout cela, et je ne suis pas en désaccord.

OK, il est temps pour les résultats. Une fois les votes des super fans comptés, les six actes suivants ont été éliminés: Strauss Serpent, JJ Pantano (ouf!), Dania Diaz, Marc Spelmann, Ryan Niemiller et Duo Destiny.

Cela signifie que des félicitations s’imposent pour Hans (comment?!), Tyler Butler-Figueroa, Marcelito Pomoy, Alexa Lauenburger, Sandou Trio Russian Bar et Duo Transcend. Ces six actes gagnants seront de retour pour défier les quatre récipiendaires du Golden Buzzer – Angelina Jordan, Boogie Storm, V. imbattable et Silhouettes – lundi prochain.

Quels six (6) actes auriez-vous envoyés cette semaine?