Résultats des «Champions AGT»: Vainqueur final – Victoires imbattables de la saison 2

America’s Got Talent: The Champions a réussi à conserver certaines de ses plus grandes surprises pour la grande finale de lundi – et nous ne parlons pas seulement de cette performance à couper le souffle de KISS.

Dans le plus pur style AGT, la finale était un méli-mélo glorieusement surdramatique de manigances en coulisses et de collaborations sur scène. Les faits saillants incluent la superstar de la saison 5 Lindsey Stirling aidant Silhouettes à raconter une autre histoire triste à propos d’un homme partant pour la guerre, V. imbattable faisant équipe avec le batteur de Blink-182 Travis Barker et l’artiste de sable Kseniya Simonova faisant son truc avec la musique d’Angelina Jordan et Tyler Butler-Figuroa.

Kodi Lee, la gagnante de la saison 14 d’America Got Talent, a également pris la scène des Champions pour une représentation spéciale de «Sign of the Times» de Harry Styles.

La portion résultats de la finale de lundi a commencé par une élimination impitoyable dans les cinq sens: Boogie Storm, Hans, Alexa Lauenburger, Silhouettes et Angelina Jordan. (Dans d’autres nouvelles, quelqu’un peut-il acheter un thésaurus à Terry Crews? Il a remercié ces actes d’être “sensationnels” tant de fois, le pire a commencé à perdre tout son sens.)

Sandou Trio Russian Bar a terminé à la cinquième place, ce qui a semblé surprendre les juges. Pendant ce temps, j’ai gardé mon souffle audible pour la quatrième place de Marcelito Pomoy. (Je pensais vraiment qu’il aurait pu tout gagner!) La troisième place est revenue à Tyler Butler-Figueroa et Duo Transcend est arrivé deuxième.

Cela a laissé V. imbattable en tant que nouveau «champion du monde» de America’s Got Talent. Je n’ai peut-être pas vu cette victoire arriver, mais je dois la remettre au groupe pour finalement être à la hauteur de son nom.

