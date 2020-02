Résultats du débat présidentiel démocratique (Las Vegas): qui a gagné?

HISTOIRES CONNEXES

NBC a accueilli mercredi soir le neuvième débat démocrate, qui s’est tenu à Las Vegas. Qui a eu la meilleure représentation à quelques jours des caucus démocratiques du Nevada et de l’élection présidentielle primaire juste au tournant du 3 mars?

Le débat de deux heures a réuni six candidats, dont le premier qualifié Mike Bloomberg. Il a été rejoint sur scène par l’ancien vice-président Joe Biden; South Bend, Ind., Maire Pete Buttigieg; La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar; Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders; et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren.

Ceux qui n’ont pas rempli les conditions requises pour la rencontre de mercredi étaient le milliardaire de fonds spéculatifs Tom Steyer (qui s’est qualifié pour les cinq derniers débats) et le représentant américain Tulsi Gabbard (hors du mélange depuis le débat du 20 novembre). Pendant ce temps, trois autres candidats ont abandonné la course depuis le débat précédent du 7 février: le sénateur du Colorado Michael Bennett, l’ancien gouverneur du Michigan Deval Patrick et le directeur de la technologie Andrew Yang.

Le prochain débat présidentiel démocrate aura lieu le mardi 25 février au Charleston Gaillard Center de Charleston, S.C., et sera diffusé sur CBS et BET.

