Résultats du sondage Joe Exotic Casting: Qui devrait jouer à Tiger King?

Les lecteurs de TVLine ont choisi leur Tiger King – et ce n’était même pas proche.

Lundi, nous vous avons demandé de choisir l’acteur qui, selon vous, devrait jouer le rôle de Joe Exotic dans la série limitée en cours de Universal Cable Productions, et le vainqueur a reçu plus de 30 pour cent des votes – soit environ le double du concurrent le plus proche. .

Pour rationaliser le processus de vote, nous avons réduit le champ à 13 candidats, en tenant compte du buzz des médias sociaux, du handicap des médias et de quelques-unes de nos propres idées. Les finalistes comprenaient des vétérinaires de télévision tels que Will Forte, Zach Galafanakis, Woody Harrelson, Danny McBride et Dax Shepard.

La frénésie du casting a bien sûr été déclenchée par le succès retentissant des docuseries Tiger King de Netflix, ainsi que par la nouvelle qu’une version scénarisée est en cours de développement (avec Kate McKinnon de SNL jouant le rôle de Carole Baskin, le fleuret de Joe Exotic).

Plusieurs acteurs, dont le Shepard susmentionné, ont même fait campagne pour le rôle. “Si je ne suis pas interprété comme Joe Exotic dans le biopic éventuel, Hollywood est brisé”, a-t-il craqué sur Twitter la semaine dernière.

Alors, qui a pris la couronne de Tiger King? Les 10 meilleurs votants peuvent être trouvés (par ordre décroissant) via la galerie ci-jointe – ou vous pouvez cliquer ici pour un accès direct. Êtes-vous d’accord avec les résultats? Ou demandez-vous un recomptage?