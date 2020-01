RÉSULTATS DU SONDAGE: Quelle est la meilleure scène de Star Wars: Un nouvel espoir?

Plus tôt cette semaine, ComingSoon.net a demandé au public de voter sur leur scène préférée de Star Wars: Un nouvel espoir, le premier opus emblématique de la franchise d’aventure de science-fiction de longue date, et les réponses sont arrivées rapidement, clôturant avec plus de 8200 votes! Découvrez les résultats ci-dessous!

CONNEXES: RÉSULTATS DU SONDAGE: Qui devrait diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie?

Top cinq

Luc et les soleils jumeaux (22%, 1830 voix)

Bataille de Yavin (15%, 1275 voix)

Obi-Wan / Darth Vader Duel (10%, 830 voix)

Darth Vader Force Choke: “Je trouve votre manque de foi dérangeant” (10%, 829 voix)

Compacteur de sauvetage / poubelle Leia (7%, 602 voix)

Sans surprise, la photo emblématique du protagoniste Luke Skywalker regardant au loin avec envie au coucher du soleil de Tattooine a pris la première place avec une très grande marge de plus de 1800 votes de nos lecteurs, suivie de la bataille exaltante et culminante de Yavin, qui a reçu près de 1300 voix. Les deux ont été suivis de la séquence classique dans laquelle Ben, alias Obi-Wan, Kenobi affronte Dark Vador à bord du Death Star, Vader utilisant le pouvoir d’étouffement de la Force sur l’un de ses soldats et le sauvetage de la princesse Leia, dans lequel les héros se retrouvent emprisonné dans un compacteur de déchets. Les autres résultats sont les suivants:

Ouverture du Rebel Blockade Runner (7%, 569 voix)Scène Cantina / Intro Han Solo (7%, 552 voix)Millennium Falcon vs Tie Fighters Escape (5%, 396 voix)Han tire sur Greedo (5%, 392 voix)Obi-Wan explique la force à Luke (4%, 310 voix)R2 diffuse le message «Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi» (3%, 240 voix)Cérémonie de remise des médailles rebelles (2%, 172 voix)Luke & Leia Kiss / Swing on a Rope (2%, 130 voix)Alderaan est détruit par l’étoile de la mort (1%, 83 voix)Chewie et les Bots jouent à Holochess (Dejarik) (1%, 59 voix)Jabba Confronts Han (édition spéciale) (0%, 21 voix)

CONNEXES: RÉSULTATS DU POLL: Quelle ascension du personnage de Skywalker nécessitait plus de développement?

le Guerres des étoiles la franchise fonctionne depuis 43 ans, remontant jusqu’au premier versement Un nouvel espoir en 1977, qui a été suivie de deux suites très réussies L’empire contre-attaque et Le retour des Jedi avant de rester en sommeil pendant un peu plus de quinze ans. Il reprendra ensuite vie avec la trilogie préquelle à critiques mixtes de George Lucas, à partir de 1999 La menace fantôme suivi par celui de 2002 Attaque des clones et se terminant par La vengeance des Sith.

Après avoir été racheté à Lucas par Disney en 2012, Lucasfilm a ramené la franchise à la vie en 2015 avec le premier de sa trilogie suite le réveil de la force, qui a obtenu des critiques très positives de la part des critiques et du public et a marqué plus de 2 milliards de dollars au box-office, devenant ainsi le versement le plus rentable de la franchise. Il a été suivi par la controverse The Last Jedi en 2017 de Rian Johnson, puis le dernier épisode de la saga Skywalker en neuf films La montée de Skywalker le mois dernier, qui a également vu des critiques polarisées de la part des critiques et du public.

Après sa renaissance au cours de la dernière décennie, la franchise s’est également essayée à des spin-offs autonomes avec le succès acclamé 2016 Rogue One et l’histoire d’origine Han Solo Solo. Ce dernier a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, mais un accueil plus mitigé du public et a été une bombe au box-office, mettant en attente ou annulant toute autre retombée tandis que Lucasfilm réorganise la façon dont la série évoluera.