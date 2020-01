RÉSULTATS DU SONDAGE: Qui devrait diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie?

Suite au départ soudain de Docteur Strange dans le multivers de la folie le réalisateur Scott Derrickson, qui a dirigé le premier film qui a introduit le maître des arts mystiques de Benedict Cumberbatch dans le MCU, ComingSoon.net a demandé à ses lecteurs de voter pour savoir qui, selon eux, serait le cinéaste le mieux placé pour prendre les rênes de la suite massive que devrait commencer la production en mai. Après avoir reçu près de 2 000 votes, vous pouvez désormais consulter les résultats officiels du sondage ci-dessous!

Qui devrait diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie?

TOP DIX

1) Mike Flanagan (10%, 192 voix)

2) John Krasinski (8%, 160 voix)

3) Alex Garland (8%, 150 voix)

4) Gareth Edwards (6%, 123 voix)

5) Peter Ramsey (6%, 115 voix)

6) Travis Knight (5%, 87 voix)

sept) Gore Verbinski (4%, 83 voix)

8) Ari Aster (4%, 77 voix)

9) Dan Trachtenberg (4%, 73 voix)

dix) Robert Rodriguez (4%, 70 voix)

Sans surprise, Mike Flanagan et John Krasinski ont atterri dans les deux premières places. Flanagan est rapidement devenu un nom familier, en particulier dans le domaine de l’horreur (ce qui cadrerait bien avec les «séquences effrayantes» taquinées pour la suite) grâce en grande partie à son hit La hantise de Hill House série sur Netflix et sa récente fonctionnalité Docteur sommeil basé sur Le brillant roman suite de Stephen King. Krasinski a également fait ses preuves en tant que réalisateur solide après son énorme succès Un endroit silencieux a fait ses débuts en 2018, gagnant plus de 340 millions de dollars au box-office mondial, avec un suivi sur le chemin qui semble être une suite prometteuse. Alex Garland a obtenu une nomination aux Oscars pour son Ex Machina scénario avant de se lancer dans le film d’horreur psychologique époustouflant de science-fiction Annihilation avec Natalie Portman et pourrait avoir une vision intéressante de la nouvelle aventure de Doctor Strange.

Voici le reste des votes…

David Goyer (3%, 52 voix)

Frank Darabont (3%, 52 voix)

Eli Roth (3%, 48 voix)

Neil Gaiman (2%, 41 voix)

André Øvredal (2%, 38 voix)

Gareth Evans (2%, 35 voix)

Panos Cosmatos (2%, 33 voix)

Rick Fumiyawa (2%, 32 voix)

Jordan Vogt-Roberts (1%, 28 voix)

David Slade (1%, 25 voix)

James Gray (1%, 24 voix)

Michelle MacLaren (1%, 23 voix)

Bryce Dallas Howard (1%, 23 voix)

Rob Schrab (1%, 23 voix)

Jennifer Kent (1%, 23 voix)

Leigh Whannel (1%, 22 voix)

Chris Columbus (1%, 22 voix)

Gary Dauberman (1%, 21 voix)

Hiro Murai (1%, 19 voix)

Olivia Wilde (1%, 18 voix)

Tomas Alfredsen (1%, 17 voix)

Morten Tyldum (1%, 17 voix)

Corin Hardy (1%, 15 voix)

Dexter Fletcher (1%, 13 voix)

Don Coscarelli (1%, 12 voix)

Jon Turtletaub (1%, 12 voix)

Christopher Landon (1%, 11 voix)

S.J. Clarkson (1%, 10 voix)

Cate Shortland (0%, 8 voix)

Joachim Rønning (0%, 8 voix)

Joe Wright (0%, 8 voix)

Paul King (0%, 7 voix)

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (0%, 6 voix)

Garth Jennings (0%, 5 voix)

Will Eubank (0%, 5 voix)

Joseph Kahn (0%, 5 voix)

John Francis Daley et Jonathan Goldstein (0%, 4 voix)

Robert D. Krzykowski (0%, 4 voix)

Julia Hart (0%, 3 voix)

Steven S. DeKnight (0%, 3 voix)

Bill Condon (0%, 2 voix)

Jonathan Levine (0%, 2 voix)

Anders Walter (0%, 2 voix)

Alfonso Gomez-Rejon (0%, 1 vote)

Tom Harper (0%, 1 vote)

Liam Gavin (0%, 1 vote)

Bobby Miller (0%, 1 vote)

Emily Carmichael (0%, 0 voix)

Docteur Strange dans le multivers de la folie est décrit comme le premier film d’horreur dans le MCU avec Benedict Cumberbatch, nominé aux Oscars, revenant en tant que suprême sorcier titulaire et Elizabeth Olsen apparaissant également sous le nom de Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Le film sera à nouveau réalisé par Scott Derrickson avec Le tournant le scribe Jade Bartlett s’apprête à écrire le scénario.

Feige a également révélé que la prochaine série Disney + de Tom Hiddleston, Loki, se connectera avec la suite de Doctor Strange, bien qu’il n’ait pas confirmé si Hiddleston apparaîtra dans le film. Docteur Strange et Scarlet Witch sont récemment apparus dans le film le plus rentable de cette année, Avengers: Endgame, où ils ont tous deux été vus pour la dernière fois lors des funérailles de Tony Stark. Loki est également apparu dans Endgame et a été vu pour la dernière fois après les événements de la première bataille des Avengers à New York, où il s’échappe avec le cube Tesseract.

La suite devrait débuter le 7 mai 2021.