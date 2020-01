Résumé de l’épisode 10 de la saison 2 de Charmed

Dans l’épisode précédent du CW’s Charmé, Mel et Maggie ont trouvé Ray vivant, et Jordan a découvert que les gens pensaient que Maggie et ses sœurs étaient mortes. Dans Charmé Saison 2, épisode 10, SafeSpace a célébré le 26e anniversaire de Jordan, tandis que Mel a travaillé avec Ray pour découvrir qui étaient ses acheteurs d’artefacts magiques.

Fantôme dans le miroir

Maggie était inquiète alors que SafeSpace célébrait le 26e anniversaire de Jordan. Alors que les heures passaient à minuit, Maggie a eu une prémonition qu’un signe tomberait sur lui, et elle l’a sauvé. Alors que la fête se dissolvait, Maggie résolut de le voir jusqu’au bout de ses 26 ans. L’air devint froid, signalant le fantôme de la sorcière qui maudit Lawrence Mortimer Chase. Maggie l’a piégée dans le miroir de la boutique de magie. Elle a essayé de convaincre le fantôme d’épargner Jordan, mais le fantôme s’est libéré du miroir et possédait Swan. Maggie a amené Jordan dans la pièce à l’extérieur du centre de commandement, mais ils n’y étaient pas en sécurité.

Les acheteurs

Mel a demandé à Ray de contacter les acheteurs qui avaient acheté le talisman de Marisol. Il leur offrit une prison sur laquelle Mel, à son insu, avait lancé un sort de pistage. Ils l’ont testé et ont découvert le tracker, alors pour lui sauver la vie, Ray leur a offert une fiole d’ambre noir. Mel lui avait menti plus tôt à ce sujet, disant que c’était une potion qui ne fonctionnait pas. Il l’avait pris comme plan de sauvegarde. Ils l’ont pris et Mel a fait fondre le pistolet dans la main de la femme. Les acheteurs ont sauté dans une voiture de fuite et Ray a donné à Mel un ancien contact avec la police pour rechercher leur plaque d’immatriculation.

Ray et Mel ont également parlé de ce qui s’était passé dans sa relation avec Marisol. Il savait que Maggie n’était pas sa fille et que Marisol aimait quelqu’un d’autre. Ray a décidé de partir pour les garder en sécurité.

Jet-Setting

Julian Shea était à Aspen et a envoyé à Macy un billet d’avion pour le rejoindre. Malheureusement, Abigael s’est montré atteint de poison. Sceptique quant à ce qui s’était passé, Macy est allée avec Harry chez Abigael pour enquêter sur qui aurait pu l’empoisonner. Harry insista sur le fait qu’ils devaient garder Abigael comme allié pour la sécurité des sorcières. Macy s’inquiétait de ses arrière-pensées ainsi que de ses sentiments pour Harry. Elle a découvert qu’Abigael avait préparé l’antidote, suggérant qu’elle s’était empoisonnée. Harry voulait savoir pourquoi Abigael l’avait fait, mais Maggie les avait rappelés pour aider avec le fantôme.

Ensuite, Harry confronta Macy à propos de ses sentiments pour Julian. Il lui a dit d’être avec qui elle voulait. Macy a utilisé le centre de commande pour accéder à Aspen.

Décroisement

Le sort pour libérer le fantôme de leur monde nécessitait le pouvoir des trois, alors Maggie, Macy, Mel et Harry sont allés s’en occuper pendant que Jordan et Ray restaient au centre de commandement. Maggie a offert la bague au fantôme, qui l’a acceptée. Ils ont dit le sort, mais avant qu’il ne bouge, l’esprit a dit à Maggie que la malédiction devait encore être brisée. Elle a dit à Jordan qu’il devait rééquilibrer la balance de la justice, quoi que cela signifie.

Qu’avez-vous pensé de cet épisode de Charmé? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!