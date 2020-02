Résumé de l’épisode 12 de la saison 3 de “ Black Lightning ”: se faire des amis des ennemis

Black Lightning continue d’exciter les fans de super-héros. Dans la saison 3, épisode 12, «Le livre de Markovia: Chapitre trois: Id sans mère», Jefferson Pierce doit décider à qui il peut faire confiance. Pendant ce temps, la fille de Jefferson, Jennifer, également connue sous le nom de Lightning, fait face à ses propres problèmes. Cet épisode nous laisse également avec des questions intéressantes à considérer, alors continuez à lire pour les explorer.

[Attention:ilyadesspoilersàvenirpourl’épisodedelasaison3deBlackLightning[Warning:therearespoilersahead for BlackLightning Season3Episode 12.]

Des alliances difficiles dans «Black Lightning» Saison 3 Episode 12

Christine Adams (Lynn Stewart) au Black Lightning Q & A pendant le Comic-Con 2019

Black Lightning Saison 3 Episode 12 commence par le Dr Jace enregistrant une vidéo sur la détention en captivité par les Markoviens. Elle sait que Lynn Stewart va arriver et décide d’essayer de gagner la confiance de Lynn. Le médecin sait également qu’une fois que Lynn aura stabilisé ses métahumains, les Markoviens n’auront plus besoin d’elle et la tueront probablement. Lynn, cependant, n’a pas l’intention de devenir amie avec son collègue et les deux se livrent à un combat physique jusqu’à ce qu’un Markovien le brise.

Le Markovian dit également à Lynn que l’agent Odell a causé sa dépendance au feu vert et qu’il est le vrai mal. Pendant que Lynn s’occupe de ces bombes, Jennifer a ses propres problèmes. Elle est bouleversée par le fait que toute sa famille, y compris son «oncle» Peter Gambi, savait que Khalil était en vie et ne lui a rien dit. TC utilise ses pouvoirs pour regarder la puce de Khalil et essayer de comprendre quoi faire pour récupérer l’ancien Khalil.

Jefferson reçoit un texto de Lynn pour qu’il vienne à son appartement. Lui et Anissa se dirigent là-bas, mais à leur arrivée, trouvez plutôt le sergent Grayle. Il a envoyé le texte et explique que Lynn a été kidnappée par les Markoviens. Jefferson et Anissa sont tous deux sceptiques au départ vis-à-vis du sergent, mais conviennent de rencontrer le commandant de l’ASA tant que Black Lightning choisit l’endroit.

Painkiller, Khalil Payne, et faire équipe avec l’ASA dans «Black Lightning» Saison 3 Episode 12

Black Lightning Saison 3 Episode 12 continue avec TC utilisant ses pouvoirs pour pénétrer dans l’esprit de Khalil. Quand il le fait, Painkiller l’attaque. TC a alors l’idée de mettre Painkiller derrière un pare-feu pour redonner à Khalil le contrôle de son esprit. Lui et Jennifer commencent à travailler dessus, utilisant leurs deux pouvoirs pour piéger Painkiller.

Pendant ce temps, Anissa et Jefferson rencontrent le major Gray de l’ASA. Elle leur dit qu’ils devraient faire équipe avec l’ASA pour sauver Lynn des Markoviens. Jefferson est d’accord mais à une condition: l’ASA doit supprimer les fichiers de toute personne qu’il emmène en mission avec lui. Le major accepte à contrecœur et Jefferson va parler à Jennifer de l’enlèvement de sa mère.

Jennifer insiste pour venir secourir sa mère et emmener Brandon. Gambi est contrarié que Jefferson travaille avec l’ASA mais veut venir aussi. Grace et Anissa se disputent pour voir si Grace va venir. Grace gagne.

Lynn veut de l’aide pour ses symptômes de sevrage, mais le Dr Jace lui dit simplement de prendre le Glimmer – un médicament Green Light – que les Markoviens lui ont offert. Lynn le prend pour qu’elle ne meure pas comme le Dr Jace l’a dit si elle ne le prenait pas. Black Lightning Saison 3 Episode 12 finit par TC et Jennifer entrer dans l’esprit de Khalil et le convaincre de reprendre le contrôle de Painkiller. Il finit par le faire mais rompt ensuite avec Jennifer car il se sent comme un monstre.

Questions brûlantes sur «Black Lightning»

Black Lightning Saison 3 Episode 12 laisse les fans avec quelques questions. La prise en compte de ces questions pourrait conduire à déterminer où va le spectacle. Une question à considérer est: Tobias Whale survivra-t-il à la captivité de Markovian?

Peut-on faire confiance au Dr Jace? Que va-t-il arriver à Khalil maintenant qu’il est de retour à son auto-douleur normal? Explorons les réponses possibles à ces questions.

Tobias pourrait en effet survivre à la captivité de Markovian, surtout si l’équipe Black Lightning-ASA l’éclate avec Lynn. Bien que Black Lightning n’aimerait pas devoir sauver son vieil ennemi, il pourrait le faire pour le plus grand bien. Pour autant que l’on puisse faire confiance au Dr Jace, elle ne le peut probablement pas. La dernière fois que Lynn lui a fait confiance, la moitié des enfants dont elle s’occupait ont fini par mourir.

Quant à Khalil, il semble être dans un état fragile et est incapable de se remettre complètement de ce qu’il a fait en tant que Painkiller et de ce que les gens lui ont fait. Il sera probablement blessé s’il ne fait pas attention, surtout sans Jennifer autour de lui.