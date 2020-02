Résumé de l’épisode 3 de la saison 8 de “ Homeland ”: que le poignardage arrière commence

Si vous êtes un fan de Homeland, vous vous êtes habitué à ne pas prendre les choses à leur valeur nominale depuis longtemps. Au cours de chacune de ses huit saisons sur Showtime, nous avons vu les personnages changer de camp si souvent (parfois, seulement pour rejoindre leur camp d’origine) que vous vous attendez à ce que les alliances changent rapidement dans ce monde.

Trois épisodes de cette dernière saison, nous avons commencé à nous habituer aux rapports étranges entre Carrie Mathison (Clare Danes) et son ravisseur russe, Yevgeny (Costa Ronin). Que vous vous souveniez qu’Evgeny ait brisé le visage de Carrie ou retenu ses médicaments en prison, vous comprenez son hésitation à son sujet.

Carrie ne voit certainement pas Yevgeny comme un ami, et elle a demandé l’approbation pour lui rembourser au moins deux fois. (Elle ne peut pas bouger, selon un accord d’échange de prisonniers avec les Russes.) Mais à partir du moment où Carrie s’est repliée dans la mêlée, Yevgeny s’est comportée comme son alliée.

Cela s’est poursuivi dans l’épisode trois, intitulé à juste titre «Faux amis». Carrie n’est pas la seule à s’interroger sur ses alliances. Saul Berenson (Mandy Patinkin), son partenaire de négociation dans les talibans, et le président Warner (Beau Bridges) ont tous des doutes sur ceux qui se trouvent dans leur entourage.

Les paroles d’Evgeny plongèrent Carrie dans une confusion plus profonde

Costa Ronin dans le rôle de Yevgeny et Claire Danes dans le rôle de Carrie Mathison dans HOMELAND, «False Friends» | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Depuis que Carrie a échoué à un test polygraphique après la captivité, des gens de la CIA se sont demandé si elle avait compromis des actifs en Afghanistan. (Elle a obtenu le troisième degré dans l’épisode un.) Et Carrie a rejoint ceux qui doutaient de ses interactions avec Yevgeny en Russie.

Dans ses souvenirs flous, Carrie se souvient avoir supplié Yevgeny de rester avec elle (pour une raison quelconque) à la prison. Elle réalise que quelque chose a changé pendant son séjour en Russie. Dans «False Friends», Yevgeny rencontre Carrie affirmant qu’il lui a sauvé la vie. (Carrie a essayé de se pendre, dit Yevgeny.)

Carrie ne sait pas quoi faire de ces informations. (Une scène de flashback floue n’aide pas beaucoup les téléspectateurs dans les deux cas.) Mais elle accepte clairement le fait qu’elle aurait pu prendre des arrangements avec Yevgeny. (Elle dit au personnel de la CIA à Kaboul qu’il voudra peut-être travailler avec les États-Unis)

Carrie joue avec la vérité lorsqu’elle discute avec la station de Kaboul de la CIA, elle sait qu’elle a des raisons de s’inquiéter. Après tout, Yevgeny semble sincère dans leurs interactions. Pendant ce temps, il prouve que Carrie s’est ouverte à lui avec un détail révélateur sur la noyade potentielle de sa fille.

Les «faux amis» du président Warner et de Haqqani

Numan Acar dans le rôle de Haissam Haqqani et Elham Ehsas dans le rôle de «faux amis» de Jalal | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Il n’y a pas si longtemps que Haissam Haqqani (Numan Acar) semblait être l’homme le plus méchant du monde. (Un massacre d’ambassade nuira à la réputation d’une personne.) Mais les écrivains de la patrie ne voulaient clairement pas laisser son histoire s’arrêter là.

De nombreuses années plus tard, Haqqani est devenu un leader taliban fatigué, espérant ramener la paix sur son territoire après deux décennies de combat. Cependant, il fait face à beaucoup de résistance dans ses propres rangs. Cela commence avec son fils Jalal (Elham Ehsas) et s’étend aux contacts de Jalal dans les services de renseignement pakistanais (ISI).

Ainsi, alors que Saul et Haqqani tournent leurs têtes autour de conditions de paix, le chef des Taliban doit infliger des sanctions à un fils qui a failli tuer Haqqani. (Jalal aurait gravi les échelons des talibans.) Au lieu de la mort, Haqqani bannit Jalal.

De retour à Washington, le président Warner et son chef de cabinet (comme l’ancien chef de cabinet) David Wellington (Linus Roache) discutent de la question de savoir si le vice-président (bizarrement, un choix «d’unité» de la partie adverse) manoeuvre contre Warner afin pour monter un défi contre lui lors des prochaines élections.

En regardant la situation dans son ensemble, les choses progressent de manière troublante. Saul a obtenu son pacte de paix avec Haqqani et Warner semble prêt à saisir l’occasion. Mais Jalal et l’ISI vont se mobiliser contre Haqqani et les Américains. Pendant ce temps, Carrie devra gérer ses propres démons. En un mot, Homeland se porte bien jusqu’à présent dans la saison huit.

