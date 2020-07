Résumé de l’épisode 8 de la saison 1 de Snowpiercer: ce sont ses révolutions

Dans le huitième épisode de TNT Snowpiercer, La révolution est enfin arrivée. Alors que Layton mène les classes inférieures vers l’avant dans la rébellion armée, le château de cartes de Mélanie s’effondre.

Appelant les coups

Ruth sert de narrateur introductif dans cet épisode, commentant à quel point M. Wilford est généreux et merveilleux, et qu’il est la seule raison pour laquelle ils sont en vie. Elle ne comprend pas pourquoi les autres passagers le défient ou tiennent pour acquis son «miracle». À l’avant du train, Miles a laissé LJ entrer dans le quartier des moteurs (une fois qu’elle lui a donné le mot de passe «Mangez riche»). Après que LJ ait pris un moment pour se débarrasser de la chair de poule, les enfants entrent dans la chambre de Melanie et LJ le perd parce qu’il n’y a vraiment pas de M. Wilford et que Melanie dirige tout. Elle prend une photo de Mélanie avec sa fille décédée avant de partir.

En troisième classe, Layton, Till et leur groupe mettent en place leurs plans de révolution. Alors que tout le monde se met en position, Till dit à Layton qu’elle ne sait pas de quel côté les Brakemen vont atterrir, lui rappelant à quel point Roche est têtu. Layton lui dit que personne ne veut se battre avec les Brakemen mais qu’il y aura des victimes. Till parle avec Jinju, lui demandant de rester loin de Third et de rester à la maison, mais ne voulant pas lui dire pourquoi. Lorsque Jinju accuse Till de mentir, Till rappelle à Jinju qu’elle garde ses propres secrets pour protéger Melanie, qui vient de torturer Josie à mort.

Dans First, Ruth rencontre les Folgers et le commandant Gray, qui semblent penser que Ruth a quelque chose à cacher car LJ leur a dit que M. Wilford n’était pas dans le train et que Melanie dirigeait Snowpiercer. Ruth dit à Gray qu’il a perdu la raison. Gray dit à Ruth de rassembler le comité de première classe afin qu’ils puissent aller au fond des choses.

Mutinerie

Dans le moteur, Melanie montre à Miles comment le train roule. Miles pose des questions sur la fille de Mélanie, qui dit qu’elle était intelligente et douce. La fille de Mélanie n’est pas arrivée dans le train, pas plus que ses grands-parents. Miles dit que ses parents n’ont pas réussi non plus, mais il a sa maman de queue, Josie, ignorant qu’elle est morte. Plus tard, Melanie fait face à la colère de First Class à cause des rumeurs selon lesquelles M. Wilford n’est pas à bord du train. Gray dit à Mélanie qu’il ne prend plus ses ordres et appelle plus de Jackboots à se diriger vers First.

Dans Troisième, Till menotte Layton pour le conduire à travers les voitures alors qu’ils envoient le signal pour que leurs plans commencent. Dans la queue, le groupe fabrique des armes lorsqu’il reçoit le message confirmant qu’il est temps pour leur révolution. Avec la tête de Layton couverte par un capuchon, Till le conduit dans le train tandis que Gray dit aux citoyens de première classe qu’ils doivent rester dans leurs quartiers pendant que Melanie est enfermée.

Melanie demande à l’un des Jackboots si elle peut prendre une photo de sa fille, mais utilise la distraction pour envoyer un signal à Ben, Javi et Miles pour verrouiller la voiture Engine. Ben est forcé de renvoyer Javi hors de la pièce et de l’enfermer lorsque Javi n’est pas d’accord avec cette décision. Javi est arrêté par Gray et ses hommes alors qu’il dit à Ruth la vérité que Wilford est mort et est mort depuis son départ tout en essayant de maintenir son innocence que c’était toute l’idée de Mélanie. Ruth pleure dans les quartiers de Mélanie avant d’examiner de près sa chambre, abasourdie par la nouvelle que Wilford est morte depuis des années. Elle dit à Gray qu’elle veut que Melanie paie.

Un train

La rébellion de Layton commence à faire équipe tout au long du train et joue respectivement leur rôle pendant que Till ramène Layton à la queue, le menottant une fois que c’est clair. Layton rassure son peuple que Till est l’un d’entre eux maintenant avant de prononcer un discours enthousiaste pour les inciter à l’action, se battre pour un avenir qui les inclura enfin. Ils marchent pour leurs morts, pour tout ce qu’ils ont perdu, pour leurs rébellions ratées et pour ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la queue. La section Tail commence à chanter «One Train» alors qu’ils se déplacent ensemble vers l’arrière.

Osweiller et un groupe de Brakemen rencontrent quelques révolutionnaires et réalisent que les communications sont en panne. Ailleurs, Mlle Audrey demande l’aide du Dr Klimpt pour sortir quelques Tailies des tiroirs, dont Strong Boy. Gray est alerté par l’un des Brakemen que les Tailies sont lâches et le commandant envoie toutes les unités en aval tandis que Ruth se rend là où Melanie est enfermée pour l’affronter.

Ruth dit à Mélanie qu’elle s’est moquée d’elle. Melanie prétend que leur amitié était réelle. Melanie appelle Wilford une fraude, disant qu’elle a construit le train, pas lui. Tout ce que Wilford voulait, c’était vivre aussi bien qu’il le pouvait aussi longtemps qu’il le pouvait; il n’était pas intéressé à sauver l’humanité. Alors, elle a pris Snowpiercer et a quitté Wilford pour mourir. Mélanie s’excuse d’avoir menti, mais elle se bat pour faire ce qu’elle sait être juste. Ruth la traite de menteuse et de meurtrière et dit que l’ordre sera rétabli. Le lendemain, Mélanie sera exécutée pour sa trahison.

Le combat commence

Roche, Osweiller et les Brakemen sont prêts à tenir les Tailies en troisième classe, bloquant leur chemin. Finalement, Till et Layton sont capables de leur parler, en disant que leur combat n’est pas avec les Brakemen et que les rumeurs sont vraies: Wilford n’est pas dans le train et maintenant c’est à eux de décider qui va prendre en charge Snowpiercer. Roche dit aux Brakemen de se tenir à l’écart.

De retour aux tiroirs, Klimpt continue de travailler au réveil des Tailies. Dans un développement intéressant, Strong Boy, qui ne parle pas, commence soudainement à parler le mandarin après son réveil. Pendant ce temps, le combat démarre officiellement lorsque quelques-uns des Tailies attaquent Gray et ses Jackboots avec leurs armes de fortune très efficaces, tuant et blessant la ligne de front de Grey. Gray emmène un groupe à travers un autre chemin dans le Nightcar. Layton, Till et leur groupe attaquent Gray et le reste de ses Jackboots.

Le Nightcar se transforme en un massacre sanglant avec plusieurs membres et des vies perdues des deux côtés avant que Layton n’entende Gray appeler ses Jackboots à battre en retraite. Juste au moment où ils pensent avoir pris le dessus, quelques Jackboots apparaissent et gazent la voiture. Les Tailies battent en retraite et Layton apprend que Big John était l’un des Tailies tués aux barricades.

De retour aux tiroirs, on découvre que Tailie Pike (Steven Ogg) a disparu. En fait, il prend un repas en première classe et est interrogé par un Gray ensanglanté à propos de Layton. Pike semble disposé à abandonner les informations pour plus de qualité. Ailleurs, Layton se sent dépassé par le bordel sanglant de son peuple. Pike dit à Gray que Layton est un idéaliste qui n’a pas le ventre pour une cruauté soutenue. Il dit que si Gray continue de broyer, Layton s’effondrera.

