Résumé de l’épisode 8 de la saison 12 de RuPaul’s Drag Race – Droop

Avec le Snatch Game et les épisodes Rusical déjà derrière nous, cette compétition de réalité ne fait que se réchauffer. Jan va-t-il enfin remporter un défi? Qu’est-ce que Chaka Khan aura à dire sur les reines de RuPaul’s Drag Race? Voici ce que vous avez peut-être manqué de l’épisode 8 de cette série de téléréalité primée.

Cet article contient des spoilers du dernier épisode de la saison 12 de RuPaul Drag Race. Lisez à vos risques et périls!

Le mini-défi est plein de lunettes de soleil et d’ombre

Brita est officiellement partie et Jan a le cœur brisé. Elle commence à pleurer, disant que Brita était sa sœur à New York et l’une de ses meilleures amies. Les autres reines ne l’achètent pas, certaines affirmant dans leurs confessionnaux que Jan est définitivement plus bouleversée qu’elle n’ait pas remporté le défi Rusical de la semaine dernière.

Maintenant, il est temps pour le mini-défi – un très fortement axé sur la société Fab Fit Fun. Par paires, les reines organisent des boîtes pour leurs sœurs. Le duo avec la boîte Fab Fit Fun la plus drôle (et la plus ombragée) gagne. Bien sûr, c’était Gigi et Jackie.

RuPaul partage ce qu’est le maxi-défi: une publicité pour la marque de style de vie, “Droop”, qui est totalement exagérée et inutile. Jackie Cox est excitée. Cela pourrait être sa chance de se démarquer!

Gigi Goode de «RuPaul’s Drag Race» dans un segment préenregistré | Événements VOSS via .

Les reines commencent à filmer leurs publicités «Droop»

Au cours de la «visite virtuelle avec Ru», l’expert en marque Bob Harper aide les reines à perfectionner leurs concepts. Selon l’idée de Ru, Heidi change le nom de sa lotion (et partage avec les autres reines qu’elle ne connaît pas vraiment les produits chers. Elle n’a fait que 9000 $ l’année dernière.)

Lorsque Ru s’approche de Widow, elle rappelle à la reine qu’elle n’a gagné qu’une seule fois au début. Quelque chose à ce sujet jette Widow hors tension et commence à répandre ce doute de soi qui est clairement évident lorsqu’elle commence à filmer sa publicité. Elle oublie toujours son script.

Jan, quant à elle, est hyper et excitée tout le temps qu’elle filme sa publicité pour son spray “Sure, Jan”. La candidate explique qu’elle veut prouver qu’elle veut être là. Elle est prête à faire tout ce qu’il faut pour le faire.

C’est le jour de l’élimination et les reines se préparent pour leur défilé de mariage noir. Crystal dit que son look est un peu décalé et différent, mais elle est excitée. Jan confirme, encore une fois, et elle était surtout bouleversée par le départ de Brita. Ils sont tous les deux de New York et Brita a toujours soutenu Jan.

Sur la piste, la catégorie est: «Black Wedding»

Après la piste, les téléspectateurs voient la publicité de chaque concurrent. Crystal, déguisée en mariée morte-vivante, attire l’attention des juges. Heidi, avec une publicité hilarante pour sa lotion polyvalente, atterrit également au sommet.

Ensuite, RuPaul demande qui mérite de rentrer chez lui ce soir et pourquoi. C’est un vote unanime pour Widow. Quand vient le temps pour Widow de choisir qui devrait rentrer chez elle, dit-elle Jan, uniquement parce que tout le monde était si bon.

Lorsque RuPaul ramène ses filles, elle annonce que Heidi est la gagnante du défi. Jan et Widow sont les deux derniers. Après une synchronisation labiale ruvée et passionnée des deux interprètes avec «This Is My Night» de Chaka Khan, Jan s’éloigne.

Les épisodes de RuPaul’s Drag Race première le vendredi soir sur VH1. Les fans peuvent regarder les saisons déjà sorties sur VH1.com et les épisodes de Untucked sur la chaîne YouTube World of Wonder.