Résumé de l’épisode 9 de la saison 2 de Charmed

Dans l’épisode précédent du CW’s Charmé, Mel et Maggie ont retrouvé et étendu leurs pouvoirs avec l’ambre foncé. Dans Charmé Saison 2, épisode 9, les visions de Maggie l’ont amenée, Mel et Harry, dans un motel, tandis que Macy a remplacé Maggie au SafeSpace.

Rayon

Maggie a eu une vision du plus sombre, et elle, Mel et Harry sont allés dans un motel pour enquêter. Au lieu de cela, ils l’ont trouvée, Ray et le père de Mel. Il avait simulé sa propre mort après avoir vendu un talisman qu’il avait trouvé à la maison Vera, ne sachant pas que c’était magique. Harry a dit aux Charmed Ones qu’il croyait que Ray avait peut-être inconsciemment libéré le darklighter.

Un homme au chapeau le suivait. Cependant, Marisol ne lui a jamais parlé de magie. Harry assomma Ray pour l’orbe et les autres retournèrent à la maison avant que l’homme au chapeau ne puisse les atteindre.

Ray avait cru que ses filles étaient mortes et la maison brûlée, alors Mel et Macy lui ont tout expliqué. Il a révélé les artefacts qu’il avait volés, et certains étaient magiques, à son insu. Ils l’ont aidé par magie à ouvrir une boîte qui contenait la pierre de Crète. Au toucher de Ray, la pierre a ouvert la maison, les laissant tous vulnérables. L’homme au chapeau était un monstre appelé la Furie, dont le seul but était de récupérer la Pierre. La fureur a pénétré la maison et pourrait se multiplier. Ray lui a offert la pierre, qui a vaincu la fureur et a recouvert la maison.

Julian Shea

Étant donné que l’ambre foncé n’avait pas restauré les pouvoirs de Macy, elle est restée pour remplacer Maggie au SafeSpace. Tout en dirigeant un groupe de nouveaux membres, l’un d’entre eux l’a secouée avec ses questions. Il s’est avéré être Julian Shea, le nouvel investisseur majoritaire de SafeSpace. Il était là pour donner une conférence et a annoncé qu’ils construiraient une zone hydroponique sous SafeSpace où se trouvait le centre de commandement. Macy a invité Julian à dîner pour le convaincre de ne pas le faire, avec l’aide de la potion d’influence. Elle l’a renversé sur lui, mais après avoir évoqué des raisons environnementales, il a accepté de faire une vérification approfondie et de suspendre les plans.

Auto défense

Jordan ne se rappelait pas grand-chose de l’incident avec Parker, mais il a aidé Maggie à se protéger. Il s’est rappelé que Parker l’avait appelée “Vera”, alors il les a recherchés sur Google. Jordan a appris que les gens pensaient que Maggie était morte. Quand il allait lui demander, il a changé d’avis. Maggie a utilisé sa carte pour entrer dans le centre de commandement et Jordan l’a suivie. Elle était partie.

