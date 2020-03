Retard de lancement de Disney Plus India – / Film

Disney + Inde reporte son lancement prévu à la suite de l’annonce du retard du tournoi de cricket de la Premier League indienne (IPL) en raison du coronavirus. Le plan était de lancer le service le 29 mars par le biais du streamer local indien Hotstar, dans l’espoir que le public de Hotstar verrait ensuite Disney +, mais maintenant Disney adopte une approche attentiste.

Il n’y a pas de nouvelle date pour le lancement retardé de Disney + Inde, mais la société a déclaré que la sortie n’était que “brièvement suspendue”. Cela fait suite au retard du tournoi de cricket sur Hotstar, le streamer majeur où Disney + devait faire ses débuts. Disney a également annulé une conférence de presse sur les plans de Disney + pour l’Inde en raison de l’épidémie de coronavirus.

Concernant le retard, Uday Shankar, président de The Walt Disney Company APAC et président de Star & Disney India a déclaré:

«Nous avons récemment annoncé que Disney + lancerait en Inde via le service Hotstar en conjonction avec le début de la saison de cricket de la Premier League indienne… Compte tenu du retard de la saison, nous avons pris la décision de suspendre brièvement le déploiement de Disney + et annoncer une nouvelle date révisée de première pour le service bientôt. “

Le tournoi de cricket IPL est la plus grande attraction de Hotstar. Selon TechCrunch, le service a attiré «plus de 25 millions de téléspectateurs simultanément» pendant un match. Le service a rassemblé «plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois et 100 millions d’utilisateurs actifs par jour au cours de la fin de la saison IPL l’année dernière». Hotstar est un service de diffusion en continu indien appartenant à Novi Digital Entertainment, une filiale de Star India. Lancé en 2015, Hotstar propose deux niveaux d’abonnement payant – l’un axé sur «les programmes nationaux et le contenu sportif (y compris le cricket de la Premier League indienne)», et un autre niveau «premium» qui propose des «films et séries télévisées internationaux de première qualité (dont HBO et Showtime original). séries).”

Disney a acheté Hotstar en 2019 dans le cadre de son grand contrat avec Fox. Le plan est de remplacer les niveaux VIP et Premium Hotstar par un nouveau service appelé «Disney + Hotstar», avec un niveau donnant accès à la bibliothèque de Disney et un niveau premium offrant un accès aux originaux Disney +.

