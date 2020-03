Retard des épisodes de «The Flash» et «DC’s Legends of Tomorrow», David Harbor déteste les cascades et plus / Film

Quand de nouveaux épisodes de Le flash et DC’s Legends of Tomorrow retourner à The CW? Quand Spider-Man: Maximum Venom venir à Disney XD? Qu’est-ce que Eiza Gonzalez avoir à dire au sujet de manquer le rôle de Catwoman? Marvel a-t-il réellement tiré Homme de fer échange d’armure avec Docteur étrange? Vous voulez écouter des chats avec La Flèche étoile Stephen amell en auto-quarantaine? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Thrasher de nuit retrouve Firestar, Rage, Speedball, Namorita et Silhouette pour encadrer une nouvelle équipe.

La CW a repoussé les deux prochaines semaines de nouveaux épisodes pour Le flash et DC’s Legends of Tomorrow.

Voici une nouvelle bande-annonce de la saison pour la série actuelle de DC’s Legends of Tomorrow et leurs aventures à travers le temps.

Agents du SHIELD étoiles Clark Gregg et Chloé Bennet demandent que la dernière saison de l’émission soit diffusée tôt.

Alex est convaincue qu’elle est Super Girl dans le 16e épisode à venir de la cinquième saison de la Super Girl séries.

Dans une récente interview, Simon Pegg a confirmé qu’il ne fera pas une apparition dans Les garçons saison deux.

Jerad S. Marantz a partagé un autre design alternatif pour Carcajou destiné à un projet inconnu et annulé.

La Flèche étoile Stephen amell mettra en place un chat quotidien pour rester engagé avec les fans pendant qu’ils pratiquent la distanciation sociale.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: