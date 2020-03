Retard des nominations aux Emmy Awards 2020 en raison d’un coronavirus – Emmys

HISTOIRES CONNEXES

Vendredi, la Television Academy a annoncé que des «défis sans précédent» résultant de la pandémie de coronavirus ont forcé des changements dans les délais d’éligibilité et de vote pour les 72e Primetime Emmy Awards.

Parmi les changements, un retard dans l’annonce des nominations aux Emmy 2020, qui a été repoussé de deux semaines, du mardi 14 juillet au mardi 28 juillet.

Les dates des Primetime Emmys (diffusées le dimanche 20 septembre sur ABC) et la cérémonie de deux nuits des arts créatifs (qui a lieu la semaine précédente, le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre) restent inchangées. Cependant, “comme les directives et mandats nationaux et nationaux sur la pandémie COVID-19 restent fluides, la Television Academy et son partenaire de diffusion ABC surveilleront les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention et du LA County Department of Public Health”, un représentant de l’Académie dit dans un communiqué.

La période d’admissibilité principale pour les séries et les séries limitées est également inchangée. Pour être admissible, la série (ou la série limitée) doit avoir été créée avant la fin de l’année d’admissibilité (31 mai 2020). Cependant, la règle des épisodes suspendus a été modifiée. En raison de retards de production et de programmation, l’Académie a prolongé la date d’admissibilité pour les «épisodes suspendus» au 30 juin (anciennement le 31 mai).

Le calendrier révisé des Emmy Awards se lit comme suit (des informations supplémentaires peuvent être trouvées ici):

5 juin: date limite d’inscription

2 juillet: début du scrutin de mise en candidature

13 juillet: Fin du scrutin de mise en candidature

28 juillet: Nominations annoncées

21 août: début du vote du tour final

31 août: fin du vote du tour final