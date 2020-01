Retombée «Power»: Method Man Cast in Starz Drama

Est-il trop tôt pour se demander si le spin-off Power proposera un épisode musical? Le rappeur / acteur Method Man jouera en face de Mary J. Blige dans la prochaine ramification de Starz, rapporte notre site sœur Deadline.

Intitulée Power Book II: Ghost, la série est “la première d’une série de séries à élargir le monde du pouvoir” et “continuera le voyage de certains des personnages les plus controversés de Power”, avait précédemment annoncé le réseau. Method Man incarnera un avocat ambitieux et avisé qui est attiré par le monde souterrain de New York dirigé par le personnage de Blige, mais peut se retrouver piégé par certains secrets de son passé.

Les précédents crédits télévisés de Method Man incluent The Deuce, The Last O.G., The Wire et Oz.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Le prochain numéro de Nik Wallenda sur ABC pour les fils sera une promenade de 1800 pieds sur le volcan Masaya actif à Masaya, au Nicaragua – la marche sur les fils la plus longue et la plus haute qu’il ait jamais tentée. Volcano Live! Avec Nik Wallenda sera diffusé le mercredi 4 mars à 8 / 7c.

* La saison 2 de la comédie noire de Pop TV Flack, avec Anna Paquin en tant que représentante des relations publiques de crise des célébrités, sera présentée en avant-première le vendredi 13 mars à 22 h.

* Comedy Central a renouvelé Tosh.0 pour quatre saisons supplémentaires – soit 80 épisodes supplémentaires – dans le cadre d’un premier accord avec l’hôte Daniel Tosh.

* Paramount Network a donné un ordre de série au maire de Kingstown, un drame du co-créateur de Yellowstone Taylor Sheridan situé dans une petite ville du Michigan complètement dépendante des prisons et des prisonniers qu’elles contiennent.

* Gael García Bernal (Mozart dans la jungle) se reproduira dans la prochaine série limitée post-apocalyptique de HBO Max Station Eleven, rapports Deadline. Bernal jouera un acteur célèbre d’une petite île au large des côtes du Mexique dans le drame sur les survivants d’une grippe dévastatrice.

