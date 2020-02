Retombée «Power»: Naturi Naughton jouera Tasha dans «Book II: Ghost»

Tasha St. Patrick de Power est peut-être en panne, mais n’osez pas la compter: le personnage, joué par Naturi Naughton, fera partie du spin-off de la série Book II: Ghost, TVLine a appris.

Les autres acteurs de Power reprenant leur rôle dans la prochaine ramification incluent Michael Rainey Jr., qui joue Tariq; Shane Johnson, qui joue Cooper Saxe; Quincy Tyler Bernstine, qui joue Tameika Washington; et Gianni Paolo, qui incarne Brayden, le dortoir de Tariq.

[Spoiler alert!] À la fin de la finale de la série de dimanche, Tariq avait été révélé comme le meurtrier de Ghost… mais Tasha, l’épouse de sa mère / Ghost, est allée en prison pour le crime. Tariq s’étant installé comme étudiant de première année, sa mère a été traitée dans un centre de détention et a commencé sa vie derrière les barreaux. (Lisez un récapitulatif complet et écoutez ce que la showrunner Courtney Kemp avait à dire sur l’épisode charnière.)

La nouvelle série, dont le scénario reprendra quelques jours après les événements de la finale de Power, suivra Tariq alors qu’il trouve un chemin dans la vie, «dans lequel son désir de perdre l’héritage de son père se heurte à la pression croissante pour sauver sa famille. “

Les Power OG rejoignent les membres de la distribution précédemment annoncés, Mary J. Blige, Cliff «Method Man» Smith et LaToya Tonedeo. Autres nouveautés: Melanie Liburd (This Is Us) en tant que Caridad «Carrie» Milgram, Daniel Bellomy (Mme Fletcher) en tant que Ezekiel «Zeke» Cross, Paige Hurd (The Oval) en tant que Lauren; Justin McManus (Star) comme Jabari Reynolds, Woody McClain (The Bobby Brown Story) comme Cane Tejada et Lovell Adams-Gray (Coroner) comme Dru Tejada.

Fans de puissance: Êtes-vous excité que Tasha, Saxe, Tariq et les autres fassent partie du prochain chapitre de la série? Sonnez dans les commentaires!