Retour Revue – Final Fantasy IV: The Revolutionary

Final Fantasy IV ou Final Fantasy II (comment on le savait il y a près de 30 ans de ce côté du monde), était le premier épisode de la franchise pour la Super Nintendo, et cette nouvelle console a donné à Squaresoft l’occasion de nous raconter une histoire plus ambitieuse, grâce à son système de jeu – révolutionnaire pour 1991 – et à ses personnages qui, bien qu’ils tombent dans certains clichés, grandissent et évoluent tout au long du jeu.

Comme mentionné, ce jeu était le deuxième Final Fantasy venu de ce côté de l’étang. Avant lui, beaucoup d’entre nous pensaient que Final Fantasy de Nintendo avait vraiment été le fantasme final et qu’il n’y en avait plus. Il s’avère que Square America ne pensait pas qu’il valait la peine d’investir dans les efforts de traduction des deux suites publiées au Japon, il a donc préféré que Final Fantasy II et III soient inconnus du marché occidental, jusqu’à sa réédition au début. ce siècle. C’est pourquoi IV est venu comme II.

Cet épisode, à l’origine, devait être un titre NES, cependant, des problèmes avec le budget et l’itinéraire, ont conduit à la mise au rebut de ce qui était prévu (80% du jeu) pour tout recommencer, mais pensait maintenant pour la nouvelle console Nintendo: la Super Famicom (SNES pour les amis). Hironobu Sakaguchi, le réalisateur et créateur de la série, voulait que ce jeu prenne le meilleur de ses prédécesseurs, entremêlant ces éléments avec une histoire plus profonde et plus puissante, quelque peu nouvelle pour l’histoire du jeu vidéo (à l’époque).

Bien sûr, ce n’était pas le premier jeu que je voulais raconter une histoire ambitieuse (Phantasy Star II, par exemple, il l’a fait avant), mais c’était l’un des meilleurs qu’ils aient fait. Il présente des moments où l’histoire est entrelacée avec des scènes de bataille, créant une relation symbiotique entre la narration et la mécanique de combat, qui deviendra une tendance, non seulement dans Final Fantasy IV, mais aussi dans ses descendants.

Ainsi, ils ont conçu l’histoire de Cecil, un chevalier noir et capitaine des Red Wings, la flotte d’avions du royaume Baron, qui a développé des tendances dominantes et expansionnistes. Après avoir interrogé les filets du roi (assassiner tout un village de sorciers), le roi lui enlève son commandement et l’envoie dans une autre mission génocidaire, ce qui fait que Cecil a fini de se rebeller. Après avoir traversé de nombreux tests, Cecil renonce à l’obscurité pour embrasser la lumière et devenir un paladin (à partir du niveau 1, un autre exemple de la symbiose de l’histoire et du mode de jeu).

Au cours de son voyage, Cecil découvre qu’il y a un personnage mystérieux nommé Golbez, qui est derrière le roi du baron, dont le plan est d’obtenir tous les cristaux du monde (y compris les cristaux souterrains). Golbez veut éliminer Cecil et Cecil fait de même avec Golbez, donc, avec les alliés qu’il fait en chemin, il cherche à l’arrêter. Alors, Cecil et compagnie font face à des poupées dansantes, des murs géants et maléfiques, des elfes macabres et des triplés qui synchronisent leurs attaques. Finalement, ils vont sur la lune, car il s’avère que Golbez n’est pas le grand méchant patron, non. Le vrai méchant est un lunaire nommé Zemus, dont le désir est de détruire la vie sur la planète bleue afin que les lunaires puissent y habiter.

L’histoire est bonne et solide. Il a ses bons rebondissements, (la relation de Cecil et Golbez), avec des scènes et des moments très émouvants qui durent en mémoire.

Bien que la traduction ne soit pas si soignée, l’histoire est parfaitement comprise. Mais c’est grâce à cela qu’il nous donne l’une des meilleures insultes, les meilleures phrases de ce jeu.

Comme mentionné précédemment, les personnages évoluent. Par exemple, notre protagoniste, Cecil, qui passe d’être tourmenté par les actes qu’il commet au nom de son roi, devient un héros qui se bat pour protéger la vie. O Kain, notre dragon, dont l’amour n’a pas fait de réciprocité le rend vulnérable à la manipulation, au point de le conduire à la trahison. Rydia, qui passe d’une fille pleine de ressentiment à un invocateur entier qui apprend à pardonner. Même Rosa devient plus autonome, rompant un peu avec le rôle de la demoiselle en détresse.

Bien sûr, il y a des personnages qui se retrouvent coincés par l’un des gadgets de l’histoire: les faux sacrifices. Yang, Cid, Palom et Porom en sont un exemple (Tellah, d’autre part…). Cela nous empêche de voir la croissance de ces personnages. Surtout, Edward, qui est sans aucun doute le plus exaspérant de tous avec sa commande Hide.

Cela nous amène à parler du mode de jeu. Final Fantasy IV nous présente pour la première fois Bataille en temps actif (Continuous Time Battles), l’un des systèmes de combat les plus emblématiques de l’histoire JRPG. Ce système est le mélange du système de tour et de la stratégie avec le rythme frénétique d’un jeu d’action. Ce système a prévalu (avec des modifications) jusqu’à Final Fantasy X, lorsque Tidus est arrivé et le système de bataille conditionnelle au tour par tour (qui sera bientôt révisé).

Et tout comme Edward lâche fuit une bataille en utilisant Hide, Chaque personnage a ses commandes personnalisées. Par exemple, Kain avec Jump, Rydia a Sumnon, Yang a Kick or Edge et son Throw. Cela permet au joueur de planifier sa stratégie pour affronter les batailles.

Et c’est dans ce jeu que Nobuo Uematsu prend ses compositions à un autre niveau, grâce aux avantages du processeur de son de la Super Nintendo. C’est pourquoi il est difficile de choisir un seul sujet parmi les autres. Par exemple:

Bien sûr, ce n’est pas un jeu parfait. La version simplifiée et censurée est arrivée en Amérique, de sorte qu’en moins de 30 heures, il peut être complété sans complications majeures. Bien que, comme nous le savons, ce jeu soit sorti sur plusieurs consoles, et c’est à chacun de décider laquelle est la meilleure (le jeu Nintendo DS développe l’histoire et les personnages). Cependant, Final Fantasy IV est parmi les meilleurs de la franchise, car il est venu au bon moment pour révolutionner le système de combat et nous fournir l’histoire de Final Fantasy la plus solide à ce jour.

Si vous ne l’avez pas joué, n’hésitez pas. S’ils l’ont déjà joué, il peut être rejoué, car il a vieilli dignement.

