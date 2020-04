Retour Revue: Final Fantasy VI: Le meilleur de la saga et l’un des meilleurs RPG

Dans le cas d’une franchise comme Final Fantasy, qui compte 15 titres (plus des spin-offs) dans sa série principale, beaucoup considèrent que le meilleur est le premier qu’ils ont joué, car, dans la plupart de ces cas, c’est le jeu que le introduit au monde merveilleux et vaste des RPG. Mais pour son serviteur, Final Fantasy VI est le véritable joyau de la couronne.

Sans aucun doute, le jeu qui a atteint cette partie du monde comme Final Fantasy III c’est l’un des grands RPG, non seulement de la SNES, mais de n’importe quelle console.

En 1994, Sega et Nintendo se battaient pour la suprématie des consoles. L’ère du 16 bits était sur le point de se terminer et le duopole aurait un concurrent qui ne viendrait plus jamais: Sony avec sa PlayStation. Pendant ce temps, Squaresoft était sur le point de sortir le sixième jeu Final Fantasy (le troisième de ce côté du monde) et, de manière inattendue, Ce serait son dernier opus pour Nintendo dans un bon moment.

Final Fantasy VI, entre magie et steampunk

L’histoire de Final Fantasy VI n’est pas particulièrement originale, mais elle est si bien développé, que chaque torsion de l’intrigue, de l’introduction du personnage, du conflit et de la ligne de dialogue est presque parfaite.

Elle se déroule dans un monde qui a été presque détruit il y a mille ans lors d’une guerre légendaire impliquant la magie. Au lendemain de la guerre, ce pouvoir a été perdu. En conséquence, les gens ont commencé à développer une technologie pour remplacer la magie, en tant que principal facilitateur. Le monde a une atmosphère industrielle très sombre, avec des locomotives, des avions de type zeppelin et des fusibles lourds. Dans ce monde steampunk, il y a un puissant empire qui accumule des forces et étend sa portée pour tenter de les dominer tous. Bien sûr, un empire dominant a besoin de plus que de la technologie pour affirmer sa domination sur les masses, raison pour laquelle l’empereur Gestahl décide de raviver la magie et de l’utiliser comme source de pouvoir suprême.

Nous assumons donc le rôle d’un groupe hétéroclite d’aventuriers rejoignant une faction rebelle connue sous le nom de The Returners. Le but est de mettre fin à l’empire avant que Gestahl et ses forces ne détruisent le monde.

L’importance des détails

Bien que le jeu soit assez linéaire en première mi-temps, avec une prémisse assez générique, c’est quand le passé des personnages, leurs luttes internes se révèlent à nous, alors que l’union entre eux se renforce, que tout est devient plus intéressant. Et ce ne sont pas seulement les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires (Duane et Katerine) ont suffisamment de contexte pour les rendre aussi solides que les principaux. Cela ajoute encore plus de profondeur à chacun de nos protagonistes et à l’histoire.

Quand nous arrivons à la seconde moitié, les choses changent. Au lieu de se concentrer sur l’élaboration d’un plan pour vaincre Kefka – le vrai grand méchant du jeu – Final Fantasy VI prend un autre chemin, et c’est génial. Plutôt que d’aller en ligne droite, cela nous ouvre le monde à explorer et, surtout, il nous montre comment les personnages essaient de faire face et de survivre dans le monde en ruine. Ces victoires personnelles sont au cœur de ce deuxième acte.

Personnages

L’idée derrière l’histoire de Final Fantasy VI était que chacun des personnages est le protagoniste. Tous les développeurs ont apporté des idées pour les personnages et leurs épisodes se sont réunis pour former ce qui serait l’intrigue principale. Ainsi, chaque personnage a reçu un arrière-plan, une personnalité, un objectif.

Quand on croit que le personnage principal est Terra, il s’avère que – après une série d’incidents – il perd connaissance et, soudain, nous prenons le contrôle de Locke, un voleur de chasseurs de trésors. Et non seulement cela, mais avec 11 moogles, ils doivent faire équipe et se diviser en trois groupes pour se battre.

C’est une manière de Final Fantasy VI de nous dire: “Je ne suis comme aucun autre Final Fantasy ou un autre RPG: je suis spécial”. Et mon garçon, c’est ça. Dans ce jeu, nous volons des vêtements aux marchands, nous prenons un train qui va vers l’au-delà, nous chantons de l’opéra, nous avons un voyage à la première personne sur des routes souterraines, nous luttons contre l’armée de l’air de l’Empire, nous nourrissons un vieil homme mourant à cause du poisson dans minable, alors que l’on découvre que nos personnages sont plus qu’ils ne paraissent.

Nous avons Edgar, qui derrière sa façade lubrique est un homme capable de se sacrifier pour le bonheur de son frère. À Locke, qui a besoin de sauver des personnes – en particulier des femmes – de sa perte personnelle. Dans le mystère de l’ombre, il y a des aperçus d’un homme qui a souffert de ses erreurs. Même à Gau, nous trouvons une explication à son état sauvage.

Et bien sûr, nous avons un grand méchant: Kefka. Le psychopathe qui n’a pas peur de tuer et de détruire. Le Joker des jeux vidéo (dans une version réussie). Il veut juste voir le monde brûler … Et il le fait brûler. C’est un monstre qui aime être un monstre. Nous n’avons pas besoin d’en savoir beaucoup sur lui, car il est l’un de ces méchants qui agit et ne parle pas

Le moment

Final Fantasy est un jeu de nombreux moments mémorables. Le destin de Cyan et Doma, Cyan dans le train fantôme, l’opéra, le triomphe de Kefka … Mais je me retrouve avec celui-ci:

Musique

Un autre chef-d’œuvre de Nobuo Uematsu. C’est celui que nous pouvons entendre du début à la fin. Personnellement, le sujet de Terra et Dancing Mad est ma faiblesse. Bien que l’opéra et la recherche d’amis soient des thèmes que j’écoute assez souvent.

Gameplay

Le mode de jeu est similaire à celui de ses prédécesseurs: utiliser le système Active Time Battle (Batailles en temps continu) pour pouvoir exécuter l’action que le joueur choisit: attaquer, utiliser de la magie ou un objet. Cependant, chaque personnage a une capacité spéciale et unique. Par exemple, Celes a Runic, Locke with Steal, Edgar with Tools, Terra with Morph, etc.

Un autre élément de nouveauté est l’apparition d’une attaque puissante lorsque les points de vie d’un certain personnage sont bas, mieux connus sous le nom d’attaques de désespoir. C’est quelque chose qui ressemble à ce que nous avons rencontré dans Final Fantasy VII sous le nom de Limit Breaks.

Les personnages sont personnalisables. En utilisant les reliques, nous pouvons vous donner des capacités spéciales. Par exemple, avec Dragoon Boots, nous pouvons faire en sorte qu’un personnage acquière Jump. Ou équipez plus d’une arme, immunisez certains éléments ou utilisez certains sorts si vous êtes proche de la mort.

Quant à la magie, au départ, seuls deux personnages -Terra et Celes- ont la possibilité d’utiliser des sorts, mais presque tous les personnages peuvent l’apprendre (sauf Umaro et Gogo) grâce aux magicites (magicite). La magie est ce qui reste d’un espe lorsque son pouvoir magique est complètement épuisé. Cependant, son âme est ancrée à la magicite, permettant son invocation.

Les Magicites peuvent être équipés et, de cette manière, les personnages apprennent la magie. Chaque magicite enseigne une magie différente, et une fois apprise, le personnage peut l’utiliser quand il le souhaite, même sans que la magicite soit équipée. En cas de répétition de magie, seules les nouvelles sont apprises.

Difficulté

Le gros problème avec Final Fantasy VI est précisément sa difficulté. C’est assez simple. Heureusement, son histoire, son gameplay et ses personnages compensent assez bien cette faille.

Le patron

Kefka. Le clown psycho avec son rire emblématique. Le méchant qui réussit et accomplit sa mission. Kefka> Sephiroth.

Le détail

Final Fantasy VI est un jeu amusant et drôle. Cela nous donne des moments vraiment drôles qui nous font plus qu’un rire ou un sourire. De plus, il est le premier à inclure des personnages secrets pouvant faire partie de notre distribution: Umaro et Gogo.

Que fait Final Fantasy?

Cid, évidemment. Musique et titre de Nobuo Uematsu. Il a introduit des éléments de la série, parmi eux Biggs et Wedge.

As-tu bien vieilli?

Oui, bien oui. Nous devons prendre en compte qu’il s’agit d’un jeu de transition entre la 2D et la 3D, donc Squaresoft -en un an seulement – a développé un jeu qui exploitera toutes les capacités de la SNES. Les personnages sont détaillés -très détaillés- pour un jeu 16 bits, au point que l’on peut apprécier leurs expressions faciales et leurs gestes. L’overworld a également un aspect plus profond, avec des perspectives 3D dans un jeu 2D.

Restez à l’écart de la version iOS et PC, s’il vous plaît.

Verdict

Final Fantasy VI est une livraison qui a tous les éléments pour mériter son statut: le meilleur de la série. Bien sûr, il y aura toujours ceux qui ne seront pas d’accord. Cependant, tous ceux qui ne l’ont pas joué devraient prendre le temps de vérifier par eux-mêmes tout ce qui se dit sur ce jeu. Et ceux d’entre nous qui l’ont déjà joué, il est toujours amusant d’y revenir et de revivre tous ces sentiments qui, avec la nostalgie, la rendent si attachante.

