Retour vers le futur prévoyait un événement lié au coronavirus

Le virus du SRAS-CoV-2 secoué a secoué le monde depuis plusieurs mois maintenant, nous obligeant à nous enfermer (soit sur ordre du gouvernement, soit sur une base volontaire) pour empêcher la propagation de se propager davantage et rendre les gens plus vulnérables à la maladie du COVID. -19 et cela pourrait mettre votre vie en danger, être protégé.

Nous recommandons également: Tom Holland a révélé qu’il ne refaire pas Retour vers le futur car il est parfait

Heureusement, l’une des choses positives à propos du fonctionnement des taureaux est que vous n’êtes pas devenu plus créatif et grâce à Internet, de nombreuses vidéos liées à la quarantaine sont devenues virales, rappelez-vous juste celle du concert de Panditas exécutant “Quelqu’un comme vous”. Mais une autre vidéo qui a fait le tour du monde, était celui d’un propriétaire qui a promené son chiot avec l’aide d’un drone.

Le plus curieux est que Back to the Future II avait déjà anticipé ce moment. Dans le film, il y a une scène dans laquelle Marty McFly sIl rencontre un drone de face, qui promène précisément un chien.

Il est fort probable que la personne qui a emmené votre chien se promener ait été inspirée par le film pour faire de même. Nous ne le savons pas, mais la vérité est que ces types de coïncidences ne manquent pas de fasciner tout le monde. Je souhaite que nous puissions trouver un almanach avec tous les scores sportifs de 2021. Vous savez ce que je veux dire!

Ici la scène sonore:

.