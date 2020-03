Retour vers le futur Stars Michael J. Fox et Christopher Lloyd réunis

Retour vers le futur est le package complet: il est drôle, tendu, a une bande-son et une partition incroyables, de superbes performances et est si bien écrit qu’il est étudié dans des cours de scénarisation. À l’heure actuelle, Back to the Future 4 ne semble jamais se produire, le réalisateur Robert Zemeckis l’excluant définitivement à plusieurs reprises. Mais cela ne signifie pas que le casting ne peut pas garder la flamme allumée pour la franchise.

Mercredi soir, la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson a organisé sa collecte de fonds annuelle Poker Night. Et Doc Brown lui-même, Christopher Lloyd est venu jeter des jetons. Fox et Lloyd ont tous deux posté sur Instagram des photos d’eux-mêmes appréciant la compagnie de l’autre. Fox a sous-titré son “All in with @mrchristopherlloyd at @ michaeljfoxorg Poker Night!”, Tandis que Lloyd est allé avec “Going 88mph for the @michaeljfoxorg Poker Night”.

Découvrez les photos ci-dessous:

Depuis que Back to the Future Part III a cimenté Doc Brown et Marty McFly comme l’un des couples emblématiques du cinéma, le duo est fréquemment apparu ensemble. En 2018, Fox, Lloyd, Thomas Wilson (Biff) et Lea Thompson (Lorraine) ont été réunis à une Fan Expo à Boston et en 2010 Lloyd et Fox sont apparus ensemble (avec une Delorean) aux Scream Awards pour marquer le 25e anniversaire de Retour vers le futur.

La popularité continue du film n’est pas en cause, mais une mesure de son amour est venue récemment lorsqu’une vidéo profonde a mis les co-stars de MCU Tom Holland et Robert Downey Jr. dans le film. Cela a immédiatement déclenché des discussions sur un remake mettant en vedette la paire, mais Holland a rapidement rejeté l’idée. Il a expliqué qu’il avait étudié Retour vers le futur pour inspirer sa performance en tant que Peter Parker, mais a déclaré: “Je ne serais pas intéressé parce que c’est un film parfait.”

Carrément raison.