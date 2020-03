Retroreseña: Final Fantasy III: Un voyage constant d’adrénaline

Tout comme cela s’est produit avec Final Fantasy II, le jeu que je pensais être Final Fantasy III était en fait le VI. J’ai donc dû recourir aux roms pour y jouer et prouver par moi-même que cet épisode est un voyage d’adrénaline pure en 8 bits.

Sorti en 1990 uniquement pour le Japon, ce jeu n’a atteint nos terres qu’en 2006, date à laquelle il a été transformé en remake pour Nintendo DS. Mais pour pouvoir ressentir ce que ce jeu impliquait pour la saga Final Fantasy, il fallait jouer à la version Famicom (NES) et comprendre l’importance de ce titre.

Final Fantasy III ou n’aimez pas vos progrès

Final Fantasy III finirait par être l’amalgame d’éléments apparus dans les deux premiers épisodes de la saga. Les tropes, les clichés, les stéréotypes, non seulement de cette franchise, mais du genre que nous avons ici. C’est un jeu plein d’adrénaline, plein de donjons, de défis et de nombreuses batailles qui, s’ils sont vaincus, peuvent nous faire perdre des heures et des heures de progrès.

C’est l’histoire de quatre héros, les Onion Kids / Onion Kights, qui tombent accidentellement dans une grotte un bon jour. Ils y découvrent le cristal du vent avec pour mission de sortir et de sauver le monde, de rétablir l’équilibre des éléments, d’être les héros du monde et des autres. Comme son prédécesseur, Final Fantasy III a une histoire qui se déroule dans les petites aventures qui se présentent à nous: le dragon qui a perdu ses souvenirs ou les sorciers qui ont besoin de vous pour les tuer afin qu’ils puissent vous aider à sauver le monde. Il existe de nombreux arcs secondaires qui ne sont pas nécessairement liés au tracé principal.

Les héros se révèlent être les Warriors of Light, un concept qui revient du premier Final Fantasy, et ils doivent parcourir deux continents, utiliser trois véhicules différents et l’un des donjons finaux les plus horribles et les plus cruels imaginables, tout en essayant vaincre Xande, le sorcier maléfique. Avec Xande, Final Fantasy III a introduit une tradition dans la saga qui a persisté dans les titres ultérieurs. Et il s’avère qu’il est contrôlé par quelque chose d’encore plus maléfique, le nuage noir. Autrement dit, il y a généralement une autre force encore plus malfaisante qui manipule ce que nous pensons être le grand mal.

Personnages

Les enfants oignons ne sont pas exactement les protagonistes avec plus de personnalité de toute la franchise. Mais ils nous permettent de changer de classe – ou d’emplois – en fonction de ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer dans le jeu. Bien sûr, comme dans son prédécesseur, il y a des personnages secondaires qui rejoignent notre équipe, comme Sara, Desch, Alus, l’inévitable Cid et Aria. Parmi celles-ci, Aria / Elia est ma préférée car son thème est génial …

Le moment

… et pour votre destination finale. Oui, Aria / Elia est l’une des premières morts douloureuses de Final Fantasy. Sacrifiez sa vie pour nos héros et pour sauver le monde. Même en 8 bits, c’est un moment assez triste.

Musique

J’ai déjà parlé du thème d’Aria / Elia, mais ce n’est pas la seule chanson qui est géniale, comme c’est la coutume dans les bandes originales de Final Fantasy. Le thème Overworld est merveilleux, mais personnellement, le thème Boss est l’un des meilleurs de toute la saga:

Jouabilité

Comme je l’ai dit là-haut, les emplois sont de retour, mais ils le font mieux. Contrairement à Final Fantasy I où nous choisissons une classe pour l’ensemble du jeu (avec ses améliorations respectives) Ici, nous pouvons choisir entre plus de 20 classes différentes et les changer tout au long du jeu à notre guise. Il y a des emplois comme Viking, Karateka, Warlock ou Shaman et des classiques comme Dragoon, Thief, Monk, Fighter. Certaines de ces classes sont clairement meilleures que d’autres, mais nous ne pouvons pas conserver la même formule pour l’ensemble du jeu. Final Fantasy III présentera des obstacles qui nous obligent à changer constamment de classe afin de continuer à avancer.

Par exemple, il y a des donjons où vous devez avoir un voleur ou une paire de chevaliers mystiques. Attention, éloignez-vous des Bardes. Personne n’aime Bards. Les bardes sont inutiles.

Difficulté

Son grand mais c’est que vous ne pouvez pas enregistrer ou enregistrer votre jeu à l’intérieur dans une partie autre que la carte du monde. Il n’y a pas de points de sauvegarde. C’est vrai, s’ils sont dans un donjon et meurent, ils reprendront le jeu à partir du dernier point où ils ont sauvé … dans le sur-monde. Croyez-moi, dans le donjon final, qui est un cauchemar à certains moments, cela peut être trop frustrant car nous faisons face à CINQ TÊTES. Perdre avec l’un d’eux signifie perdre deux heures ou plus de progrès. Et ça fait mal, ça fait mal.

Le patron

Cloud sombre, le grand méchant. Après quatre patrons précédents, c’est le plus compliqué. Vous devez avoir une stratégie dans laquelle deux personnages utilisent Cure 4 et deux autres attaquent, soit avec Shurikens, Bahamut + Haste, soit avec les barres obliques toujours nécessaires. Son Flare Wave est un cauchemar, mais avec une attaque qui inflige 6666 points de dégâts, Nous réussirons à mettre fin au mal qui ne veut rien imposer.

Le détail

Tout comme Final Fantasy II semble être le père spirituel de IV, cela semble être le cas de III avec V. Quand nous y arriverons, ils comprendront mieux ce que je veux dire.

Que fait Final Fantasy?

Les héros, les cristaux, les vaisseaux, le Cid, les métiers… Des éléments qui nous sont familiers et qui seront plus tard utilisés et mieux exploités par leurs successeurs.

As-tu bien vieilli?

Comme les deux premiers Final Fantasy, III connaît déjà ses années. Cependant, c’est un titre très divertissant, qui nous permet d’expérimenter les cours et de faire des tests pour pouvoir passer les donjons qui nous sont présentés.

Évaluation finale

Final Fantasy 3 ou III est le dernier de ces jeux pour NES. C’est un jeu qui produit beaucoup d’adrénaline, qui a des moments émouvants, de grandes batailles et nous fait planifier des stratégies pour éviter d’être victime de la frustration qui implique de perdre des heures de progrès. Recommandé, oui, jouez à la version Nintendo DS.

Désormais, le meilleur arrive.

