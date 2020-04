Réunion des acteurs de «Melrose Place»: Heather Locklear, interview complète [Video]

Deux décennies après que Melrose Place a diffusé sa finale de la série (hardiment intitulée «Asses to Ashes»), les stars se sont réunies pour revivre les hauts et les bas de leur séjour de sept ans dans le complexe d’appartements le plus emblématique de la télévision.

Marcia Cross (Kimberly), Daphne Zuniga (Jo), Courtney Thorne-Smith (Alison), Thomas Calabro (Michael), Grant Show (Jake), Andrew Shue (Billy), Doug Savant (Matt), Laura Leighton (Sydney), Josie Bissett (Jane) et Heather Locklear (Amanda) se sont réunies mardi dans le cadre de la série «Stars in the House» de Seth Rudetsky et James Wesley, qui soutient The Actors Fund et ses services. (Cliquez ici pour plus d’informations.)

Faites défiler vers le bas pour les faits saillants du regard sincère des stars sur leurs jours à Melrose Place:

* Lorsqu’on lui a demandé ses réflexions sur la romance de Jake avec Kelly Taylor de 90210, qui a conduit à la création de Melrose Place, Show a admis: «Je pensais que c’était un peu effrayant. Elle était un peu trop jeune pour lui. C’est ce que j’ai ressenti à ce sujet. Je ne pense pas que ça volerait de nos jours. “

* L’affaire épique de Michael et Kimberly, un catalyseur pour des années de drame dans la série, était apparemment le résultat de Calabro et Cross ad-libbing quelques moments coquettes pendant une scène autrement sans intérêt. “Nous avons parfois joué avec les scènes”, a déclaré Calabro. “Nous n’avons pas toujours fait comme écrit.” Voyant que la chimie aurait donné au producteur exécutif Chuck Pratt l’idée de leur affaire.

* Les acteurs se sont montrés compatissants face aux défis de filmer 33 à 34 heures complètes de télévision par saison, jonglant souvent avec deux épisodes à la fois. Thorne-Smith s’est souvenue avoir appelé Zuniga pendant le récit du procès de Jo pour qu’elle puisse expliquer ce qui se passait.

* Tout en discutant de la romance ratée de Billy et Alison, Shue a rappelé: «L’une des meilleures scènes que j’ai jamais faites était de dire au revoir à Courtney. Nous avions une vraie chimie. »

* Grant se souvient que le casting avait reçu une note au début de la série: “Parlez plus vite”.

* Leighton a avoué qu’aucun des acteurs n’a jamais voulu tourner des scènes dans la piscine, qualifiant le luminaire emblématique de «brut». Savant a soutenu sa femme, qualifiant la piscine de «boîte de Pétri».

* Locklear, qui a déjà repris son rôle à Melrose Place une fois lors du redémarrage de courte durée de la CW, a déclaré: “Ce serait amusant de rejouer avec Amanda.” Elle a également adoré les combats de chats d’Amanda dans l’émission, en particulier contre Lisa Rinna (Taylor).

* Discutant du retrait de la perruque emblématique de Kimberly, Cross a déclaré qu’elle était surprise par la grande réponse qu’elle avait reçue des téléspectateurs. «Je viens de faire ce qu’ils m’ont dit de faire», j’ai juste fait ce qu’ils m’ont dit de faire. Je volais dans les deux sens depuis San Diego [and not thinking about it], donc quand ça a été diffusé et que ça a été un gros problème, j’ai été choqué. … Je ne pourrai jamais vivre ça. »

* L’enfant de Leighton et Savant va maintenant à l’école dans l’église où la scène de la mort de Sydney a été filmée.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour revoir la réunion dans son intégralité, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.