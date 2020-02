Réunion spéciale «Friends» à HBO Max – Jennifer Aniston, Casting Returning

Pourriez-vous être plus excité?

Les stars de Friends se sont officiellement engagées pour un spécial de réunion non scénarisé, qui sera exclusif à HBO Max et disponible au lancement, le service de streaming et la distribution annoncée vendredi.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviendront sur la scène sonore originale de la série, Stage 24, sur le terrain Warner Bros Studio à Burbank, en Californie, pour célébrer la comédie bien-aimée. Tous les six seront des producteurs exécutifs aux côtés des EP de séries originales Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que Ben Winston (The Late Late Show With James Corden), qui est à bord pour diriger.

Des rapports du début du mois ont déclaré que chaque acteur de retour reviendrait à un montant de 3 à 4 millions de dollars. (Ce rappel, pour le répéter, n’est pas scénarisé et ne sera pas un renouveau à part entière de la sitcom NBC bien-aimée.)

“Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis – nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un spécial HBO Max qui sera programmé avec toute la bibliothèque Friends”, Kevin Reilly, CCO de HBO Max (et président de TBS, TNT et truTV), a déclaré dans un communiqué. «J’ai pris connaissance de Friends au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de la voir se développer avec les téléspectateurs génération après génération. Il s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel, et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux. “

Le casting des Amis, moins Perry, avait déjà été réuni en 2016 pour un spécial NBC qui rendait hommage au légendaire réalisateur de télévision James Burrows. La dernière fois que tous les six sont apparus à l’écran ensemble, c’était lors d’une interview finale avec Oprah Winfrey post-série diffusée le 7 mai 2004.

En octobre dernier, à la veille du 25e anniversaire de la série, Aniston a publié un nouveau selfie avec tous ses anciens camarades de casting – et il a temporairement cassé Instagram.

Plus d’une douzaine de mini-réunions ont eu lieu depuis la fin de Friends il y a plus de 15 ans. Cox, LeBlanc, Perry et Schwimmer sont tous apparus sur le Web Therapy de Kudrow, tandis que Aniston, Kudrow et Perry ont joué dans Cgar’s Cougar Town. (La liste complète des réunions d’amis de TVLine est disponible ici.)

La série originale de 10 saisons de Friends a quitté Netflix le 1er janvier et devrait rejoindre HBO Max lorsque le nouveau service de streaming sera lancé en mai. Ne vous attendez pas à une réunion scriptée: Kauffman a rejeté l’idée en mars dernier, affirmant qu’un réveil entre amis “ne pouvait que décevoir”.

Est-ce que le mot d’une réunion d’amis à part entière est juste «un coup de pied à l’entrejambe, un crachat fantastique»? Frappez les commentaires avec vos réactions immédiates.