Réveil «Sauvé par la cloche»: retour de Zack et Kelly – Nouveaux détails

Le prochain réveil de Peacock, Saved by the Bell, vient d’être beaucoup plus préparé. Mark-Paul Gosselaar, qui a déclaré aux journalistes en septembre 2019 qu’il n’avait pas été approché pour reprendre le rôle de Zack Morris, chante maintenant un air très différent.

“Tout le monde peut bien dormir la nuit”, a déclaré l’acteur à la Pittsburgh Post-Gazette, ajoutant que Tiffani Thiessen – qui jouait Kelly Kapowski, la mariée de Zack, adorable et rougissante, avait graissé les roues. “On dirait que vous nous aurez dans une certaine mesure.”

(Ignorons un instant que le créateur de Bell, Peter Engel, a déclaré à TVLine que Zack et Kelly seraient “probablement” divorcés maintenant.)

Comme indiqué précédemment, les acteurs originaux Mario Lopez (en tant que A.C. Slater) et Elizabeth Berkley (en tant que Jessie Spano) sont déjà prêts à revenir pour le renouveau d’une seule caméra, qui vient de Tracey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project). Selon la ligne de connexion officielle, Zack Morris – qui est maintenant le gouverneur de Californie – atterrit dans l’eau chaude pour avoir fermé trop d’écoles secondaires à faible revenu. Quand il suggère d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État, y compris Bayside High, l’afflux de nouveaux élèves «donne aux enfants de Bayside trop privilégiés une dose de réalité bien nécessaire et hilarante».

En plus de Lopez et Berkley, le renouveau met également en vedette John Michael Higgins (Great News) en tant que nouveau principal assiégé de Bayside, tandis que Josie Totah (Champions) jouera Lexi, une «belle pom-pom girl à la langue pointue et la fille la plus populaire de Bayside High qui est à la fois admirée et redoutée par ses camarades. »

Êtes-vous enthousiasmé par la renaissance de Peacock’s Saved by the Bell? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.