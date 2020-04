Révélation de la date de sortie du Blu-Ray pour Birds Of Prey de Margot Robbie

Warner Bros.a annoncé l’arrivée de Birds of Prey de Margot Robbie sur 4K Ultra HD et Blu-ray après une sortie numérique précoce.

Les oiseaux de proie de Margot Robbie ont eu du mal au box-office avant que sa course ne soit interrompue en raison de l’épidémie de coronavirus. Le film a fini par rapporter 201,8 millions de dollars, même après un changement de titre dans les salles. Le spin-off de Harley Quinn est ensuite sorti très tôt sur le digital.

Maintenant, il a été annoncé sur Twitter que Birds of Prey de Margot Robbie sera disponible en 4K Ultra HD et Blu-ray le 12 mai. Des éditions exclusives seront également disponibles dans des magasins comme Best Buy et Target. Vous pouvez consulter la bande-annonce de sortie à domicile fournie avec l’annonce ci-dessous.

Je ne pense pas que vous soyez prêt pour cette Harley 😜 Own #BirdsofPrey sur 4K Ultra HD & Blu-ray 5/12! https://t.co/f6duqN0byY pic.twitter.com/zTk4KVGEdh

– Oiseaux de proie (@birdsofpreywb) 31 mars 2020

En obtiendrez-vous une copie physique? Ou l’avez-vous déjà acheté en numérique? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel des oiseaux de proie de Margot Robbie:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est renversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey est désormais disponible à l’achat en numérique et sortira en 4K Ultra HD et Blu-ray le 12 mai.

Source: Twitter