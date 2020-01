Révélation de l’adversaire d’Israël Adesanya pour l’UFC 248

L’UFC 248 est sur le point d’être intéressant.



Israel Adesanya a été l’un des meilleurs combattants de l’UFC et à ce jour, il détient le titre de poids moyen. Il a un dossier de 18-0 en MMA et est actuellement de 7-0 à l’UFC. Son style de combat unique a fait de lui un favori des fans et il est en passe de devenir la prochaine grande superstar du sport. Après avoir remporté son dernier combat, il y a eu une pléthore de combattants de l’UFC qui veulent leur tir sur le Stylebender. Cependant, lorsque vous êtes une grande star comme Adesanya, vous pouvez choisir certaines de vos propres batailles.

Cela dit, il a été révélé que Adesanya défendra son titre contre Yoel Romero à l’UFC 248 le 7 mars. Le combat se déroulera à la T-Mobile Arena de Las Vegas et sera sûrement un spectacle divertissant.

Adesanya a manifesté son intérêt pour un combat avec Romero depuis un certain temps maintenant, donc cette dernière nouvelle ne devrait pas être une surprise. Romero a une fiche de 9-3 à l’UFC et quand il gagne, il le fait généralement de manière impressionnante. Un combat contre Adesanya serait extrêmement divertissant pour les fans et nous avons hâte de le voir.

