Révèle le “Vasco” Aguirre qui n’a jamais pensé être entraîneur

Madrid.- Le stratège mexicain Javier Aguirre a reconnu que, malgré son travail acharné en tant que joueur et à ses débuts dans la direction technique, il a été un homme «très chanceux» avec la confiance que son environnement lui accordait. à travers les années.

«Avant de prendre ma retraite, je n’avais jamais pensé à devenir entraîneur. Pendant mon temps en tant que joueur, j’étais «cheveux medio» et j’ai eu beaucoup de chance de jouer même en Europe. Miguel Mejía Barón m’a appelé pour collaborer avec lui dans l’équipe du Mexique et j’ai accepté. J’ai été très chanceux », a déclaré Aguirre aux médias officiels de la Liga.

Le “Vasco” a expliqué que son niveau technique en tant que footballeur n’a jamais été le meilleur, mais tactiquement, il a toujours essayé de voir au-delà de ce qui s’était développé sur le terrain pendant un match, une vertu qui serait d’une influence vitale pour ce qui l’attendait sur le banc. de divers clubs et équipes nationales.

Atlante, Pachuca, le “Tri”, Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, les équipes japonaise et égyptienne, Al-Wahda et, actuellement, Leganés, ont fait partie de la carrière technique d’Aguirre, qui toujours avec un profil bas a plus que répondu aux exigences de chaque banc.

«Osasuna m’a cherché après la Coupe du monde 2002, ce qui fait encore beaucoup mal pour l’élimination contre les États-Unis. À mon arrivée, nous avons perdu 7 des 9 matchs et j’étais sûr qu’ils me mettraient à la porte. Mais tout a changé lorsque nous avons battu l’actuel champion de la ligue: Valence », a-t-il révélé.

Aguirre a réussi à faire d’Osasuna une équipe de première division, l’a conduit à une finale de la Copa del Rey, à jouer en UEFA Europa League et à la quatrième place du championnat de la saison 2006-2006, ce qui lui a permis d’accéder à la phase préliminaire de la Ligue des Champions, quelque chose d’impensable dans cette modeste équipe.

«Les équipes m’ont appelé et que faisais-je? Je ne pouvais pas rester à la maison, je préfère travailler. C’était donc dans chacun de ceux que j’étais. Après la Coupe d’Afrique que je n’ai pas pu gagner avec l’Égypte, Leganés m’appelle et me voici, souffrant comme un chien mais en profitant “, a-t-il déclaré.

Avant l’arrêt indéfini du football en raison de la pandémie de COVID-19, Aguirre et la «Lega» ont été installés dans l’avant-dernière position de la Liga avec 23 unités, trois à partir de la descente en flammes, qui sera leur objectif principal une fois que les compétitions puissent reprendre.