Révélez la Batmobile avec tout et le nouveau look du costume Batman!

Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus du prochain épisode des aventures de Batman, l’un des super-héros préférés de tous les temps. Il y a un mois, le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a partagé le premier look du costume que Robert Pattinson portera le 25 juin 2021. Maintenant, dans une petite galerie d’images, Reeves nous a montré le gadget le plus emblématique Dark Knight pour ce nouveau film: La Batmobile.

Contrairement aux chars et motos spectaculaires que nous avons vus dans la trilogie Christopher Nolan, et à la chose laide que nous avons vue dans Batman vs Superman, Tout indique que le look que Reeves et son équipe de production vont nous donner est beaucoup plus organique et proche du sentiment d’une ville gothique piégée dans les années 60 et 70. Pattinson va conduire ce qui ressemble à une voiture pleine de muscles modifiés pour répondre à tous les besoins de la justice de la nuit.

L’avenir ressemble étroitement à une Camaro des années 70 peinte pour se camoufler dans l’obscurité de la nuit. Mais la magie commence quand on le voit de derrière. Une machine en avance sur son temps avec des flashs en rouge nous est présentée pour mettre la peau chinita. Batman sera de retour avec toute la nostalgie que nous pourrions imaginer. Avec la Batmobile, nous pouvons également voir le costume de Pattinson encore une fois faire un match parfait. Si quelque chose nous permet de voir le test de la caméra sur le costume, c’est aussi un look très organique avec un design simple mais incroyablement fonctionnel.

Si vous êtes déjà excité, sachez ou souvenez-vous que The Batman proposera un casting assez prometteur qui donnera vie aux personnages les plus populaires de cet univers. Colin Farrell va faire le Pingouin, Paul Dano comme le Riddler, Zoe Kravitz comme GatúbelaJohn Turturro comme Carmine Falcone, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon et Andy Serkis comme majordome de confiance de Bruce Wayne, Alfred. Peter Sarsgaard est également à bord en tant que personnage nouvellement créé, le procureur du district de Gotham, Gil Colson.