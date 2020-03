Révélez le premier regard sur Aya Cash dans Stormfront dans The Boys

La première saison de The Boys est venue redéfinir le genre des super-héros à la télévision. Et maintenant, Entertainment Weekly a présenté le premier regard sur Aya Cash en tant que Stormfront pour la deuxième saison de la série et a fière allure.

Stormfront est un super soldat néonazi qui a changé de sexe pour cette adaptation télévisée et mis à jour pour refléter plus précisément le nationalisme blanc au 21e siècle.

Selon Aya Cash elle-même dans une interview pour EW:

«Vous commencez cette saison en pensant que c’est une chose, puis vous découvrez que c’est une autre. Il y a plusieurs occasions où vous vous identifierez avec elle en tant que membre du public ou vous serez d’accord avec ce qu’elle dit. Je crois que [esas] Ce sont des gens dangereux. »

Le personnage Cash sera chargé de semer la discorde entre le SevenStormfront qui arrive dans la deuxième saison pour semer la discorde entre les Seven, en plus il est possible qu’il rejoigne l’équipe Payback, qui a conçu pour satiriser les Avengers avant le MCU.

Selon le showrunner des Boys, Eric Kripke, Stormfront est un problème majeur pour les Seven car il menace le règne de son leader chaotique Homelander (Antony Starr). Elle représente tout ce qu’Homelander n’est pas: elle est jeune et nouvelle, et sait utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leurs objectifs et leur agenda le plus sombre.

Kripke explique également que les origines de Stormfront ont été modifiées pour mieux refléter le nationalisme blanc au 21e siècle. Au lieu d’être un nazi littéral créé dans les années 40, c’est un produit de la capacité du droit alternatif d’utiliser Internet pour recruter, contrôler et manipuler. La vérité sur ses pensées, ses sentiments, ses opinions et ses antécédents sera révélée à mesure que nous connaîtrons mieux le personnage, montrant comment le nationalisme blanc peut se cacher sous la surface.

Les garçons revenir avec la deuxième saison cet été.