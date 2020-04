Révélez que Jaco de Dragon Ball Super est vraiment nu

Si quelque chose que les fans de Dragon Ball adorent, c’est connaître l’histoire derrière ses personnages ou les détails à leur sujet. Et depuis que DB Super est apparu, beaucoup de gens ont sympathisé avec le gentil patrouilleur intergalactique Jaco, mais ce que peu savent, c’est que ce personnage se promène habillé comme Adam.

L’utilisateur de Twitter Cipher_DB a partagé un extrait d’une récente interview avec l’artiste Dragon Ball Toyotaro, où il explique que Jaco est, en fait, nu et que il ne porte que sa veste (et nous supposons ses bottes) de Galactic Patrolman qu’il utilise tout au long de son histoire dans la franchise. C’est sans aucun doute une révélation amusante et dérangeante.

Selon Cipher_DB, Toyotaro explique:

“Bien que Jaco soit réellement nu sous sa veste, Toyotaro précise que Merusu porte en fait un costume (rires).”

Ci-dessous, vous pouvez voir l’intégralité du fil de l’entretien avec Toyotaro expliqué par l’utilisateur Twitter:

Bien que Jaco ne soit pas un personnage aussi puissant que les guerriers Z, ce qu’il manque de pouvoir, il le compense en sympathie et en hilarité. Il ne faut pas non plus oublier que Jaco a pu suivre les mouvements de Goku, quand ni Gohan ni Piccolo n’y sont parvenus, grâce à leur super vision.

Et maintenant que vous savez que Jaco n’a vu qu’une simple veste, le verrez-vous toujours avec les mêmes yeux?

.