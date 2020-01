Revenant confirmé pour Apex Legends Saison 4 avec une bande-annonce de lancement épique

X

Eh bien vous l’avez, les gens; Forge est sorti, Revenant est entré.

Respawn Entertainment a finalement publié la bande-annonce de lancement de Apex Legends La saison 4 il y a quelques instants, révélant que la prochaine légende jouable de la bataille royale était en fait l’assassin robotique. Comme prévu de ces affaires cinématographiques, aucun gameplay réel du personnage en action n’a été montré, bien que ce que les fans ont eu à la place en valait la peine. Apparaissant pour servir d’histoire d’origine, en quelque sorte, pour Revenant, la vidéo détaille une journée typique de la vie d’un tueur mortellement efficace.

Vous pouvez découvrir l’action épique ci-dessus ou voir l’art officiel du tueur à gages au crâne via la galerie ci-dessous.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

«Consommé par la haine et obsédé par la vengeance», lit la description récemment mise à jour du personnage sur le site officiel de la saison 4 d’Apex, ajoutant «Revenant utilise des capacités contre nature pour hanter ses ennemis et défier la mort.» Comme les fuites précédentes l’ont suggéré, il apparaît comme si Revenant aura la capacité de changer de forme dans le feu de la bataille, l’un destiné à une confrontation directe, l’autre pour traquer silencieusement sa proie. Le truc soigné semble surpuissant, bien que nous réservions le jugement final jusqu’à après le lancement de la saison 4, lorsque les joueurs auront eu le temps de mettre le héros (ou dans ce cas, le méchant) à l’épreuve. Vous pouvez probablement vous attendre à un aperçu complet des compétences de Revenant au cours des prochains jours, mais pour l’instant, faites-vous plaisir et donnez à la bande-annonce de lancement une autre montre ou deux.

Apex Legends La saison 4 démarre le 4 février pour toutes les plateformes disponibles. Pour un aperçu complet de tout le nouveau contenu – y compris le fusil de sniper Sentinel et les améliorations du jeu classé – vous vous dirigez la semaine prochaine, voir ici.