[Revenge of the Remakes] «Cabin Fever» (2002) vs «Cabin Fever» (2016)

Bienvenue dans Revenge of the Remakes, où le chroniqueur Matt Donato nous emmène dans un voyage à travers le monde des remakes d’horreur. Nous nous plaignons tous du manque d’originalité d’Hollywood chaque fois que les studios annoncent de nouveaux remakes, redémarrages et réimaginations, mais la réalité? Il existe des exemples bien plus positifs de classiques remis à neuf et d’héritages mis à jour que vous ne voulez vous en souvenir (ou admettre). Le bon, le mauvais, l’inutile – Matt les raconte tous.

Avec l’annonce de tout remake, horreur ou non, suit une question critique: «Pourquoi?» Je ne râlerai jamais qu’un film n’est pas «nécessaire» – aucun film, par définition, n’est «nécessaire» – mais les intentions derrière les remakes sont massivement fondamentale. Êtes-vous en train de moderniser une antiquité vieille de plusieurs décennies? Changer de perspective de genre? Américaniser une puissance étrangère? D’innombrables raisons révisionnistes prévalent pour expliquer pourquoi les cinéastes s’attacheraient à un autre remake, mais Travis Zariwny’S Fièvre de cabine (2016) restera à jamais une valeur aberrante des plus particulières.

Au fil de l’histoire, Eli Roth a été approché par Zariwny et d’autres avec la perspective de refaire Cabin Fever. Leur prise? Le script original de Roth serait à nouveau utilisé. Roth a accepté, s’est attaché en tant que producteur exécutif, et donc l’expérience de Zariwny dans le défi de la culture du remake était en cours.

L’approche

Eli Roth et co-écrivain Randy Pearlstein conserver les seuls crédits de script pour la rénovation de Zariwny. Cela signifie que l’approche du remake est assez simple: relancez une réplique d’image miroir. Roth est cité citant des «changements importants» soi-disant après avoir examiné la première coupe de Zariwny, mais c’est une bouchée de ruissellement de réservoir toxique. L’itération de Zariwny de Cabin Fever n’est pas si différente de celle de Roth. Comme, 98% inchangé. Un ratio problématique qui nous ramène à ma première question, «Pourquoi?»

Une fois de plus, des étudiants excités fuient la civilité vers leur cabane dans les bois. Une fois de plus, un ermite solitaire contracte un virus mangeur de chair qui finit par entacher l’approvisionnement en eau potable. Encore une fois, Paul (Samuel Davis) et ses amis paniquent tandis que les protocoles de quarantaine échouent, la chair se décolle des muscles et les ploucs chassent le groupe comme moyen d’extermination. Vous reconnaîtrez à peu près toutes les torsions narratives et les pivots tracés, car vous avez déjà vu ce film. Votre cerveau ne joue pas de tours.

En bref, Cabin Fever 2.0 est l’antithèse de la culture de remake. Un œil au beurre noir qui justifie les cinéphiles indignés qui moussent à la bouche chaque fois qu’un nouveau remake est annoncé. “Nous avons déjà Cabin Fever, en avons-nous vraiment besoin d’un autre?” Dans ce cas, sur la base du plan de téléphone de Zariwny, je n’ai pas de réplique combative.

Est-ce que ça marche?

Merde. Non.

Lorsque j’ai regardé Cabin Fever (2016) lors de sa sortie initiale, des années après avoir sué l’épidémie de démangeaisons de Roth dans la forêt, la frustration a bouillonné en raison d’une familiarité désobligeante. Après le rafraîchissement consécutif de ce week-end, un cas nauséabond de déjà-vu m’a laissé cinquante nuances de furieux. Le raisonnement implicite de Zariwny derrière sa renaissance «essentielle» de la fièvre de la cabine se résume «rendons les choses plus sérieuses… et le Dr Mambo a l’air plus méchant cette fois». Evil Dead de Fede Alvarez au classique d’horreur de Sam Raimi.

Ce qui est important à retenir, et ce que rappelle une nouvelle vision de Roth’s Cabin Fever, c’est comment l’original est écrit pour être une comédie d’horreur du début des années 2000. Zariwny opte pour la vibration de redémarrage «sombre et granuleuse», mais le film de 2016 laisse toujours intacts tous les éléments écrits jokey de Roth sans ajustements suffisants. C’est… un service déroutant. Ne cherchez pas plus loin que lorsque les étrangers bratty rencontrent des habitants légèrement hostiles lors de l’achat de fournitures, comme le Tommy autrefois décalé mais menaçant (Hal Courtney) est en train de surestimer ces lignes de poisson dans des crises aigres de «colère» (Aaron Trainor). La version de Roth était pensivement campeur, et sans ces instructions de mise en scène – mais en utilisant le même dialogue – ce que vous obtenez est un Cabin Fever 2.0 très confus.

Les changements réels sont en désordre étrange. Pourquoi nommer le crétin zéro du patient de Henry “Pancakes” tout en gardant la ligne “PANCAKES!” De la grignoteuse pour enfants? Cela n’annule-t-il pas l’œuf de Pâques immédiat? Est-ce suffisant pour lancer Louise Linton en tant que député Winston, plus un autre changement de sexe du personnage mineur et clignotant et dites: “Regardez! Nous avons changé quelque chose »? Pourquoi refaire si vous n’allez pas vous balancer vers une fin plus ambitieuse, alors que la finale de Zariwny réduit le point culminant de Roth en quelque chose de si décroissant dans les livres? L’idée d’un remake, dans mon esprit, est pour les créateurs d’injecter de l’originalité dans quelque chose de dépassé ou de connu, car Evil Dead d’Alvarez impressionne tous à ses propres mérites noir de jais. L’approche de Zariwny est insultante le contraire, offrant un remake coup par coup qui remplace la bizarrerie homonyme de Roth avec… essentiellement rien.

Plus de références de jeux vidéo depuis Bert (Dustin Ingram) est maintenant un stéréotype Gamergate avec un fétiche de fusil d’assaut? Ne vaut que quelques lignes qui mettent à jour les détails de la période avec des noms comme Black Ops II et Minecraft. La maison est plus grande? L’ermite reste en vie plus longtemps et tire Paul dans l’eau contre la chute de l’échelle cassée de Paul? Très bien, juste est juste. Je dirai que 89% du film est de la poubelle recyclée.

Le résultat

Franchement, en tant que fan d’horreur et passionné de remake, Cabin Fever (2016) est une gifle maladive au visage. L’expérience de Zariwny a échoué, l’existence du film une redondance totale et l’exécution si délirante qu’il n’ya pas de personnalité au-delà du mimétisme. Nous couvrirons de nombreux titres tout au long de cette série où la justification est méritée, que ce soit le désir affamé d’un réalisateur de planter son propre drapeau distinct ou d’innombrables autres considérations. Le plus gros problème de Zariwny ne révèle jamais * pourquoi * l’histoire exige sa fièvre de cabine, qui est un dysfonctionnement majeur lors de la refonte du travail de quelqu’un d’autre. “L’imitation est la forme de flatterie la plus sincère”, yadda yadda.

Ma seule wild card pré-marathon était gore, mais Cabin Fever (2002) résiste énormément à Cabin Fever (2016) dans le département de la brutalité. Un exemple se démarque où l’équipe de Zariwny pousse un peu plus loin alors que Paul Mercy tue Karen – le matraque à la pelle de 2002 pulvérise du sang mais reste fixé sur Rider Strong, 2016 a Samuel David échoué à décapiter Gage Golightly bien en vue – mais n’attendez pas grand-chose d’autre. Les deux virus pustulent et croquent la peau en se décolorant avant de se rompre en plaies qui fuient, tandis que l’équipe SFX de Roth s’amuse beaucoup plus avec le pukeage sanguin Vomitron. La prothèse faciale pourrie de Karen dans la version de Roth, je le défie, est meilleure que la plupart des carnages viraux de Zariwny. De plus, vous obtenez le démembrement de Grim, les empalements de tournevis et les mêmes restes de chiot-chow de Marcy. Zariwny n’autorise même pas le bâillon smash de l’harmonica (mais garde l’instrument en claquement), ni la séquence d’auto-défense hillbilly (cette fois juste Paul pulvérisant des balles de fusil d’assaut pour une finition molle).

Vous pouvez affirmer que toute la phase de “remake sombre et granuleux” a fonctionné pour des remaniements comme le vendredi 13 ou le massacre à la tronçonneuse du Texas. Tu aurais raison. Cette intention est-elle suffisante? Entre de bonnes mains, oui. Comme illustré ici, l’enfer au-non.

Marc’s de Roth (Cerina Vincent) donne le coup d’envoi de l’aventure de son groupe en disant à un jeune soda slurpin ” de ne jamais aller à l’université juste avant le début du nu-metal du début des années 2000 et donne le ton immédiat pour le road trip à venir À l’inverse, le début de Zariwny favorise la cinématographie répétitive de tant d’introductions d’horreur passées. Ce qui ressemble à la partition de The Shining joue au sommet d’une voiture qui roule sur une longue portion de route forestière, pas de conversation. Les deux cinéastes ont préparé leurs scènes tôt et ont suivi, Roth pour le meilleur (à mon avis) et Zariwny pour le pire. “Effroi” esthétique et atmosphérique qui ne diffère pas des innombrables indies que ce critique a dévoré ces dernières années seulement. Vous avez manqué le point des remakes en régurgitant le contenu d’horreur que le public a déjà réduit, maintenant dans une texture encore moins agréable au goût.

Les remakes devraient * toujours * offrir quelque chose que l’original ne propose pas. Tirez parti d’aspects que la source n’a pas pu atteindre ou, à tout le moins, efforcez-vous de trouver un mélange 50/50 de matériel de script précédent et de nouveaux ajouts. Sinon, à quoi ça sert? Quelle est la valeur? Qu’est-ce que votre produit ajoute au canon de l’horreur qui n’a pas encore été dit ou fait, littéralement dans le cas curieux de Cabin Fever (2016)?

La leçon

Un peu de provocation que je vais m’attarder est la suivante: comment Cabin Fever (2016) serait-il reçu si Cabin Fever (2002) ne se produisait jamais? Certes, Travis Zariwny ne fait pas éclore son idée sans l’idée de fonctionnalité d’Eli Roth, donc c’est une sorte de question nulle. Et si? Les colères iraient-elles? Est-ce même une question qui mérite d’être posée? Matière à réflexion ou argument.

Maintenant sur mes leçons réelles.

Les remakes ne doivent jamais être des doublons coup pour coup. Comment on est venu ici? Je ne devrais pas avoir à dire ça. Allons y.

Si vous * allez * réutiliser un script complet, une seule fois, pratiquement textuellement, vous feriez mieux de modifier considérablement la composition visuelle du produit fini. Où est l’urgence si non seulement toutes les interactions avec les personnages sont répétées paresseusement, mais les lieux et les vêtements de jeu ramènent chez eux ce sentiment vide de “ne sommes-nous pas venus ici auparavant?”

Les remakes qui gagnent à distinguer et à louer s’éloignent tous du chemin déjà parcouru tout en honorant les influences homonymes. Cabin Fever (2016) utilise des méthodes opposées pour expliquer pourquoi.

Putain de merde, pour de vrai, tu viens sérieusement de faire le même film?

Savez-vous qui j’aimerais voir s’attaquer à Cabin Fever en utilisant le scénario d’Eli Roth? Noah Baumbach. Wes Anderson. Joe Lynch. Agnieszka Smoczynska. Ari Aster. Robert Eggers. Les frères Safdie. Jordan Peele. Richard Stanley. Nicolas Pesce. Claire Denis. Ava Du-putain-Vernay. Avec l’un de ces cinéastes répertoriés, vous savez que vous obtenez une fièvre de cabine qui ne ressemblera à rien de ce qui a été projeté précédemment. C’est (devrait être) le cœur et l’élan de tout remake valable, que Zariwny comprend mal dès le départ. Au moins dans mes yeux.

Peut-être y a-t-il un marché pour le cinéma copie carbone que je n’ai pas encore rencontré (parce que la fin des temps n’est toujours pas sur ce bâtard de la Terre)?