[Review] ‘Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death of Al Adamson’ met en lumière une légende négligée

Lorsque des discussions sur les meilleurs maîtres de schlock à petit budget surviennent, il s’agit généralement d’une liste des suspects habituels. Des noms comme Ed Wood, Roger Corman et Lloyd Kaufman viennent rapidement à l’esprit. Des réalisateurs très différents, bien sûr, mais construits à partir du même tissu. Bien que chacun de ces administrateurs soit digne des éloges et de l’admiration qu’ils reçoivent, beaucoup d’autres méritants ne reçoivent pas toujours la même reconnaissance. Le chef parmi eux est Al Adamson. Si réalisateur-producteur David Gregory et Séverin Films faire leur chemin, ça va changer.

Le nouveau documentaire, Blood & Flesh: The Reel Life & Ghastly Death of Al Adamson jette un regard sur la longue carrière du maven du film B et sa mort malheureuse et horrible. Présentant des images d’archives d’Adamson et un mélange d’entretiens anciens et nouveaux avec ses amis et collègues, les films donnent au public un aperçu approfondi de la vie du réalisateur.

L’introduction d’Adamson dans le monde du cinéma est venue de son père, Denver Dixon. Dixon a développé une carrière réussie en faisant des westerns à très petit budget et Adamson est tombé amoureux. En 1961, Adamson a aidé son père à Halfway to Hell. Le film a été un désastre, mais Adamson a eu son premier goût de mise en scène et à partir de là, il n’a jamais regardé en arrière.

Le premier effort d’Adamson était un thriller simple initialement intitulé Echo of Terror. Avec l’aide d’un jeune distributeur Sam Sherman, le film subirait un large éventail de changements. Plusieurs titres, coupures et reprises plus tard, et Adamson était un directeur de travail à temps plein. Et lui et Sherman ont développé le partenariat parfait à petit budget.

L’approche d’Adamson était simple. Il a trouvé des gens prêts à travailler pour presque rien (et la plupart du temps ce n’était rien) et il a fait des films bon marché. La plupart du temps, Sherman et lui ont commencé avec un titre accrocheur et une affiche accrocheuse, puis ont repris le film. Peut-être que les films n’étaient pas toujours bons. Peut-être qu’ils n’étaient jamais bons, mais ils étaient toujours meilleurs qu’ils n’avaient le droit d’être. Et cela fait partie du charme d’Adamson.

Le doc fait un excellent travail en parlant à certaines des personnes les plus proches d’Adamson. Cela inclut Sherman, Russ Tamblyn, Bud Cardos, Robert Dix, Gary Kent, Stevee Ashlock, Marilyn Joi et bien d’autres encore. Il y a même des images d’archives, dont l’interview finale d’Adamson. Ils partagent tous diverses histoires et anecdotes personnelles et ils arrivent tous à la même conclusion – Adamson était bon marché, il était parfois difficile de travailler avec, mais tout le monde l’adorait.

Mon préféré des interviews vient de Vilmos Zsigmond, lauréat d’un Oscar. C’est vrai, ce documentaire sur un cinéaste culte présente un directeur de la photographie oscarisé. Zsigmond a tourné quelques films pour Adamson, lui faisant payer 100 $ par jour. Le premier week-end, Adamson est parti quelques heures et a demandé à Zsigmond de réaliser quelques scènes. En fin de compte, Adamson est allé livrer un journal afin qu’il puisse faire la centaine de dollars. Il a payé Zsigmond en billets d’un dollar et en chaînes lâches. Zsigmond a dit qu’il respectait cela et que cela lui donnait envie de travailler davantage avec Adamson. En riant, il dira plus tard qu’Adamson l’a foutu plusieurs fois.

Le film se fraye un chemin à travers la carrière d’Adamson, mettant en évidence un certain nombre de ses titres les plus célèbres en cours de route. Des films comme Blood of Dracula’s Castle, Satin’s Sadists et Dracula vs. Frankenstein ont beaucoup de temps d’antenne. Il y a aussi une longue discussion sur ce qui est peut-être son film le plus intéressant – Carnival Magic. L’un des derniers films réalisés par Adamson, Carnival Magic devait être un film familial. Et je suppose que c’est en quelque sorte, mais il comporte un chimpanzé parlant et des thèmes très adultes. C’est un film fou que tout le monde doit regarder.

Alors que Blood & Flesh est une célébration du travail d’Adamson, il devient émotionnel et lourd au cours des 45 dernières minutes environ. Malheureusement, la vie d’Adamson reflétait les horribles films d’horreur qu’il réalisait. Après la mort prématurée de sa femme, Regina Carrol, Adamson s’est éloigné du cinéma et s’est installé dans l’immobilier. Au milieu des années 90, il a engagé l’entrepreneur Fred Fulford pour l’aider à rénover la maison dans laquelle il vivait à l’époque. Étant donné qu’il s’agit d’un documentaire, ce n’est pas un gâchis de dire que Fulford a fini par assassiner Adamson.

Le film plonge dans tous les détails horribles et propose des interviews avec les détectives qui ont enquêté sur le meurtre. Cela comprend des séquences vidéo des moments menant à la découverte du corps d’Adamson. Le moment le plus déchirant est une interview avec l’ancienne gouvernante d’Adamson. Elle guide le public à travers tout ce qui s’est passé avec Adamson et Fulford, s’effondrant lorsqu’elle se souvient du moment où elle a su qu’Adamson était mort.

Blood & Flesh est le meilleur documentaire sur un cinéaste que j’ai jamais vu. L’histoire d’Adamson est unique et malgré la conclusion dévastatrice, elle est inspirante. Adamson a fait les choses à sa façon. Il n’a pas été dissuadé par un manque de financement ou de mauvaises critiques. Il voulait faire des films et c’est ce qu’il a fait.

Blood & Flesh arrive en VOD aujourd’hui. Ceux qui cherchent à posséder le Blu-ray peuvent l’obtenir directement auprès de Severin Films; il sort le 21 avril et peut être acheté seul ou dans le cadre de Al Adamson: la collection des chefs-d’œuvre. Ce coffret limité à 2000 exemplaires et comprend 31 films Adamson remasterisés sur 14 disques. Un livre de 126 pages est également inclus.

