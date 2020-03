[Review] “ Bloodshot ” apporte un amusement doux au film B à l’histoire typique d’un super-héros

Entre les succès des univers cinématographiques de Marvel et DC, il est un peu surprenant qu’il ait fallu si longtemps aux autres éditeurs de bandes dessinées pour se lancer dans le ring. Entrez Valiant Comics » Injecté de sang, une adaptation de la bande dessinée la plus vendue destinée à lancer une série de films. vin Diesel stars comme l’anti-héros éponyme, un super soldat au passé tragique. Alors que Diesel a le pouvoir vedette de diriger une franchise majeure, l’action et les pièges non inspirés de l’histoire d’origine typique des super-héros menacent d’étouffer les flammes des aspirations universelles partagées.

Ray Garrison (Diesel) aime sa carrière de soldat des opérations spéciales. Il aime encore plus sa jolie femme, c’est pourquoi il a juré une vengeance imparable à l’homme responsable de son meurtre sous ses yeux. Le tueur assassine Ray avant la vengeance. C’est du moins ce qu’il pense; Le corps de Ray est donné à RST Corporation, qui a ensuite réussi à ressusciter Ray via la nanotechnologie. Les nanites ont remplacé son sang, le rendant plus durable qu’auparavant et capable de guérir instantanément. Le seul hic, c’est qu’il a perdu la mémoire, ce dont RST Corporation profite. La quête de vengeance de Ray devient trouble lorsqu’il est incapable de déterminer ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Bloodshot marque le premier long métrage du réalisateur Dave Wilson. Sa vaste expérience dans le domaine des effets visuels sur les jeux vidéo semble parfaitement adaptée à cette propriété. Il joue comme un jeu vidéo, après tout. Il est clair que beaucoup d’efforts ont été consacrés à la visualisation de l’utilisation esthétique et lourde de rouges brillants compensés par des gris plats, mais le manque d’expérience de mise en scène se manifeste lors des séquences d’action. Considérant que c’est un film d’action, eh bien, c’est un défaut important. Wilson choisit deux modes distincts pour aborder les séquences d’action; soit par super ralenti pour rendre un personnage cool ou par une caméra tremblante aléatoire qui obscurcit la chorégraphie de combat.

Que cela se déroule comme un jeu vidéo signifie que l’histoire se déroule exactement comme vous le pensez. L’histoire est par Jeff Wadlow (Truth or Dare, Fantasy Island), qui a co-écrit le scénario avec Eric Heisserer (Destination finale 5, lumières éteintes, arrivée). Même pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée source, le marché est saturé d’histoires d’origine de personnages de bandes dessinées depuis si longtemps qu’il est facile de conserver dix longueurs d’avance sur Ray tout le récit. Ils nous épargnent de voir Ray rejouer exactement le même scénario de vengeance en répétant, heureusement.

Bien que l’histoire puisse être typique et que les visuels tombent à plat, la plupart du temps, elle a des points lumineux dans le casting. Si vous êtes un fan de Diesel, vous êtes déjà en avance sur le jeu ici. Guy Pearce apporte de l’affabilité à son tour en tant que leader de RST Corp, le Dr Emil Harting, ce qui le rend plus complet que votre méchant moyen. Lamorne Morris est un voleur de scène alors que l’assistant technologique est devenu un comédien de secours, Wilfred Wigans, un allié indispensable. Le prix d’entrée peut valoir la peine pour Toby KebbellLa danse inspirée de Talking Heads “Psycho Killer”, bien que son apparence soit minime au-delà. Pour ce qui est de Eiza Gonzalez et Sam Heughan, ils sont malheureusement gaspillés en tant qu’alliés d’intérêt amoureux stéréotypés ou méchants caricaturaux, respectivement.

Dans l’ensemble, Bloodshot existe quelque part dans le domaine de l’action B-film et des tarifs des jeux vidéo. Une grande partie du casting est assez sympathique, et l’humour réussit bien à engendrer le public dans le film. L’histoire de l’origine des super-héros est devenue obsolète à ce stade, cependant, et Wilson et les scénaristes ne présentent rien de nouveau. La transition de Ray d’un soldat à un tueur surpuissant ne réserve aucune surprise, et les nanites signifient que les dégâts graves que son corps subit dans les nombreuses batailles sont exsangues. Il y a suffisamment de divertissement offert à ceux qui recherchent un plaisir de pop-corn doux, mais au-delà de cela, il adhère beaucoup trop étroitement au plan d’origine moyen. Cet univers cinématographique connaît un début inégal.