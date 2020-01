[Review] Creepy Text Adventure ‘Stories Untold’ obtient une adaptation exceptionnelle de Nintendo Switch

Coups de feu au ralenti des CRT des années 80 avec des panneaux de bois. Le cliquetis des touches du clavier lorsque vous entrez une commande de texte. Le bourdonnement d’un lecteur de microfiches zoomant sur un film en noir et blanc.

Histoires inédites est un retour aux aventures textuelles à l’ancienne, modernisées pour tirer parti de la tension atmosphérique que l’art 3D peut fournir. Vous n’êtes pas vous-même en train de jouer une aventure textuelle, ici. Au lieu de cela, vous êtes un personnage invisible interagissant avec une série d’ordinateurs via des commandes de texte dans une série de situations apparemment sans rapport. Avec cette méta-configuration, Stories Untold devient, non seulement un retour au passé des jeux basés sur du texte, mais une méditation sur la façon dont la technologie médiatise les histoires que nous racontons et la façon dont nous les racontons. À juste titre, le jeu PC NoCode 2017 a été intelligemment modernisé pour que ses thèmes soient exprimés efficacement en utilisant les capacités de sa nouvelle maison, le Switch.

Un port plus direct – celui qui cherchait à recréer les interactions basées sur l’analyseur d’origine sur un contrôleur – aurait probablement donné à un bon jeu l’impression de saisir votre mot de passe eShop pendant trois heures. Heureusement, la version que nous avons obtenue est fondamentalement la même que l’original du PC et raconte les mêmes histoires, mais avec quelques modifications surprenantes de sa mécanique qui font qu’un jeu sur la frappe fonctionne très bien sur un contrôleur.

Pour ce faire, NoCode a supprimé complètement la saisie. Au lieu de cela, Stories Untold on Switch subs dans un menu de style Monkey Island. Vous choisissez une action, comme «Go», puis l’associez à un objet disponible, comme «à l’étage». Il s’agit d’un changement apparemment minime, mais, à certains moments, il modifie fondamentalement l’expérience de jeu. D’une part, cela rend les histoires indicibles plus faciles – plutôt que de creuser la tête pour une prochaine étape possible, vous pouvez simplement coupler des actions avec des objets encore et encore jusqu’à ce que vous trouviez la bonne. Mais cela ne réduit pas le défi des moments où le jeu évite le gameplay textuel, qui est plus difficile que jamais.

À travers ses quatre chapitres disparates mais connectés (dont je ne vous dis pas grand-chose délibérément), Stories Untold vous demande fréquemment de poinçonner des commandes dans des ordinateurs des années 80. Au début, cela semble simplement être une excuse pour habiller son gameplay textuel avec un Choses étranges couche de peinture. Mais la fascination du jeu est plus profonde que cela. NoCode veut que vous appreniez à utiliser leurs machines virtuelles; pour voir comment ils facilitent et limitent l’interaction avec le monde.

Parfois, cela signifie lire un manuel dans le jeu qui vous apprend à utiliser une machine à rayons X ou une technologie de résonance acoustique. Parfois, cela signifie jouer avec plusieurs objectifs zoom pour distinguer un petit mot sur un film de microfiche. Parfois, cela signifie vous battre la tête contre un mur pendant une heure, car vous ne pouvez tout simplement pas savoir si le dernier bip d’une chaîne de bips en code Morse est un bip complet ou un demi-bip. C’est une histoire d’horreur où sa technologie parfois élégante, parfois maladroite est à la fois moyenne et monstre.

Avec Stories Untold et 2019’s Observation, NoCode s’est taillé une niche unique. Ce sont des jeux qui cherchent à capturer le plaisir de résoudre un problème avec succès lors de l’assemblage d’un PC de jeu. Parfois, c’est écrasant. Il y a eu des moments pendant ma partie de Stories Untold où j’ai été profondément frustré par mon incapacité à trouver mon erreur et la réticence du jeu à aider. Mais, je suppose, pour les personnes qui recherchent la meilleure carte graphique ou SSD pour leur configuration, ces jeux sont de l’herbe à chat; simulations peu coûteuses de la vraie affaire, avec une histoire de mauvaise humeur jetée pour faire bonne mesure. Mais, impressionnant, ils parviennent toujours à communiquer ce frisson à quelqu’un qui s’en foutait; pour me faire en quelque sorte, quelqu’un avec un ordinateur portable de jeu nouveau et puissant, penser – même juste une seconde – “Mec, ça pourrait être vraiment cool de construire ma propre plate-forme.”

Stories Untold est maintenant disponible sur PC et Nintendo Switch.