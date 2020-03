[Review] ‘Devil May Cry 3: Special Edition’ apporte la version définitive d’un jeu fantastique à changer

Si l’année dernière Devil May Cry 5 était votre introduction à la longue série de tuer des démons, vous pourriez être pardonné de vous attendre à ce qu’un jeu PS2 de 15 ans pâlisse en comparaison.

5 a donné aux joueurs trois personnages avec des ensembles de mouvements extrêmement différents à maîtriser. Le pilier polyvalent de la série Dante. L’impulsif Nero, avec une offre apparemment illimitée de bras prothétiques sous tension. Le V sombre, qui fonctionnait plus comme un entraîneur de Pokémon lisant de la poésie qu’un personnage d’action élégant et traditionnel. Le jeu était accessible aux nouveaux arrivants, mais récompensait le temps passé à sonder ses profondeurs systémiques.

Mais, Devil May Cry 3: édition spéciale sur Switch peut avoir encore plus à offrir.

Comme préquelle à l’original Devil May Cry, DMC3 nous présente un jeune Dante, s’installant pour une tranche de pizza dans son entreprise encore inconnue. Lorsqu’il est attaqué par des démons, notre héros doit partir pour une tour massive, entourée de nuages, pour crier le cul de son frère jumeau Vergil. Au cours de son aventure, il va battre un bouffon, affronter son jumeau et pirater à travers des hordes de démons en utilisant un petit arsenal d’armes et une suite de styles conférant des capacités.

Ces styles sont, en grande partie, ce qui donne à Devil May Cry 3: Special Edition sa profondeur impressionnante. Le style Trickster confère à Dante une esquive très utile. Swordmaster lui donne une deuxième attaque. Gunslinger apporte un autre mouvement à distance. Royalguard le laisse bloquer. Tous ces éléments peuvent être améliorés. Pour avoir le style de jeu adapté à chaque occasion, vous devrez maintenir chaque niveau au fur et à mesure de votre progression. Je suis resté avec Trickster pendant la majeure partie du jeu, mais j’ai hâte d’explorer plus avant chacun des styles de jeu dans un jeu suivant.

C’est plus facile que jamais grâce à la décision de Capcom d’intégrer une fonctionnalité introduite dans un mod créé par des fans dans cette version officielle. Le changement de style, qui permet à Dante de se déplacer de manière transparente entre Trickster, Swordmaster, Gunslinger et Royalguard, a été introduit pour la première fois en 2008 dans Devil May Cry 4. Maintenant, Capcom l’a officiellement ajouté en option dans Devil May Cry 3, et le jeu est tout le plus riche pour cela. Alors que les joueurs ont la possibilité de jouer au jeu tel qu’il est sorti à l’origine – avec des échanges de style limités aux points de contrôle – ils peuvent également échanger à la volée, s’ils le souhaitent, ouvrant ainsi la possibilité de combos glorieusement longs.

L’inclusion du changement de style n’est que l’aspect le plus évident d’une philosophie globale qui rend Devil May Cry 3: Special Edition si bon: sa volonté d’offrir aux joueurs une énorme quantité d’options différentes. Vous jouez au jeu en tant que Dante, mais une fois que vous avez terminé la campagne, vous pouvez la rejouer – avec un contenu d’histoire supplémentaire – en tant que Vergil, qui a un jeu de mouvements entièrement différent. Vous pouvez modifier le fonctionnement du point de contrôle en jouant sur le mode Or (qui vous donne une infinité continue) ou Jaune (qui vous renvoie au début d’un niveau à la mort). De multiples options de difficulté et la possibilité de revenir en arrière et de jouer à des missions précédentes pour trouver de l’argent vous permettent d’adapter le défi à votre capacité. Et, plus fondamentalement, Dante a une tonne d’armes à sa disposition et plusieurs styles à maîtriser. DMC3: Special Edition veut vraiment que vous jouiez à ce jeu comme vous le souhaitez.

Et, si vous aimez les combats de boss variés et difficiles, vous aurez de nombreuses raisons de continuer à jouer. Je suis généralement assez agnostique contre les boss; Je ne me soucie surtout d’eux que lorsque leur difficulté m’empêche de progresser dans un jeu que j’apprécie. Mais, Devil May Cry 3 est le jeu rare qui m’a pleinement investi dans la maîtrise de chaque rencontre. Une paire géante de jumeaux sans tête. Un démon qui commande une légion d’ombres et de chauves-souris. Un chariot mortel et chargé. Aucune bataille de boss n’est comme une autre, et chacune exige toute votre attention. Il était profondément satisfaisant, après avoir passé une heure à apprendre les récits d’un ennemi difficile, d’exploiter enfin leurs faiblesses et de les éliminer avec une efficacité impitoyable.

Le jeu montre son âge à certains égards. La réédition a ajouté des améliorations de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités, mais les graphismes sont identiques. De plus, la caméra, qui intègre les perspectives fixes des premiers Resident Evil, prend un certain temps pour s’y habituer. Malgré le manque de contrôle des joueurs, cela suit bien l’action. Il y a eu quelques moments où le changement de perspective m’a fait marcher brièvement dans la mauvaise direction. Mais, après environ une heure, je ne me suis jamais inquiété de la caméra au combat.

Il aide à ce que le framerate soit lisse et soyeux. Je n’ai jamais remarqué de bégaiement ni de gouttes, et si vous clignez des yeux, vous manquerez les temps de chargement après la mort. Il y a eu une quantité décente de jeux de dernière génération (ou de dernière génération) qui ont souffert dans le port de Switch. Mais, Devil May Cry 3: Special Edition fonctionne très bien. Cela aide également que Devil May Cry 3 résiste beaucoup mieux que les autres jeux d’action de personnages de la même époque. Alors qu’il sortait juste un mois avant le God of War original, le jeu d’action de Capcom a une longueur d’avance en termes de design. God of War s’est enlisé avec une mauvaise plateforme, des puzzles délicats et des sections d’escalade frustrantes, mais Devil May Cry 3 est concentré sur le laser sur son excellent design de combat et de rencontre. Cela peut ressembler à un jeu de l’ère Bush, mais après un niveau ou deux, il n’en a sûrement pas envie.

Si vous avez apprécié l’excellent combat et les conneries animées de Devil May Cry 5, Devil May Cry 3: Special Edition a réussi à introduire cette formule dans un système portable. Certains remasters réussissent uniquement grâce à leur matériel d’origine. Mais, Devil May Cry 3: Special Edition associe un jeu stellaire avec une réédition également stellaire.

Devil May Cry 3 Special Review Code d’édition pour Nintendo Switch fourni par l’éditeur.

Devil May Cry 3: Special Edition est maintenant disponible sur Nintendo Switch.