[Review] Divertir des «oiseaux de proie» apporte une violence désagréable et bouleversante dans les soirées entre filles

Après un tour de scène dans Suicide Squad, Harley Quinn (Margot Robbie) obtient sa propre fonctionnalité à jouer. Même son amant psychopathe, le Joker, ne peut pas lui détourner les projecteurs – ils ont rompu. Pour que le public sache d’avance qu’il ne faut pas surveiller «M. J, ” Oiseaux de proie commence par une ouverture animée mignonne qui explique l’histoire de la vie de Harleen Quinzel à travers sa vie amoureuse brisée. Sans la protection de Joker, Harley a amassé beaucoup d’ennemis prêts à profiter du karma, donc apprendre à vivre de sa propre rupture après la rupture a ici une double signification. Au fur et à mesure qu’elle se fait de nouveaux amis et ennemis, il devient clair que la soirée entre filles pour notre folle joyeuse préférée signifie effusion de sang et violence à associer à ses tacos et margaritas.

C’est juste la configuration de base. L’intrigue réelle, au fur et à mesure que le film se déroule, est aussi alambiquée et désordonnée et le cerveau dispersé de Harley Quinn. Réalisateur Cathy Yan saute dans le temps au hasard, il y a des heures à des semaines, et vice-versa, puis dans la Sicile des années 80 pour une mesure, alors qu’elle essaie de présenter tous les joueurs de cet ensemble féminin. Harley pourrait être au centre de la scène, mais Dinah Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) n’est pas loin derrière elle. Lance se trouve être un employé du grand méchant du film, Roman Sionis (Ewan McGregor), mais elle assiste également l’inspecteur Renee Montoya (Rosie Perez) en catimini. Lance a également un lien avec la jeune voisine Cassandra Cain (Ella Jay Basco), une voleuse à la tire dont les manières lui causent plus de problèmes qu’elle n’en avait jamais voulu trouver. Ensuite, il y a The Huntress (Mary Elizabeth Winstead), un personnage intrigant mais mal géré chausse-pied dans l’intrigue. Elle mérite mieux.

Mis à part l’intrigue maladroite et le travail de personnage, Birds of Prey veut dire clairement que le plaisir est au menu. Garder les frustrations de l’intrigue à distance devient beaucoup plus facile grâce aux performances du casting et aux multiples gags de course qui collent leur atterrissage. L’énergie maniaque de Robbie imprègne la vie, mais la prise flamboyante ironique de McGregor sur Sionis est un voleur de scène. Le regard émouvant de Smollett-Bell sur Black Canary nous donne un intérêt d’enracinement émotionnel, et les apparences bien trop courtes de Winstead montrent des côtelettes comiques attachantes. Cela ne touche même pas aux gags impliquant un sandwich au petit-déjeuner, Huntress pratiquant son introduction aux méchants dans le miroir, ou Harley étant Harley lorsqu’elle n’est pas en mode combat.

Malgré le haut niveau de plaisir et le style enrobé de bonbons, Birds of Prey se penche fortement sur sa cote R. Ce film devient d’une violence inattendue. Harley, un passionné de roller derby, adore croquer les os. L’adore. La chasseresse aime plutôt poignarder et tuer avec des arbalètes. Sionis est un grand méchant impitoyable, principalement grâce à son bras droit Victor Zsasz (Chris Messina), un fluage sadique avec un penchant pour la peau habilement dépouillée. C’est un collectionneur de visages en particulier. Le ton bubblegum pop-irrévérence-rencontre-violence-brutale fonctionne bien mieux qu’il ne devrait.

Finalement, le récit lie finalement tous les joueurs et les fils de complot ensemble pour livrer une finale satisfaisante. Les décors, l’énergie et la distribution magnétique finissent par se jouer les uns les autres comme une unité dysfonctionnelle vous fait souhaiter que cela soit arrivé bien plus tôt dans le script. C’est tellement sanglant et divertissant qu’il efface presque les défauts qui ont précédé. Presque. Fin satisfaisante ou non, une grande partie de cette histoire avait besoin d’une finesse supplémentaire. Ou peut-être beaucoup. Gags amusants mis à part, une grande partie de la première moitié semble vide et inutilement compliquée. La plupart des personnages ne se sentent comme des personnages étoffés que par le talent qui les incarne, car ils n’ont pas beaucoup de développement ou de profondeur autrement. La structure narrative semble suggérer que le récit dispersé est la faute de son narrateur peu fiable, mais avec un ensemble, cette excuse devient moins crédible.

Pourtant, Harley et le gang apportent un divertissement de haut niveau aux débats, et la violence surprenante fait un accueil chaleureux dans un film de super-héros (ou anti-héroïne). Les adeptes de l’intrigue et du travail de personnage seront frustrés, mais pour ceux qui cherchent simplement à profiter des tacos et de la saignée avec un groupe amusant de maniaques, Birds of Prey gratte ces démangeaisons, puis certains. Il offre une gambade caricaturale inquiétante qui apporte suffisamment de sensations fortes pour susciter suffisamment d’intérêt pour la prochaine soirée féminine.