[Review] «Gretel & Hansel» lance un sort Moody, High-Concept

Le conte de fées classique des frères Grimm «Hansel et Gretel» tourne une histoire rapide d’un frère et d’une sœur pris par une sorcière cannibale. Ils sont attirés par des bonbons dans sa maison isolée et boisée et s’échappent à peine de leur vie en déjouant la sorcière. Gretel & Hansel étire le récit succinct au long métrage, donnant une touche d’horreur de haut niveau à une histoire de passage à l’âge adulte.

Avec le départ de leur père, c’est à l’adolescent Gretel (Sophia Lillis) pour subvenir aux besoins de sa mère et de son frère cadet Hansel (Samuel Leakey). Quand elle ne parvient pas à obtenir un emploi ménager moins que savoureux, leur mère chasse les frères et sœurs, les laissant se débrouiller par eux-mêmes. Des rencontres bizarres avec des étrangers et des luttes de famine les conduisent sur un long chemin sinueux, et ils finissent par se retrouver au fond de la forêt où ils découvrent une étrange maison avec un somptueux festin étalé sur la table de la salle à manger. La maîtresse de maison, Holda (Alice Krige), les invite à l’intérieur et prend immédiatement Gretel sous son aile, soupçonnant que la jeune femme possède des pouvoirs inexploités en attente de libération.

Comme la séduisante propagation de la nourriture qui attire ces frères et sœurs, Gretel & Hansel est un régal pour les yeux. Penné par Rob Hayes et réalisé par Osgood Perkins (The Blackcoat’s Daughter, I Am the Pretty Thing That Lives in the House), cette sombre histoire de passage à l’âge adulte favorise l’humeur et l’atmosphère par rapport à la narration traditionnelle. Pour ceux qui connaissent le travail de Perkins, cela ne devrait pas surprendre. Ceux qui recherchent un monde plus étoffé avec des réponses substantielles trouveront la déception; c’est une histoire hypnotique sur une jeune fille aux prises avec sa féminité naissante, racontée à travers un magnifique objectif macabre.

Galo Olivares(Roma) à couper le souffle, la cinématographie au feu amplifie Jeremy Reed(Hard Candy) la conception de la production. Les détails anguleux nets de la maison de Holda, enveloppés de brouillard brumeux, et la disposition désorientante à l’intérieur en font une esthétique enchanteresse. Robin Coudert(Revenge, Maniac de 2012), une partition de synthé passionnante relie tout cela. Ce film est, essentiellement, une pièce d’humeur envoûtante.

Krige, dans un maquillage magistral par Liz Byrne, délivre une fois de plus un méchant inquiétant et ambigu. Elle incarne la sorcière avec une gentillesse dangereuse, et son intérêt pour Gretel une source de mystère. A-t-elle des conceptions néfastes pour l’adolescente, ou est-elle authentique dans son exubérance pour trouver un esprit apparenté? Jessica De Gouw respire le pouvoir en tant que jeune Holda, et Lillis apporte sa propre performance à la fois sobre et confiante. C’est Leakey, qui fait ses débuts ici, qui prouve le maillon faible de la petite distribution. Le jeune acteur est guindé et peine à réciter ses répliques avec une profondeur ou une émotion plausible. Au fur et à mesure que le récit progresse, il en faut moins de son personnage, ce qui est pour le mieux.

Comme pour l’histoire originale de Grimm, Gretel & Hansel fait également face à une fin abrupte. Ou du moins, il se sent pressé par rapport à la stimulation langoureuse jusqu’à ce point. Ce rythme méticuleux sera finalement le principal point de blocage pour la plupart. Comme les efforts précédents de Perkins, son dernier opère sur l’humeur et l’atmosphère sur un récit complexe, et c’est celui qui manque d’attrait général. Ceux qui recherchent plus de viande sur les os narratifs laisseront probablement faim. Le film est un style fascinant sur le fond, mais celui qui vous transporte si vous êtes ouvert à son charme haut de gamme.