[Review] ‘Hunt Showdown’ est un jeu de tir d’horreur multijoueur atmosphérique et inventif

Crytek part à la chasse aux monstres à l’ancienne et produit l’une des expériences multijoueurs les plus fraîches, brutales et, surtout, intéressantes des dix dernières années. Sa dernière création Hunt Showdown prend des idées établies de différents jeux et les fusionne en une toute nouvelle bête. Celui qui est impitoyable, intense et méthodique.

C’est un pot bouillonnant de parties juteuses comme DayZ, Laissé pour mort, Évoluer, Crysis, PUBG, et Red Dead, mais le repas qu’il crée est tout à fait différent de ceux-là.

Situé en Louisiane à la fin du 19e siècle, les joueurs sont considérés comme des chasseurs de monstres, se battant pour ramasser des primes sur des créatures infâmes traquant le sud marécageux. Il y a un élément compétitif, car jusqu’à dix joueurs en équipes de deux ou en solo se précipitent pour trouver l’emplacement du monstre ciblé et s’échapper. Mais ce n’est pas fini. Chaque joueur doit découvrir des indices sur cet emplacement tout en évitant non seulement les autres joueurs, mais aussi les bêtes de type zombie qui parcourent la carte. Un aspect de bataille royale-esque entre en vigueur parce que lorsque vous êtes éliminé, vous êtes sorti, donc il n’y a pas de jeu gung-ho et téméraire qui ne vous verra pas prendre une balle ou être vidé par une fausse bête.

Commence alors un jeu de chat et de souris PvEvP, où chaque joueur essaie de devancer l’autre. Bien sûr, vous pourriez être le premier à découvrir les indices de l’emplacement du monstre, mais un peu de réflexion intelligente d’un autre joueur signifie qu’il pourrait simplement vous suivre tranquillement jusqu’à l’emplacement, vous laisser faire le travail dur, puis plonger et prendre le butin. En bref, la paranoïa et la ruse sont aussi utiles qu’un bon pistolet quand il s’agit de Hunt Showdown.

Un match moyen de Hunt Showdown n’est pas une solution miracle. Attendez-vous à passer plus d’une demi-heure à parcourir méthodiquement la carte, à écouter les coups de feu, les gémissements des morts-vivants et à entrer dans de brèves rencontres qui aboutissent généralement à la mort de quelqu’un. Bien sûr, un mauvais choix ou deux peuvent mettre fin à votre temps dans le match beaucoup plus tôt.

Ce rythme est parfait pour le melting pot de Crytek. Dans les moments les plus calmes, il y a encore beaucoup d’atmosphère et de tension car vous ne savez vraiment pas ce qui se passe ensuite. Bien sûr, vous pouvez élaborer une stratégie de base pour aborder une mission, mais étant donné que l’élément humain peut changer radicalement la dynamique du match à chaque fois, il y a très peu de sécurité pour une situation apparemment sereine. Il y a un plaisir pervers à s’imprégner de l’atmosphère brumeuse de la Louisiane lorsque la mort est à chaque coin de rue. En termes d’horreur, le cadre effrayant de la Louisiane est troublant en plein jour, mais quand il fait sombre? Soudain, l’inconnu devient juste un peu plus terrifiant.

Lorsque l’action se déclenche, elle est fidèle au rythme méthodique du reste du jeu, mais pour le moment, elle semble fugace, brutale et souvent tendue. L’armement est de l’époque, il y a donc des rechargements lents et des tirs bruyants. Par conséquent, chaque tir que vous effectuez doit être touché, de peur que vous vous retrouviez entraîné par les balles de quelqu’un d’autre, ou pire, n’attire plus d’attention qu’il n’est nécessaire pour votre emplacement. Le plus souvent, la confrontation est mieux évitée, et à cette fin, vous pouvez utiliser l’impressionnante conception sonore pour éviter les points chauds, ou l’utiliser pour conduire ce problème dans les bras en attente d’autres choses désagréables. Le son de Hunt Showdown est si bon que vous pouvez dire approximativement à quelle distance un tir a été tiré. Un jeu a rarement été mieux servi par des écouteurs ou un son surround que celui-ci. Avec lui, chaque pas, grincement d’une porte, enchevêtrement de chaîne et clic d’un pistolet est parfaitement représenté, et l’écoute devient vraiment votre meilleur outil.

Ajouter au drame de la chasse aux primes est le fait que lorsque votre personnage meurt, c’est tout. Ils et tout ce qu’ils détenaient ont disparu. La progression générale se poursuit, mais elle ajoute une pincée d’épice à un plat multijoueur déjà chaud. Heureusement, le jeu vous le dit très tôt et vous permet de garder votre personnage en vie quel que soit le niveau 10, ce qui est certainement assez long pour comprendre le fonctionnement de Hunt Showdown. En fait, malgré la nature impitoyable du jeu, Crytek a fait un travail magnifique pour faciliter le jeu au joueur.

Évidemment, s’en tirer avec le butin indemne est un travail difficile et la plupart des jeux ne se termineront pas de cette façon, donc Crytek vous assure d’obtenir des récompenses XP pour toutes sortes de choses, que ce soit pour découvrir des indices, tuer des monstres moindres ou tout simplement durer jusqu’à la fin , prix ou non. L’option pour le risque est là, mais il existe au moins des mesures pour vous rappeler que vous n’avez pas besoin de sacrifier un personnage précieux à une tentative à moitié cuite de voler le butin.

Il y a beaucoup de morts rapides tâtonnantes au début de cet acte qui ne sont que de petites leçons. Par exemple, dans un match pendant mes premières heures avec le jeu, je me tenais au sommet d’un mur, essayant de trouver la route la plus silencieuse et la moins conflictuelle vers ma cible. Il y avait plusieurs monstres humbles éparpillés sur l’itinéraire le plus direct, et je pouvais entendre la fissure du feu de fusil à proximité, alors j’ai vacillé le long du mur, essayant de contourner, et j’ai finalement repéré un ennemi solitaire de type zombie errant frénétiquement devant où je voulais aller. Pas de problème, je vais juste le marteler avec une attaque de mêlée, non?

Il m’a vu, a crié et a commencé à se déplacer vers moi, alors j’ai paniqué et tiré sur sa tête, j’ai raté et j’ai frappé sa poitrine à la place. Puis il s’est enflammé et m’a écorché à fond, et a commencé à essayer de déchirer mon pauvre chasseur de primes en lanières de barbecue. Je l’ai presque tué après avoir couru et rechargé beaucoup de panique, j’ai pris une respiration, je suis allé me ​​guérir et j’ai rapidement été blessé à la tête par un autre joueur qui avait clairement regardé le tout se jouer à distance. J’admirais l’intelligence de ce salaud, mais mon garçon, je me sentais stupide de me faire sucer dans cette situation. L’essentiel, cependant, était que j’étais désespéré de plonger de nouveau, car le hasard émergent de Hunt Showdown crée tellement de situations uniques passionnantes.

Oh et la raison pour laquelle ce monstre a pris feu? Eh bien, vous découvrez bientôt qu’il n’y a pas que les zombies de votre jardin qui errent en Louisiane. Cet ennemi particulier était un Immolateur, qui, comme vous l’avez probablement deviné, se transforme en rage ardente une fois provoquée. D’autres humanoïdes désagréables incluent des monstruosités gonflées qui dégouttent des créatures géantes ressemblant à des sangsues en marchant, et des sorcières aquatiques qui essaient de vous entraîner vers un destin marécageux. Ils ont tous leurs propres schémas et faiblesses, et encore une fois, au fil du temps, vous comprenez mieux comment les combattre, les éviter et les utiliser pour votre propre profit. Mais ils restent une menace longtemps après que vous pensiez maîtriser les choses parce que les situations qui se présentent sont tellement hors de votre contrôle.

Cependant, les créatures sur lesquelles vous êtes ici pour collecter des primes sont autre chose. Ces cauchemars tordus comprennent une araignée à tête humaine et un géant à tête de cochon avec une lame inquiétante à la main. Ils sont confrontés à des rencontres en arène, et chacun utilise l’environnement pour mieux vous traquer et vous tuer. Ce sont essentiellement des combats de boss au milieu d’un jeu de survie de bataille royale qui distribue une récompense que vous ne pouvez conserver qu’en échappant à la carte sans être tué. C’est assez différent de ce que ressent le reste d’un match, mais il s’intègre parfaitement dans le ton général. Comme mentionné précédemment, Hunt Showdown rassemble les aspects de tant de jeux, mais les fait tous se fondre en un ensemble transparent avec une facilité impressionnante,

Le seul reproche que j’ai en fait, c’est que les visuels souffrent de quelques petits problèmes techniques mineurs, mais honnêtement, étant donné la gravité de certains jeux créés par Crytek sur console auparavant, c’est une expérience largement fluide. J’espère que cela conservera un public sain, car à l’heure actuelle, c’est le seul vrai problème que je peux voir à l’avenir. Hunt Showdown est une alternative valable aux types multijoueurs habituels, et il mérite d’être considéré comme une étape importante dans la façon dont l’avenir des tireurs multijoueurs se déroule.

Code d’examen Hunt Showdown fourni par l’éditeur.

Hunt Showdown est maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One.