[Review] «Je ne suis pas d’accord avec ça» de Netflix donne une tournure surnaturelle sanglante à la dramatique pour adolescents de style John Hughes

Après avoir dirigé et produit la série culte de Netflix, The End of the F *** ing World, d’après le roman graphique de Charles Forsman, Jonathan Entwistle aborde un autre roman graphique Forsman pour le service de streaming populaire. Ajoutez les producteurs de Stranger Things et vous avez une nouvelle série qui conserve la marque distincte et cynique de Forsman et Entwistle d’une histoire de passage à l’âge adulte, pleine d’obscurité et de surprises, dans un format facilement digestible et digne de frénésie. Cette équipe insuffle une nouvelle vie dans une histoire familière pour les fans d’horreur.

Sophia Lillis (It franchise, Gretel & Hansel) incarne Sydney, une adolescente qui a du mal à naviguer dans sa vie de maison rocheuse, les complexités du lycée et ses sentiments de plus en plus compliqués pour sa meilleure amie Dina (Sofia Bryant). L’histoire typique d’un jeune adulte en pleine maturité, tout droit sortie d’un film de John Hughes. Sauf pour tout de suite, Je ne suis pas d’accord avec ça se déclare avoir des dents beaucoup plus pointues; la scène d’ouverture de la série met en vedette Syd marchant dans la rue la nuit, sa robe complètement trempée de sang. Elle a l’air choquée et les sirènes retentissent au loin. Sa narration de voix off entre en jeu, “Cher journal, va te faire foutre.”

Comme la plupart des adolescents, Syd est confus quant à la vie. À propos de ses relations, de la façon de traiter avec le petit copain de Dina, de la façon de dialoguer avec sa mère, de ce qui a mal tourné avec son père et de la façon de faire face aux douces avances du voisin Stan Wyatt Oleff). Ce n’est pas une giroflée qui rétrécit, mais elle est un peu un paria auto-imposé. Surtout, sa main dans la vie lui a laissé un pessimiste avec un grave problème de colère. Un problème qui se manifeste dans la télékinésie. L’angoisse de Syd chez l’adolescent décuple.

Si cela ressemble beaucoup à la configuration de Carrie, eh bien, vous n’avez pas tout à fait tort. Il y a des parallèles évidents entre l’histoire de Carrie White et celle de Sydney. Mais Syd est beaucoup moins abritée que son homologue suralimentée, et elle a des amis et de la famille qui s’en soucient.

Avec sept courts épisodes allant de 20 à 30 minutes, il n’y a pas de gras dans ce spectacle aéré. Cela signifie que le drame pour adolescents contribue à l’arc de Syd sans jamais dépasser son accueil, et les mystères qui suivent notre héroïne principale sont répartis à un rythme parfait. Pourquoi est-elle couverte de sang dans l’ouverture? Plus important encore, comment ses pouvoirs naissants la façonneront-ils à son âge le plus formateur? Il y a un développement encore plus curieux qui apparaît et joue un grand rôle au cours de la finale de la saison inaugurale qui trace deux voies claires pour Syd à l’avenir, toutes deux très sombres.

Lillis est plus que capable de porter le spectacle; entre des mains moindres, un personnage comme Syd pourrait être difficile à aimer. Elle est en colère, méfiante, maladroite et a tendance à s’en prendre à ceux qui l’entourent. Lillis donne son authenticité et une luminosité sous-jacente qui empêche Syd de devenir trop rancunier et austère. Elle gère aussi bien l’esprit acerbe du dialogue. La plus grande surprise de l’émission revient cependant à Oleff. Son Stan, un Stan très différent de celui qu’il a joué dans It, a ses propres difficultés avec la maladresse et la vie de famille moins qu’idéale, mais cela ne peut pas compromettre sa chaleur contagieuse. Son affection pour Syd rend son arc tout aussi fascinant que le sien.

D’abord et avant tout, la saison rapide joue comme une étude de personnage avec des notes de genre. Une dramatique qui se construit progressivement jusqu’à un point culminant dynamique qui se penche fortement sur l’horreur surpuissante. Les derniers moments montrent clairement qu’il reste encore beaucoup à raconter sur l’histoire de Syd, avec la promesse de quelque chose de bien plus sombre et de plus sanglant à venir. En d’autres termes, je ne suis pas d’accord avec cela fait un travail fantastique de plonger les téléspectateurs dans ce monde engageant qui offre juste le bon mélange de danger pessimiste et de maturité sentimentale. Pourtant, il refuse de fournir toutes les réponses. Pour les fans de genre, c’est un apéritif savoureux et satisfaisant de nous retenir pour le cours de genre beaucoup plus grand qui est probablement en route.

Je ne suis pas d’accord avec cette sortie sur Netflix le 26 février 2020.