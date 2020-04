[Review] La deuxième saison de «Ce que nous faisons dans l’ombre» pique des rires encore plus grands

“What We Do in the Shadows” offre encore plus de bêtises surnaturelles alors qu’il élargit son univers et célèbre ses personnages avec un grand succès.

«La mort vient pour nous tous. Ça vient pour les abeilles. Ça vient pour les arbres. Il vient pour pratiquement n’importe qui à partir de zéro… »

Les programmes d’horreur et de genre ont récemment été adoptés à des niveaux tels que des sujets tels que les vampires, les zombies ou les loups-garous sont presque considérés comme joués. En conséquence, il est passionnant de voir des propriétés qui abordent ce matériau avec un véritable amour et respect et qui souhaitent pousser les concepts vers de nouveaux endroits plutôt que de profiter de quelque chose de populaire. À une époque où le surnaturel peut malheureusement faire hausser les épaules, il est inspirant de voir un spectacle qui provoque des éclats de rire et des halètements. Ce que nous faisons dans l’ombre est une belle célébration du genre horreur et la dernière chose qu’il veut faire est de se fondre dans la foule. La mort est toujours négligemment jetée comme si c’était aussi naturel que d’inspirer ce que nous faisons dans l’ombre. La comédie et le macabre continuent de se mélanger sublimement dans cette incroyable émission de télévision qui prouve que quelque chose de mort-vivant peut encore être si plein de vie.

Les egos de ces vampires sont plus gonflés que jamais après leur voyage pour le pouvoir pendant la première saison. Ils opèrent toujours à une échelle relativement petite, mais ils sont prêts à s’emparer du monde et à le faire implorer. Il est agréable de voir comment les événements de la première saison ont fait grandir ces personnages de certaines manières, mais malgré tous les développements, ils sont tous plus ou moins les mêmes personnages dans leur cœur.

Le casting entier de cette série est toujours fantastique et tout le monde semble être encore plus à l’aise dans leurs personnages cette année. Cette saison crée également plus de situations pour avoir l’ensemble du casting ensemble et ces scènes chaotiques où tout le monde peut jouer les uns des autres sont souvent les plus satisfaisantes. Il n’y a pas de lien faible avec le casting de cette série, mais Guillermo et Colin pourraient être les meilleurs personnages de cette saison. Ils ont frappé des grooves fantastiques cette année et ils sont correctement utilisés pour tirer le meilleur parti de leurs personnages. Ce n’est probablement pas non plus une erreur que ce sont les deux personnages qui ont sans doute le moins de pouvoir dans cette série. Ce sont des faits saillants cohérents à travers ces épisodes. Nadja gagne également un compagnon fantastique sous la forme d’une poupée vivante qui s’épanouit dans une relation étrange et merveilleuse. C’est un lien beaucoup plus profond qu’il n’y paraît, mais il se traduit également par des visuels glorieusement surréalistes.

Depuis l’exode de Nadja et Laszlo du conseil vampirique, il y a eu une multitude d’assassins qui ont essayé de les éliminer, tout ce dont Guillermo dispose avec une certaine facilité qui parle à ses racines de Van Helsing. C’est très amusant, mais cela oblige également Guillermo à cacher ce côté de lui-même à ses amis vampires. C’est une histoire riche pour la saison qui continue de donner, alors que Guillermo enterre ses compétences latentes et que les vampires gèrent tout ce qui se passe autour d’eux. Le temps de Guillermo à l’honneur cette saison permet de tester ses insécurités et sa passion pour son travail. La direction dans laquelle il est attiré et les nouveaux amis qu’il se fait cette saison sont de puissants ajouts. C’est un bon changement de rythme pour obtenir des scènes régulières où Guillermo est apprécié et existe en dehors de sa clique de vampire habituelle.

Cette saison embrasse un peu plus le côté mystique et surnaturel de l’horreur, les nécromanciens et les séances étant des sujets majeurs. Dans le même sens, cette saison élargit sa portée pour inclure les zombies, les fantômes et les retours aux loups-garous, le tout d’une manière satisfaisante qui fournit des versions originales de tous ces tropes d’horreur emblématiques. Cela ne veut pas dire que ce que nous faisons dans l’ombre est à court d’idées sur ce qu’il faut faire avec les vampires, mais c’est une belle façon dont cette poche surnaturelle de Staten Island peut s’élargir.

Ce que nous faisons dans l’ombre devient encore plus confiant cette saison et maintenant qu’il a établi des choses, il joue avec des idées vraiment intelligentes. Il y a une histoire fantastique qui repose sur l’idée que si les vampires sont morts, ils devraient également avoir des fantômes. Il y a quelques excellents épisodes qui naissent de questions qui ne sont pas assez posées dans le genre de l’horreur. Cette saison a vraiment du plaisir à défier les anciens archétypes de manière absurde. Il y a un fort sentiment de continuité de cette saison qui rappelle de nombreux épisodes et éléments de la première saison. Il développe en fait ces idées et ils ne se sentent pas comme des excuses manipulatrices pour ramener des personnages. C’est un reflet de la façon dont la structure de la narration de l’émission devient encore plus étagée cette saison.

Les histoires de cette saison explorent de nombreuses traditions bien connues des vampires, comme le glamour / l’hypnose, mais cela les pousse vers des endroits plus audacieux et surprenants. Le spectacle propose de nombreuses idées nouvelles et brillantes qui découlent de l’évolution des vieux concepts d’horreur. Il y a un délicieux spin-off de cette série qui se concentre sur les flics du long métrage What We Do in the Shadows, qui s’appelle Wellington Paranormal. Pour une raison quelconque, FX ou Hulu n’a pas obtenu les droits de diffusion de cette émission, mais elle a eu deux saisons et a géré de manière experte un large éventail de sujets surnaturels, la plupart du temps d’une manière encore plus drôle que ce qui est regardé. dans ce que nous faisons dans l’ombre. Cette deuxième saison de What We Do in the Shadows donne l’impression qu’elle se présente enfin à l’occasion et offre un regard aussi stimulant et plein d’humour sur le macabre que sur le spin-off. Le ranger plus large de la série ne fait que favoriser.

C’est très amusant de voir ces vampires s’acclimater aux coutumes modernes, mais il est également intéressant de voir comment ces personnages fantastiques ont certains accrochages surnaturels et comment ils sont sceptiques envers certaines créatures ou superstitions, malgré tout ce qu’ils ont vu. Le concept de vampires sceptiques est si merveilleusement anachronique. Comme de nombreux sujets surnaturels sont traités avec élégance cette saison, il y a aussi beaucoup de plaisir à avoir sur les tentatives de ces vampires de s’endoctriner dans la société à travers des événements banals comme les fêtes du Super Bowl, les promotions sur le lieu de travail ou la lettre de la chaîne de courriels “malédictions” ( ce qui est facilement l’un des meilleurs épisodes que la série ait jamais fait). Une grande partie de cette saison trouve de l’humour en forçant ces personnages à sortir de leur zone de confort, même si c’est de manière infime.

Cette saison de la série se rapproche de territoires plus aventureux et offre de très agréables surprises, un peu comme la première saison de l’émission. Il y a des stars invitées très satisfaisantes et inattendues qui s’intègrent très bien dans cet univers exagéré, ainsi que l’apparition de nombreux personnages les plus populaires de la première saison, même quand cela semble impossible. C’est agréable de voir que What We Do in the Shadows met autant d’efforts dans ses personnages secondaires et ses rôles d’invités que dans sa distribution principale.

What We Do in the Shadows continue d’être l’une des comédies les plus cohérentes et hilarantes à la télévision et la deuxième saison est encore meilleure que sa solide première année. Dans un genre qui regorge de vampires paresseux et non mérités, il est réconfortant de voir que des programmes comme What We Do in the Shadows travaillent si dur pour respecter les racines de l’horreur et les emmener dans de nouveaux endroits amusants. Même s’il s’agit d’une fantastique série d’horreur, c’est aussi juste une excellente “sitcom familiale” à la fin de la journée. Ce sont des personnages avec lesquels vous voulez simplement passer plus de temps, même si cela signifie être couvert de sang dans le processus. Espérons qu’il y aura encore de nombreuses années pour passer du temps avec ce groupe excentrique et sanguinaire.

La deuxième saison de «What We Do in the Shadows» sera diffusée sur FX le 15 avril et le lendemain sur Hulu.

Cette critique est basée sur les quatre premiers épisodes de la deuxième saison de dix épisodes de l’émission.