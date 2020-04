[Review] «L’autre agneau» est saisissant et incroyablement fidèle à la vie

Malgorzata Szumowska’S L’autre agneau arrive à un moment unique de l’histoire américaine. Le coronavirus est actuellement une menace quotidienne, et il est mal géré par notre chef de gouvernement le plus haut placé. Nous venons de voir que le violeur et producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein vit ses dernières années en prison. L’Amérique est au bord d’une dépression financière majeure. Nous venons de confirmer que bon nombre de nos croyances sur ce qui est «impossible» d’améliorer notre vie quotidienne – comme le transport public gratuit, l’élimination des tests standardisés dans les écoles et encore plus de possibilités de travailler à domicile – étaient entièrement basées sur des mensonges. Les responsables gouvernementaux tentent d’utiliser la pandémie de COVID-19 pour limiter l’accès à l’avortement, dans une autre tentative de contrôler le corps et la vie des femmes.

Tel est le cas dans la vie de Selah, jouée par Raffey Cassidy. Selah est au bord de la puberté et a vécu toute sa vie en tant que «fille» dans un culte exclusivement féminin, à l’exception de leur chef, Shepherd (Michiel Huisman). Quand Selah rencontre une autre fille qui a commencé ses règles (un signe certain d’impureté selon Shepherd), Sarah aka “The Cursed Wife”, interprétée par Denise Gough, prévient que tous les enseignements de Shepherd ne sont pas vrais. Selah ne croit pas Sarah et l’accuse d’être simplement «impure».

Cependant, Selah se rend compte qu’elle n’a peut-être pas raison à propos de Sarah ou de Shepherd, après tout. Au fil du film, Sarah continue d’ouvrir les yeux de Selah. Lorsque la secte est forcée de quitter sa terre et de trouver une nouvelle propriété, Selah doit décider si elle continuera dans une secte fondée sur le mensonge et la misogynie.

Quelque chose qui se démarque vraiment dans The Other Lamb est son imagerie mémorable, grâce au directeur de la photographie Michal Englert. Ses couleurs sont atténuées et grisâtres, ce qui reflète la vie terne des femmes qui ne vivent que pour servir et adorer Shepherd. Les visions cauchemardesques et fréquentes de la noyade de Selah sont à la fois belles et étranges, car sa robe blanche semble danser lentement dans l’eau trouble.

Le paysage magnifique mais inquiétant est particulièrement étonnant. Les arbres inclinés dans les bois denses entourant le complexe se prêtent à un sentiment d’isolement complet du monde civilisé. Pendant ce temps, la campagne montagneuse de Shepherd fait traverser le groupe à travers le voyage difficile que chaque femme du groupe a enduré sous son œil vigilant. Englert a clairement pris grand soin de créer de superbes cadres tout en utilisant l’environnement naturel du composé pour souligner le sort du «troupeau» de Shepherd.

La direction discrète de Szumowska travaille également en faveur du film. L’Autre Agneau est globalement calme, ce qui met en évidence la lutte interne d’une jeune femme essayant de déterminer son identité. Le rythme méthodique du film augmente la tension tout au long et donne presque l’impression que le film lui-même retient son souffle. Lorsqu’elle finit par céder et laisse couler le sang, l’attente rend le résultat final d’autant plus satisfaisant.

L’Autre Agneau, bien qu’il semble surtout être un drame très sombre, fera probablement des comparaisons avec La Sorcière de Robert Eggers, en grande partie en raison de son idéologie et de son symbolisme similaires. Comme The Witch, The Other Lamb est certainement considéré comme une «maison d’art» dans la nature. Il est lent et modéré, ce qui en dissuadera probablement beaucoup à la recherche d’un film d’horreur plus effrayant. Certains peuvent également avoir des problèmes avec la messagerie, comme ils l’ont fait avec The Witch. Il est important de noter que, contrairement à la chérie de l’horreur de 2015, The Other Lamb est assez lourd avec son message, malgré la manière délicate dont le reste du film est géré.

L’autre agneau n’est pas sans ses problèmes, à savoir des personnages plats et un scénario quelque peu prévisible. Il n’y a vraiment que trois personnages développés, malgré le grand nombre de Shepherd suivants. Parce qu’aucun des autres personnages en plus de Selah, Sarah et Shepherd n’est très bien étoffé, ils ont tendance à apparaître fous plutôt que pris pour cible ou du tout effrayants. Cela ne diminue cependant pas la capacité de ressentir de l’empathie pour ces personnages lorsque Shepherd devient violent ou inapproprié avec eux.

Bien que je ne pouvais pas prédire les moments de fin exacts du film, ce n’était pas un vrai mystère ce que Selah choisirait de faire et de croire. Mais le film ne s’imagine pas un mystère. L’intrigue est de voir comment Selah en vient à connaître la vérité sur Shepherd et ses manières prédatrices, et ce qu’elle choisit de faire avec ces nouvelles informations. Si vous cherchez quelque chose de complètement différent, ce n’est pas ça, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

L’Autre Agneau est une méditation captivante sur la découverte de soi et l’acquisition de l’indépendance. Ce film d’horreur persistera certainement une fois terminé.

Les questions opportunes posées par The Other Lamb subsisteront également par la suite. Bien que le film soit sans aucun doute destiné aux femmes plutôt qu’au peuple américain, il pose toujours la question: que fera notre troupeau de nos connaissances? Allons-nous continuer de permettre à un berger autoproclamé de prendre le contrôle de / pour nous? Ou allons-nous réaliser notre pouvoir et prendre position contre ses injustices, afin de créer la nation que nous voulons voir?

IFC Midnight sortira The Other Lamb sur les plateformes VOD le 3 avril.