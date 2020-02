[Review] L’aventure Point N ‘Click infestée de démons’ The Blind Prophet ‘est facile à regarder, mais n’a pas de vision cohérente

Dès le début, il est clair pourquoi Le prophète aveugle a été un succès sur Kickstarter.

Avec un magnifique art graphique inspiré du roman qui emprunte au travail de Frank Miller et Mike Mignola, ce jeu d’aventure invite autant aux captures d’écran qu’aux points et clics. L’art de la bande dessinée a eu une présence croissante dans les jeux récemment, avec Bâtards vides, Borderlands 3 et le prochain Zibeline tous empruntant fortement au médium. The Blind Prophet n’est pas aussi ambitieux que n’importe lequel de ces jeux – chaque écran est présenté comme un panneau statique avec une interactivité extrêmement limitée – mais, pour mon argent, il semble tout aussi bon. Dans mes premières heures avec le jeu, je me suis retrouvé à étudier chaque nouveau panneau attentivement, absorbant les dessins au trait amoureusement détaillés qui composent la ville centrale de Rotbork.

L’histoire du Blind Prophet, cependant, ne récompense pas ce genre d’examen. Vous êtes Bartholomeus, un guerrier immortel envoyé par le ciel, et au début du jeu, vous venez de sauver une jeune femme nommée Vic d’agression sexuelle, coupant la main de son agresseur dans le processus. Avec les auteurs main dans la main, vous vous lancez dans une quête de justice et constatez rapidement que les problèmes dans la ville vont plus loin que les crimes violents ponctuels. Quelqu’un corrompt les habitants de Rotbork avec de l’énergie démoniaque, et le gouvernement de la ville et diverses institutions ont été compromis.

Le développeur français Ars Goetia a des idées intéressantes sur la façon dont une ville pourrait tomber sous l’emprise d’une présence démoniaque. Rotbork a traversé une récession 20 ans avant l’arrivée de Bartholomeus, mais pas strictement monétaire. Au lieu de cela, «Récession» est le nom que cette ville de pêcheurs donne à la mystérieuse disparition de tous les poissons des eaux environnantes. Avec leur principale source de revenus disparue, les hommes de la ville sont sans emploi et plus sensibles à l’influence démoniaque. C’est une idée intéressante – qui aurait pu conduire à une exploration convaincante des moyens par lesquels «l’anxiété économique» peut conduire à un soutien populiste aux idées oppressives. Mais, aussi convaincante soit-elle, cette idée n’a pas assez d’espace pour respirer. Rotbork est, en général, un endroit absolument magnifique à visiter, mais il n’y a pas de véritable sens de l’histoire qui sous-tend l’art.

En fin de compte, je suis en conflit sur la façon dont le jeu dépeint le mal en action. À chaque tour, le jeu utilise l’oppression des femmes comme raccourci pour l’influence démoniaque. Bart sauve Vic du viol. Son violeur potentiel fréquentait un bordel employant des filles mineures. Un gang local, corrompu par le pouvoir du démon, maintient un harem de femmes contraintes à la prostitution dans des cellules de prison. Si Ars Goetia tente de communiquer l’idée que les systèmes d’oppression sont particulièrement préjudiciables aux femmes et aux autres communautés marginalisées, alors je suis d’accord. Mais, le jeu jette constamment le joueur comme sauveur, sauvant les femmes des destins traumatisants. Presque toutes les femmes que vous rencontrez dans ce jeu sont une demoiselle en détresse opprimée.

Cela est conforme à l’idéologie de base de Bartholomeus – et, peut-être, celle du jeu. En tant qu’apôtre, vous n’êtes pas tout à fait un ange, mais vous êtes envoyé par Dieu pour apporter la loi et l’ordre violents à Rotbork. Les perspectives apparentes du prophète aveugle sur Bartholomeus me rappellent l’attitude crédule Les Boondock Saints adopté vers ses personnages centraux. Le jeu d’Ars Goetia est légèrement plus introspectif, et envoie même brièvement Bart à la confession. Mais, le jeu est en conflit sur la question de savoir si la violence de Bart est salvifique ou coupable. Son christofascisme est-il mauvais ou dur à cuire?

Ces questions thématiques sont aggravées par une approche aléatoire du dialogue et de l’histoire. Les conversations sont souvent maladroites, mal formulées et / ou entachées de fautes de frappe, ce qui peut être le résultat d’Ars Goetia offrant ambitieusement des options de langue anglaise, française et chinoise au lancement. Certains faux pas sont humoristiques. Une faute de frappe précoce trouve Bartholomeus sans âge se référant à lui-même comme un «être immoral». D’autres sont moins drôles, avec des personnages, à certains moments, utilisant un langage sexiste et des insultes capacitantes.

Le Prophète aveugle fait un travail décent pour établir Bart en tant que personnage, mais réussit moins bien dans son portrait de Vic. Son seul vrai trait est d’être un tatoueur qui a peur des aiguilles. Il n’y a tout simplement pas grand-chose là-bas, et il y en a encore moins pour les personnages secondaires.

Cela dit, l’histoire est la moitié de la formule pointer-cliquer, et The Blind Prophet propose de très bons casse-tête. L’une, avec une énigme et un automate nautique, était particulièrement bonne. Mais, le plus souvent, les énigmes sont simples au point d’être fastidieuses. Le jeu vous demande de combiner un objet métallique et une corde pour façonner un grappin à trois reprises. Souvent, résoudre un puzzle nécessite simplement de ramasser un objet dans une zone et de l’utiliser sur le seul autre objet. Le jeu vous enferme fréquemment dans une seule zone jusqu’à ce que vous résolviez un casse-tête, ce qui vous empêche utilement de revenir en arrière sur Rotbork. Mais cela signifie également que j’ai trouvé de nombreuses solutions en cliquant simplement sur tout jusqu’à ce que quelque chose fonctionne.

La quasi-totalité de l’action de The Blind Prophet se déroule via des scènes de coupe de bandes dessinées. Alors que Bart se fraye un chemin à travers le cadre des démons régnant sur Rotbork, le jeu passe constamment à la cinématique pour montrer l’action. Ce choix est étrangement éloigné. Au fur et à mesure que le jeu progresse, vous réalisez que, souvent, lorsque des événements majeurs se déroulent, vous vous retrouvez à l’arrière. Vous contrôlez principalement Bart pour le travail occupé, puis remettez l’action au jeu quand cela compte.

En fin de compte, l’attrait de The Blind Prophet est principalement profond. Bien que le style artistique soit impeccable et que certains puzzles fonctionnent bien, l’histoire vacille. The Blind Prophet est un triomphe d’un art impressionnant, mais il pourrait mieux fonctionner comme humeur que comme jeu.

Le code de révision Blind Prophet pour PC fourni par l’éditeur.

The Blind Prophet est maintenant disponible sur PC et sur consoles à une date ultérieure.