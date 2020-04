[Review] Le film sur les zombies indigènes de Shudder, Blood Quantum, est amusant et important

Dans le Q&A de présélection lors de la première mondiale du scénariste / réalisateur Blood Quantum de Jeff Barnaby, les producteurs du film ont mentionné qu’il avait fallu 12 ans pour collecter les fonds nécessaires à la réalisation du film. Il est difficile de croire qu’il faudrait autant de temps aux financiers pour voir l’attrait – et l’importance – d’un film de zombies autochtones. Le film est littéralement le premier du genre, il convient donc de souligner que l’existence même du film est sa propre étape.

Il y a deux façons de discuter de Blood Quantum. L’une aborde le statut du film comme une pièce vitale de l’art historique et socio-politique; l’autre est une perspective plus traditionnelle pour savoir s’il s’agit d’un film d’horreur divertissant. Bien qu’il y ait évidemment des fans d’horreur qui préféreraient se concentrer exclusivement sur le deuxième type de critique, la réalité est que les films ne sont pas créés ou consommés dans le vide. Chaque film, qu’il soit stupide ou sublime, porte en lui des thèmes politiques, sociaux et culturels transmis à la fois par le cinéaste et par le public. Blood Quantum est simplement un texte qui aborde cette réalité de manière beaucoup plus explicite.

Le film se déroule sur la réserve de la rivière Rouge en 1981. Il est divisé en deux moitiés, chacune faisant la chronique d’une seule journée: la première est le jour de l’épidémie alors que les habitants de la réserve découvrent que les morts reviennent à la vie, tandis que la seconde a lieu six mois plus tard et relate le statut des survivants vivant dans une zone fortifiée. Blood Quantum concerne principalement une famille élargie composée du père Traylor (Michael Greyeyes), mère Joss (Plumes de queue Elle-Máijá), leur fils Joseph (Forrest Goodluck), grand-père (Stonehorse Lone Goeman), et le mouton noir de la famille, Lysol (Kiowa Gordon), qui est le fils de Traylor d’une relation précédente et le beau-frère de Joseph.

L’unité familiale fracturée est la pièce maîtresse du film, en particulier dans la seconde moitié du film, lorsque les tensions au sein de la société fermée sont en ébullition. Lysol n’est pas d’accord avec Charlie (Olivia Scriven), La petite amie blanche enceinte de Joseph et la volonté de Joseph de rechercher et d’accueillir les survivants en raison du risque encouru par une personne infectée non déclarée. Inévitablement, car il s’agit d’un film de zombies, quelque chose arrive à mettre la communauté en danger, conduisant à une bataille prolongée et à une fuite prolongée pour la survie.

Pris à leur valeur nominale, tous les trucs avec la famille fonctionnent assez bien. Ce sont les personnages les plus développés et, en tant que public, nous sommes les plus investis dans leurs histoires et leur survie. La relation tendue de Joseph avec Lysol, à qui il cherche désespérément à se connecter, malgré les tendances autodiagnostiquées de «connard», est le conflit narratif le plus charnu. Lysol est à parts égales fascinant et frustrant: c’est un garçon endommagé, traumatisé avec des problèmes parentaux légitimes, mais il est aussi simultanément un con nihiliste qui se contente de brûler tout l’établissement quand les gens vont contre son gré. Gordon est extrêmement convaincant dans le rôle, à tel point qu’il éclipse le reste de la distribution, en particulier Goodluck, qui est aux prises avec un rôle de «bon gars» plus conventionnel et moins voyant.

Le reste de la famille est solide, Lone Goeman s’en sort mieux en tant que grand-père au bord dur qui n’a pas peur de se salir les mains. Les membres n’appartenant pas à la famille sont plus fins. ils semblent avoir une caractéristique unique, mais cela ne signifie pas toujours qu’ils ne sont pas étoffés.

Alors que les motivations du chaos qui détruit la nouvelle société sont un peu circonstancielles et ne fonctionneront pas pour tout le monde, Barnaby a une compréhension indéniable de la façon de gérer le sang. Blood Quantum se délecte de la violence désordonnée, souvent chronométrée avec un dard comique pour aider les têtes et les entrailles qui explosent à descendre plus facilement. Une partie du montage est un peu rocailleuse (Barnaby gère également ces tâches) car quelques coupures et transitions introduisent une déconnexion temporelle étrange ou provoquent une certaine confusion sur la disposition géographique, en particulier lorsque les zombies sont en mode déchaîné.

Donc, du premier point de vue, en tant que film zombie, c’est plutôt bien.

C’est quand le deuxième type d’examen est introduit, cependant, que Blood Quantum passe à un niveau entièrement nouveau. Cependant, avant de continuer, une légère Avertissement SPOILER est requis (ce n’est pas une torsion ou quoi que ce soit, mais si vous voulez aller dans le froid, vous voudrez peut-être passer à la fin de l’examen).

L’élément distinctif qui définit le film est le fait que les peuples autochtones sont immunisés contre le virus zombie. Cela signifie que tous les zombies du film sont des Blancs et la véritable menace pour la communauté autochtone n’est pas la menace d’être transformé en zombie, mais d’être envahi / mangé par eux.

En tant que vanité narrative, cela semble frais et unique. Le scénario de Barnaby contourne les détails et semble même parfois réticent à l’explorer de front, mais l’histoire et les implications politiques sont immédiatement apparentes. Il s’agit d’un film d’horreur dans lequel la menace extérieure pour la communauté autochtone est littéralement les colons blancs. Comme je l’ai expliqué dans ma chronique Massacre au sirop d’érable sur Ginger Snaps Back, la relation problématique du Canada avec les peuples autochtones est l’oppression, la migration forcée et le génocide culturel. Il est incroyablement puissant pour un cinéaste autochtone de positionner les peuples autochtones non seulement comme les héros de leur propre récit, mais de positionner directement les blancs comme des meurtriers voraces qui sont exclusivement intéressés à consommer et décimer la communauté. Le fait que les survivants non autochtones et les zombies essaient tous les deux constamment de s’introduire dans le refuge est une référence à peine déguisée aux colons coloniaux violant le territoire autochtone.

Ajoutez à cela la période historique très spécifique dans laquelle le film se déroule: 1981. C’est l’année que le premier ministre Pierre Trudeau et le gouvernement ont modifiée la Constitution canadienne et ont initialement omis l’article 34, qui reconnaissait les droits ancestraux issus de traités fonciers. Des protestations massives des peuples autochtones ont suivi, et le problème a finalement été réglé lorsque les gouvernements fédéral et provinciaux (sauf le Québec) ont voté pour reconnaître les revendications territoriales des autochtones. Pour Barnaby, mettre Blood Quantum – un récit qui positionne les peuples autochtones non seulement comme des héros, mais comme des sauveurs de la race humaine – est une réponse directe à cette reconnaissance de la vie réelle.

À cet égard, Blood Quantum sert à la fois de film de zombies raisonnablement divertissant, mais plus important encore, de critique socio-politique vitale des événements historiques réels au Canada.

Note de la rédaction: cette revue TIFF a été initialement publiée le 7 septembre 2019.